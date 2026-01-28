Tragiczne doniesienia z Ukrainy. Ludzie pod gruzami, wieżowiec w ogniu
Rosja przeprowadziła nocne uderzenie, atakując ukraińskie obiekty infrastruktury cywilnej, m.in. wielopiętrowe bloki mieszkalne. Ostrzał przeprowadzono z użyciem dronów i rakiet balistycznych w kilku regionach Ukrainy. Zmarły dwie osoby, ale bilans nie jest ostateczny.
- W nocy z wtorku na środę na Ukrainie doszło do rosyjskich ataków z użyciem dronów i rakiet balistycznych, w wyniku których zginęły dwie osoby w obwodzie kijowskim.
- W Krzywym Rogu, Zaporożu i Odessie odnotowano zniszczenia budynków, rannych zostało kilka osób.
- We wtorek w obwodzie charkowskim trzy rosyjskie drony uderzyły w pociąg pasażerski, gdzie zginęły co najmniej cztery osoby, a dwie zostały ranne.
Noc z wtorku na środę była niespokojna w wielu regionach Ukrainy. Lokalne władze podają pierwsze informacje o skutkach ataku Rosjan. Do akcji użyto dronów i rakiet balistycznych.
Wielkie zniszczenia odnotowano w obwodzie kijowskim, gdzie nieprzyjaciel uderzył w wielopiętrowy blok mieszkalny. Nie żyją dwie osoby - kobieta i mężczyzna.
- Cztery kolejne osoby zwróciły się o pomoc medyczną. Młoda kobieta i dwoje dzieci doznały ostrej reakcji stresowej, a mężczyzna zatruł się dymem - relacjonował szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Mykoła Kałasznik.
Inne pociski poleciały w kierunku 17-piętrowego wieżowca. Uszkodzony został dach i ściany budynku oraz zaparkowane niżej samochody.
Rosja przypuściła nocny atak. Zniszczenia w Krzywym Rogu, Zaporożu i Odessie
Rosja przeprowadziła również nocny atak na obiekt infrastrukturalny w Krzywym Rogu. Ranne zostały dwie osoby: 51-latka i 60-latek.
Wróg dokonał także poważnych zniszczeń w Zaporożu. Uszkodzonych zostało 100 mieszkań i 20 samochodów. Dotychczas nie odnotowano w tym regionie ofiar śmiertelnych.
Rosja nie oszczędziła Odessy, która dzień wcześniej padła ofiarą innego ataku. Zniszczenia w tym rejonie obejmują m.in. budynki mieszkalne i obiekty sakralne.
Poszkodowane są trzy osoby. Młody mężczyzna miał rany odłamkowe i trafił do szpitala, a dwóch seniorów otrzymało pomoc na miejscu.
We wtorek w Odessie rannych zostało ponad 20 osób, a jedna zmarła. Służby przez wiele godzin przeczesywały teren w poszukiwaniu uwięzionych pod gruzami ludzi.
Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w pociąg pasażerski. W wagonach niemal 300 osób
We wtorek doszło do innego dramatycznego w skutkach uderzenia na terenie Ukrainy. Co najmniej cztery osoby zginęły, a dwie zostały ranne w ataku trzech rosyjskich dronów na cywilny pociąg w obwodzie charkowskim - poinformował Wołodymyr Zełenski.
W wagonach znajdowało się łącznie 291 pasażerów. "Nie ma i nie może być żadnego militarnego uzasadnienia dla zabijania cywilów w wagonach pasażerskich" - napisał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych.
Zełenski wezwał "wszystkich przyzwoitych ludzi na całym świecie" do wspierania Ukrainy i działania na rzecz ukarania Rosji.
