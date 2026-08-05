Triumf Kijowa, paraliż w kluczowym obiekcie Rosji. Naprawa zajmie tygodnie

W skrócie Rafineria ropy naftowej w Saratowie, należąca do Rosnieftu, musiała wstrzymać pracę z powodu ukraińskich ataków dronów, co doprowadziło do poważnych uszkodzeń i pożarów.

Zakład AVT-6 w tej rafinerii, o wydajności siedmiu milionów ton rocznie, wyłączono z eksploatacji, a naprawa może potrwać od dwóch do trzech tygodni.

Seria skutecznych ataków na rosyjskie rafinerie spowodowała kryzys paliwowy w kraju oraz wprowadzenie przez władze nadzwyczajnych regulacji.

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Informacje o wstrzymaniu prac w rosyjskiej rafinerii ropy naftowej w Saratowie, należącej do firmy Rosnieft, podały ukraińskie i rosyjskie media, a także agencja Reutera. Według przekazanych informacji zakład przestał działać 2 sierpnia, w wyniku serii potężnych ataków ukraińskich dronów.

Uderzenia te miały doprowadzić do uszkodzeń instalacji produkcyjnych i pożarów, które wywołały szkody na tyle poważne, że obiekt nie był w stanie kontynuować prac.

Wojna w Ukrainie. Sukces Ukrainy, rafineria w Saratowie przestała działać

Media informują, że jedyna w obiekcie jednostka rafinacji ropy naftowej, AVT-6, jest wyłączony z eksploatacji. Jej naprawa może zająć od dwóch do trzech tygodni. Wstrzymanie prac już w tym momencie zmusiło rafinerię do zawieszenia aktywności na giełdzie w Sankt Petersburgu.

Rafineria Rosnieftu w Saratowie jest jedną z najstarszych rafinerii ropy naftowej w Rosji, posiadającą obecnie zdolność przerobową sięgającą siedmiu milionów ton ropy naftowej rocznie. Produkuje ponad milion ton benzyny i prawie dwa miliony ton oleju napędowego w ciągu roku.

Praca w Saratowie została wstrzymana po raz kolejny w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Zakład przestał działać także w lipcu - ponowne uruchomienie produkcji zajęło wtedy rosyjskim inżynierom niemal tydzień.

To już druga duża rosyjska rafineria ropy naftowej, która przestała działać w wyniku fali ukraińskich ataków od początku sierpnia - wcześniej ten sam los spotkał zakład w Wołgogradzie, należący do dziesięciu największych obiektów tego typu w Rosji, który odpowiada za około 5 proc. krajowego przerobu ropy naftowej.

W lipcu łącznie osiem rafinerii w Rosji zostało zamkniętych z powodu ataków dronów. Los ten spotkał największą rafinerię w Omsku, a także podobne zakłady w Riazaniu i Niżnym Nowogrodzie.

Ukraina - Rosja. Seria potężnych ataków sił ukraińskich

W ostatnich miesiącach Ukraina wyraźnie nasiliła ataki wycelowane przeciwko obiektom związanym z rosyjskim przemysłem naftowym.

Seria skutecznych uderzeń doprowadziła do poważnego kryzysu paliwowego na terytorium kontrolowanym przez Moskwę - w większości regionów kraju występują braki paliwa. Najgorzej sytuacja prezentuje się na okupowanym Krymie.

Jak przytaczają dziennikarze rosyjskiego "The Moscow Times", tylko w lipcu ofiarą ataków padło łącznie 18 rosyjskich rafinerii - część z nich została na jakiś czas całkowicie wyłączona z użytku, część pracowała, wykorzystując ułamek swoich możliwości. Z kolei ogólne wolumeny rafinacji ropy spadły do najniższego od 2002 roku poziomu.

Trudna sytuacja na krajowych rynkach zmusiła rosyjskie władze do wprowadzenia serii kryzysowych regulacji, w tym m.in. utworzenia specjalnej centrali zajmującej się dostawami paliwa czy wprowadzenia zakazu eksportu paliwa lotniczego. Działania te nie przełożyły się jednak na realną poprawę sytuacji.

Źródła: Ukraińska Prawda, The Moscow Times, Reuters



