Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Triumf Ukrainy, seria potężnych uderzeń. Siły Zbrojne wyliczają trafienia

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Ukraina przeprowadziła serię udanych ataków na strategiczne obiekty w głębi Rosji. Wśród niedawnych celów znalazły się zakłady JSC "Energia" i Proton oraz firma petrochemiczna Togliatti-Kauchuk. Kijów uderzył także na infrastrukturę dla dronów bojowych w okolicach Doniecka.

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Dym po jednym z ataków wojny na Ukrainie, obok wystrzał pocisku. Zdjęcie ilustracyjne.
Wojna w Ukrainie. Kijów uderzył w nocy, kluczowe zakłady w mieście Jelec (zdj. ilustracyjne)Global Images Ukraine / Pierre Crom / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Siły Zbrojne Ukrainy zaatakowały zakłady JSC Energia, które produkują moduły do bomb lotniczych oraz baterie do pocisków Iskander-M, wywołując na miejscu pożar.
  • W ataku na zakłady Proton w Orle zniszczono główną halę produkcyjną mikrochipów oraz uszkodzono infrastrukturę.
  • Ukraińskie uderzenie w zakłady petrochemiczne Togliatti-Kauchuk doprowadziło do uszkodzenia rurociągu i instalacji, co ogranicza rosyjską produkcję paliwa rakietowego.
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Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w najnowszym komunikacie przekazał informacje na temat uderzeń na terytorium Rosji, które zostały przeprowadzone 25 października oraz w nocy z 25 na 26 października.

Wojna w Ukrainie. Kijów atakuje kluczowe zakłady Rosji

Jednym z celów ataków stały się wojskowe zakłady JSC "Energia" specjalizujące się w produkcji chemicznych źródeł energii.

Zaatakowane przedsiębiorstwo ma kluczowe znaczenie dla rosyjskiej armii - to jedyny producent modułów planowania i korekcji instalowanych na bombach lotniczych. Firma wytwarza także baterie do systemów rakietowych Iskander-M oraz morskich pocisków manewrujących.

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Ofiarą ukraińskiego uderzenia padła hala produkcyjna. Jak przekazali wojskowi z Ukrainy, na terenie zakładów wybuchł pożar. 

Ukraina - Rosja. Wojskowe zakłady i infrastruktura dla dronów na celowniku Kijowa

Sztab Generalny przekazał także informacje na temat skutków uderzeń przeprowadzonych w poprzednich dniach. W piątek, 23 października, Ukraińcy przeprowadzili skuteczny atak na miasto Orzeł. 

W mediach społecznościowych szybko zaczęły się pojawiać informacje na temat eksplozji - według doniesień w Orle słychać było cztery wybuchy. Mieszkańcy donosili następnie o gęstym dymie, który unosił się nad miastem. Relacjonowali także, że słyszeli odgłosy pojazdów ratunkowych.

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W mediach spekulowano wtedy, że celem były zakłady wojskowe Proton, produkujące m.in. komponenty elektroniczne do pocisków Iskander-M. Doniesienia te okazały się prawdziwe. Jak czytamy w komunikacie, zniszczono wtedy główną halę produkcyjną mikrochipów, a także uszkodzono budynek i serwery przedsiębiorstwa.

Kijów podsumował ataki. Seria trafionych celów w głębi Rosji

Tego samego dnia Kijów uderzył w miejsce przechowywania, przygotowywania i wystrzeliwania dronów bojowych w okolicach Doniecka. "Uszkodzono trzy budynki służące do przygotowywania i wyposażania dronów bojowych oraz jedną rampę startową" - przekazano.

Jak podkreślili ukraińscy wojskowi, atak pozwolił na ograniczenie rosyjskich zdolności bojowych na terenie Ukrainy.

Kolejnego dnia, 24 października, siły zbrojne Ukrainy wzięły na cel zakłady petrochemiczne Togliatti-Kauchuk, znajdujące się w mieście Togliatti w obwodzie samarskim.

"Uszkodzono rurociąg technologiczny, dwie instalacje do produkcji kauczuku butylowego oraz jedną kolumnę rektyfikacyjną. Uderza to w produkcję paliwa rakietowego do pocisków taktycznych i balistycznych" - dodano.

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