W skrócie Rosyjski dron uderzył w cywilny statek handlowy pod banderą Nauru na Morzu Czarnym, powodując pożar jednego z kontenerów.

W nocy ze środy na czwartek w wyniku rosyjskich ataków na Odessę zginęło osiem osób, a 26 zostało rannych.

Ataki spowodowały poważne zniszczenia infrastruktury portowej, krytycznej, budynków mieszkalnych, salonu samochodowego i miejskiego targowiska.

Rosyjski dron uderzył w cywilny statek handlowy pod banderą Nauru. Ogień objął jeden z kontenerów. Pożar został ugaszony przez załogę, a jednostka kontynuuje rejs - przekazał w komunikatorze Telegram gubernator obwodu odeskiego Ołeh Kiper, dodając, że nie ma informacji o zabitych lub poszkodowanych.

W nocy ze środy na czwartek Rosja przeprowadziła ataki na ukraińskie miasta, w tym na Odessę, gdzie zginęło osiem osób, a 26 zostało rannych. W związku z tą tragedią rada miasta ogłosiła 16 kwietnia dniem żałoby.

Wojna w Ukrainie. Osiem osób zginęło w wyniku rosyjskiego ataku na Odessę

W dwóch dzielnicach miasta rosyjskie uderzenia spowodowały poważne zniszczenia. Jak przekazał szef miejskiej administracji wojskowej w Odessie Serhij Łysak, trafione zostały obiekty infrastruktury portowej i krytycznej, a także budynki mieszkalne.

Uszkodzony został m.in. akademik oraz sąsiadujące z nim budynki. Pociski uderzyły również w blok mieszkalny, gdzie zniszczeniu uległa część mieszkań.

W jednej z dzielnic doszło do uderzenia w salon samochodowy. Uszkodzony został dach,

a siła uderzenia powybijała szyby w oknach. Zniszczeniu uległo również osiem pojazdów znajdujących się w środku.

Trafione zostało również miejskie targowisko. W wyniku tego ataku ranne zostały trzy osoby, w tym dziecko - poszkodowanymi zajęły się służby medyczne. W innej części miasta uszkodzone zostały dom prywatny oraz samochód.

Źródła: Reuters, Suspilne

