O ataku rosyjskich dronów na Charków informowali minionej nocy mer miasta Ihor Terechow, szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeh Syniehubow oraz lokalna policja. Z najnowszych doniesień wynika, że w mieście słychać było co najmniej trzy eksplozje.

"Wcześniej atakowany był r ejon szewczenkowski ... Jeden atak miał miejsce na szkolnym podwórku . Szyby budynku zostały wybite, ale do tej pory nie otrzymano żadnych informacji o ofiarach" - przekazał w mediach społecznościowych Terechow.

W nocy pojawiało się wiele komunikatów odnośnie liczby rannych, która w czwartek rano wzrosła do co najmniej 14 osób, z czego pięćzostało przewiezionych do szpitala.