W skrócie Trzech kurierów zginęło w wyniku rosyjskiego ataku dronem na budynek poczty w Sumach.

W nocy z piątku na sobotę doszło do licznych ataków rakietowych i z użyciem dronów na ukraińskie miasta. Siłom ukraińskim udało się zneutralizować część zagrożeń.

W obwodach chersońskim, zaporoskim, dniepropietrowskim i połtawskim odnotowano ofiary, rannych oraz straty w infrastrukturze.

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Szef lokalnej Obwodowej Administracji Wojskowej w Sumach w Ukrainie Oleg Grigorov poinformował na Telegramie, że w wyniku rosyjskiego uderzenia dronem życie straciły trzy osoby. Byli to kurierzy - pracownicy Nowej Poszty, czyli ukraińskiej spółki zajmującej się świadczeniem usług pocztowych, kurierskich i logistycznych.

"Rosjanie celowo zaatakowali obiekt cywilny [pocztę - red.], w którym przebywali i pracowali ludzie" - napisał Grigorov.

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Przedstawiciel władz dodał, że w miejscu uderzenia wybuchł pożar. Ponadto - ze względu na zagrożenie powtarzającymi się atakami - ratownicy "nie mogli w pełni działać i szybko usuwać skutków zdarzenia".

"W epicentrum uderzenia znaleziono ciała dwóch ofiar. Policja ewakuowała z miejsca ataku kolejnego mężczyznę z bardzo ciężkimi obrażeniami. Zmarł w drodze do szpitala. Zmarli mieli 43, 48 i 53 lata" - dodał szef obwodowej administracji wojskowej w Sumach.

W nocy z piątku na sobotę Rosja przeprowadziła również szereg ataków na inne ukraińskie miasta. Siły Powietrzne poinformowały, że doszło do uderzeń dwoma pociskami kierowanymi Ch-59/69 i 157 dronami szturmowymi. Obronie udało się zneutralizować jeden z pocisków oraz 127 bezzałogowców.

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W wyniku ataku w obwodzie chersońskim rannych zostało 15 osób. Kreml uderzył tam w infrastrukturę krytyczną i społeczną oraz osiedla mieszkaniowe, powodując uszkodzenia trzech wieżowców, 10 domów prywatnych, garażu oraz samochodów

Szef chersońskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleksandr Prokudin poinformował, że w wyniku ataku życie stracił jeden mężczyzna. Służby starają się teraz ustalić jego tożsamość.

Z kolei w Zaporożu rannych zostało 10 osób. W centrum doszło do pożaru dwupiętrowego budynku handlowego, sklepów i pawilonów.

Uderzenie nie ominęły też obwodów dniepropietrowskiego i połtawskiego. W obu regionach nie odnotowano jednak rannych i ofiarach. W obwodzie połtawskim doszło do uszkodzenia czterech stacji benzynowych, budynku straży pożarnej, prywatnych domów i samochodów.

Przypomnijmy, że dzień wcześniej Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. W jego wyniku życie straciło 10 osób, a około 100 zostało rannych. Ze względu na zdarzenie sobota w obwodzie kijowskim została ogłoszona dniem żałoby.

Źródła: Reuters, Ukraińska Prawda, Unian, Telegram





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