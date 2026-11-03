W skrócie W nocy z 2 na 3 listopada Rosja przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę, uderzając m.in. w szpitale w Charkowie i Dnieprze oraz w obiekty w kilkunastu miejscowościach.

W Charkowie rannych zostało 62 pacjentów placówki medycznej, a z budynku ewakuowano ponad 200 osób, natomiast w Dnieprze bezpiecznie wyprowadzono ok. 100 pacjentów.

Bilans ofiar ataku na szkołę w Komyszuwasze wzrósł do 29 zabitych, a liczba zaginionych wynosi obecnie 48 osób, podczas gdy akcja poszukiwawczo-ratunkowa trwa nadal.

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W nocy z 2 na 3 listopada Rosja przeprowadziła serię zmasowanych ataków na terytorium Ukrainy. Wśród najbardziej dotkniętych obszarów znalazł się Charków i okoliczne miejscowości.

W samym mieście rosyjskie pociski trafiły w placówkę medyczną. W wyniku ataku ranne zostały 62 osoby. Wszystkie otrzymały już odpowiednią pomoc. Łącznie ze szpitala ewakuowano 226 pacjentów. Podczas uderzenia uszkodzono także cztery budynki wielokondygnacyjne, 13 samochodów, tramwaj oraz obiekt gospodarczy.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w szpitale w Charkowie i Dnieprze

Jak poinformował Oleh Synehubow, szef Obwodowej Administracji Wojskowej (OVA), w całym obwodzie charkowskim Rosjanie zaatakowali łącznie 15 miejscowości. W ciągu ostatnich 24 godzin rannych zostało 114 osób, w tym dwoje dzieci, a dwoje mieszkańców zginęło. Do uderzenia wykorzystano zarówno pociski balistyczne, jak i drony.

Noc z poniedziałku na wtorek zakończyła się tragicznie także w Dnieprze, gdzie, według najnowszych informacji przekazanych przez szefa lokalnej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeksandra Hanżę, rannych zostało 15 osób.

"Trzej mężczyźni znajdują się w stanie krytycznym" - poinformował przed godz. 8, ostrzegając mieszkańców przed możliwymi kolejnymi atakami. Także w tym mieście Rosja uderzyła w szpital, w którym przebywało łącznie ok. 100 pacjentów. Zarówno osoby przebywające tam na leczeniu, jak i pracownicy, zostali bezpiecznie ewakuowani.

Celem ataków padły także pobliskie miejscowości, gdzie Rosjanie uszkodzili m.in. budynek mieszkalny, magazyn, posterunek policji oraz zakład przemysłowy.

Ukraina - Rosja. Rośnie bilans ofiar ataku na Komyszuwachę

W ostatnich godzinach pojawiły się także nowe informacje na temat skutków wczorajszego uderzenia na miejscowość Komyszuwacha. Przypomnijmy, że w poniedziałek Rosjanie dwukrotnie zaatakowali tam szkołę, która służyła do udzielania potrzebującym pomocy humanitarnej.

Mychajło Semikin, szef zaporoskiej OVA, przekazał, że bilans ofiar tego ataku wzrósł do 29, a liczba zaginionych - do 48. "Skala tragedii jest przerażająca. Za każdą liczbą kryje się ludzkie życie, rodzina, która straciła najbliższych lub wciąż czeka na wieści o swoich bliskich" - wskazał, dodając, że ciągle trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa.

Źródła: Ukraińska Prawda, UNIAN



