Władimir Putin pochwalił współpracę z amerykańskimi wysłannikami i podkreślił, że kontakty między Moskwą a Waszyngtonem "zawsze były korzystne".

Steve Witkoff przekazał Putinowi pozdrowienia od Trumpa i podziękował mu za zawieszenie broni na czas wizyty amerykańskiej delegacji. Rosyjski przywódca zapewnił, że jego kraj dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo mediatorów.

Steve Witkoff i Jared Kushner przybyli do Moskwy na rozmowy dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie.

Jak poinformował portal Ukrainska Prawda, przed spotkaniem z Putinem amerykańscy negocjatorzy spędzili 3,5 godziny na lunchu z doradcą rosyjskiego przywódcy Kiriłłem Dmitrijewem.

Steve Witkoff i Jared Kusner. Najpierw Moskwa, potem Kijów

Witkoff i Kushner w niedzielę mają przybyć do Kijowa. Chociaż wysłannicy Trumpa od 2025 r. są zaangażowani w negocjacje dotyczące pokoju między Rosją a Ukrainą, nigdy w tym czasie nie odwiedzili ukraińskiej stolicy. Kilkakrotnie byli w Moskwie, spotykając się m.in. z Putinem.

W związku z rozmowami Putin polecił w sobotę wstrzymać na trzy dni, do poniedziałku, ataki na Kijów. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnił, że jeżeli Rosjanie będą się trzymać tej deklaracji, Ukraina nie będzie w tym czasie atakować Moskwy.

W sobotę wieczorem Rosja przeprowadziła kolejne ataki na obwód kijowski, zginęły co najmniej dwie osoby - przekazała ukraińska policja.



