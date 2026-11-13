W skrócie Rosja przeprowadziła zmasowany atak na kilka ukraińskich miast, w tym Kijów, Równe, Winnicę oraz okolice Charkowa.

W Kijowie odłamki drona uszkodziły szpital, z którego ewakuowano 37 osób, a jedna osoba odniosła obrażenia.

W mieście Równe dron uderzył w blok mieszkalny, co spowodowało pożar w dwóch mieszkaniach i zranienie sześciu osób, w tym dwoje dzieci.

W Winnicy po ataku na zabudowę mieszkalną i przedszkole do szpitala trafiły dwie ranne kobiety w wieku 22 i 52 lat.

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W nocy z czwartku na piątek Rosja przeprowadziła zmasowane ataki na kilka różnych rejonów Ukrainy. Wśród celów znalazł się Kijów, gdzie Rosjanie doprowadzili do częściowego zniszczenia jednego z miejskich szpitali.

Drugie piętro placówki zostało uszkodzone przez spadające odłamki drona. Na miejscu wybuchł pożar, który po pewnym czasie został opanowany przez służby.

Wojna w Ukrainie. Atak Rosji na Kijów, trafiono szpital

Według informacji przekazanych przez Państwową Służbę Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) personel medyczny zdołał samodzielnie ewakuować 30 pacjentów. Kolejne siedem osób opuściło szpital z pomocą ratowników. Obrażenia odniosła jedna osoba.

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Innym regionem dotkniętym przez ataki Rosji był obwód rówieński w zachodniej części Ukrainy. Bezzałogowce nadleciały na miasto Równe. Dron uderzył w wielopiętrowy budynek wielorodzinny.

Według informacji przekazanych przez Oleksandra Kowala, szefa obwodowej administracji, na skutek uderzenia w dwóch mieszkaniach pojawił się ogień. Na miejscu działały służby ratunkowe. W wyniku zdarzenia rannych zostało sześć osób, w tym dwoje dzieci.

Kowal podzielił się zdjęciem przedstawiającym trafiony budynek. W jego górnej części, w miejscu, gdzie trafił dron, zieje duża dziura. Siła uderzenia wybiła szyby z okien w całym bloku.

Trafiony budynek w Równym Oleksandr Kowal / Obwodowa Administracja Państwowa w Równym / Telegram materiał zewnętrzny

Duże szkody w całej Ukrainie. Bilans ataku Rosji

W obwodzie rówieńskim ofiarą ataku padło także miasto Zdołbunów, gdzie doszło do pożaru garażu i samochodu. Na ten moment nie ma informacji o ofiarach.

Rosjanie uderzyli także w miasto Winnica w centralnej części Ukrainy. DSNS informuje, że po ataku na budynki mieszkalne i przedszkole ranne zostały dwie kobiety w wieku 52 i 22 lat. Obie zostały przetransportowane do szpitala.

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Szkody odnotowano także w okolicach Charkowa, gdzie ogień strawił kilka garaży i elementy budynków poczty. W rejonie obyło się jednak bez ofiar i rannych.

Źródła: TSN, Ukrainska Prawda



