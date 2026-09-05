Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

"Trudna sytuacja". Putin spotkał się ze specjalnymi wysłannikami Trumpa

Dawid Zdrojewski

Dawid Zdrojewski

Przywódca Rosji Władimir Putin spotkał się w sobotę na Kremlu ze specjalnymi wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Putin ocenił, że sytuacja, z którą muszą się zmierzyć, jest "trudna" - podał Reuters, powołując się na nagranie opublikowane na platformie MAX.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Jared Kushner, Steve Witkoff i Władimir Putin
Jared Kushner, Steve Witkoff i Władimir PutinAFPEast News

Władimir Putin pochwalił współpracę z amerykańskimi wysłannikami i podkreślił, że kontakty między Moskwą a Waszyngtonem "zawsze były korzystne".

Steve Witkoff przekazał Putinowi pozdrowienia od Trumpa i podziękował mu za zawieszenie broni na czas wizyty amerykańskiej delegacji. Rosyjski przywódca zapewnił, że jego kraj dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo mediatorów.

Steve Witkoff i Jared Kushner przybyli do Moskwy na rozmowy dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie.

Jak poinformował portal Ukrainska Prawda, przed spotkaniem z Putinem amerykańscy negocjatorzy spędzili 3,5 godziny na lunchu z doradcą rosyjskiego przywódcy Kiriłłem Dmitrijewem.

Zobacz również:

Wołodymyr Zełenski i Kyryło Budanow
Wojna w Ukrainie

Strzelanina w Kijowie, oficer wskazuje przyczynę. "Mają ochotę wyrwać zęby"

Marta Stępień
Marta Stępień

Steve Witkoff i Jared Kusner. Najpierw Moskwa, potem Kijów

Witkoff i Kushner w niedzielę mają przybyć do Kijowa. Chociaż wysłannicy Trumpa od 2025 r. są zaangażowani w negocjacje dotyczące pokoju między Rosją a Ukrainą, nigdy w tym czasie nie odwiedzili ukraińskiej stolicy. Kilkakrotnie byli w Moskwie, spotykając się m.in. z Putinem.

W związku z rozmowami Putin polecił w sobotę wstrzymać na trzy dni, do poniedziałku, ataki na Kijów. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnił, że jeżeli Rosjanie będą się trzymać tej deklaracji, Ukraina nie będzie w tym czasie atakować Moskwy.

W sobotę wieczorem Rosja przeprowadziła kolejne ataki na obwód kijowski, zginęły co najmniej dwie osoby - przekazała ukraińska policja.

Zobacz również:

Kirill Dmitriev na lotnisku z przedstawicielami USA Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem
Wojna w Ukrainie

Rzecznik Kremla: Rosja czasowo wstrzymuje ataki na Kijów

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak


"Polityczny WF": Gorący czas w koalicji. Czy szykuje się przewrót? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze