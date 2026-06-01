W skrócie Rafineria ropy w Wołgogradzie należąca do Łukoil zatrzymała przetwarzanie ropy po nocnym ataku ukraińskich sił w ostatnich dniach maja.

W wyniku nalotu uszkodzone zostały instalacje do przetwarzania ropy, co doprowadziło do wstrzymania produkcji w zakładzie o rocznej wydajności około 14 mln ton ropy.

W odpowiedzi na zwiększoną liczbę ataków na rosyjską infrastrukturę naftową rosyjski rząd ogłosił zawieszenie eksportu paliwa lotniczego do 30 listopada.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Do nalotu na rafinerię znajdującą się na południowym zachodzie Rosji doszło w nocy z czwartku na piątek. Ukraina zaatakowała wówczas również przepompownię ropy w obwodzie jarosławskim.

"Odnotowano pożar na terenie zakładu. Uszkodzeniu uległy instalacje pierwotnego przetwarzania ropy naftowej AWT-1, AWT-3, AWT-5 i AWT-6, a także instalacje wtórnego przetwarzania ropy naftowej. Zakład wstrzymał procesy produkcyjne" - przekazał w piątek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Informację o wstrzymaniu produkcji potwierdzają poniedziałkowe doniesienia Reutersa.

Ukraina zaatakowała rafinerię w Wołgogradzie. Zakład wstrzymał prace

Zakład w Wołgogradzie jest jedną z największych tego rodzaju wytwórni w tej części kraju. Roczną zdolność przerobową rafinerii szacuje się na około 14 mln ton ropy, a produkty ośrodka, w tym benzyna, olej napędowy i paliwo lotnicze, służą między innymi wojsku agresora.

W 2024 roku zakład przetworzył 13,5 mln ton surowca, co stanowi około pięciu procent całkowitego przerobu rosyjskich rafinerii. Wyprodukowano w nim również 6 mln ton oleju napędowego, 1,9 mln ton benzyny oraz 700 tys. ton oleju opałowego.

Wojna w Ukrainie. Kreml wstrzymał eksport paliwa lotniczego

Źródła, na które powołuje się Reuters, podają, że w wołgogradzkiej rafinerii "zatrzymano pracę instalacji destylacji ropy CDU-1, która odpowiada za 40 proc. mocy produkcyjnych zakładu, oraz instalacji CDU-6 i CDU-5". Łukoil nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

W ostatnim czasie Ukraina zintensyfikowała ataki na rosyjską infrastrukturę naftową, której zniszczenie ma przełożyć się na osłabienie zdolności militarnych Rosji.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Efektem tych działań jest ogłoszona w poniedziałek decyzja rządu Kremla o wstrzymaniu eksportu paliwa lotniczego do 30 listopada. W oświadczeniu przekazano, że "celem tej decyzji jest zagwarantowanie stabilności na krajowym rynku paliw".

Źródło: Reuters





