W skrócie Ukraina zaatakowała wojskowe lotnisko Saki na Krymie, uszkadzając rosyjski samolot Su-24.

W ostatnich dniach przeprowadzone zostały uderzenia na obiekty związane z dronami oraz punkty dowodzenia i magazyny w obwodach donieckim, ługańskim i zaporoskim.

Ukrainie udało się zniszczyć także bazy magazynowe paliw i posterunki techniczne na Krymie.

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Informację o atakach, do których doszło w nocy z wtorku na środę, w mediach społecznościowych przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na swoim oficjalnym profilu.

Jak przekazano, w ramach jednego z nich trafiony został rosyjski samolot Su-24, stacjonujący na lotnisku wojskowym Saki na okupowanym przez Rosjan Krymie. "Zakres szkód jest ustalany" - dodano w komunikacie.

Wojna w Ukrainie. Su-24 trafiony, triumf Kijowa

Su-24 to dwusilnikowy bombowiec frontowy, zdolny do działań w każdych warunkach atmosferycznych, również w nocy, opracowany przez biuro konstrukcyjne Suchoja. Maszyna może przenosić ładunki jądrowe.

Samoloty tego typu wielokrotnie w przeszłości padały ofiarą operacji Ukrainy. Podobne uderzenie Ukraińcy przeprowadzili na początku września, kiedy taka maszyna została zestrzelona nad Półwyspem Krymskim. W sierpniu z kolei siły ukraińskie zniszczyły rosyjski bombowiec Su-24M i cztery inne jednostki sprzętu na krymskim lotnisku.

Lotnisko Saki to niejedyny cel, który ukraińska armia zaatakowała w ciągu ostatnich dni. Kijów przeprowadził także udane uderzenie na miejsce przechowywania, przygotowywania i wystrzeliwania bojowych dronów w okolicach Doniecka.

Z kolei w Staromłyniwce i Pokrowsku w obwodzie donieckim, a także w obwodzie zaporoskim zniszczono rosyjskie punkty dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi. W Dowżansku w obwodzie ługańskim łupem Ukrainy padł skład amunicji Rosji.

W Rówienkach w obwodzie ługańskim oraz w Berdiańsku w obwodzie zaporoskim zniszczono bazy magazynowe paliw i smarów Moskwy. W Suworowym i miejscowości Risowoje na Krymie uderzono na posterunki środków technicznych rozpoznania "Grenadier".

Źródło: Unian



