Toksyczny dym nad ukraińskim miastem. Rosja uderzyła przy polskiej granicy

Dorota Hilger

Rosja zaatakowała obiekt infrastruktury krytycznej w Brodach, w położonym przy granicy z Polską obwodzie lwowskim. Uderzenie wywołało duży pożar, nad miastem unosi się chmura dymu. Ukraińskie media poinformowały, że zaatakowany obiekt był podłączony bezpośrednio do rurociągu "Przyjaźń".

Potężna chmura czarnego dymu wznosi się nad linią drzew, podczas gdy strażacy z wysięgnika polewają miejsce pożaru silnym strumieniem wody.
Wojna w Ukrainie. Rosyjski atak w Brodach w obwodzie lwowskimPaństwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / Status-6 (War & Military News) / Xmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W Brodach w obwodzie lwowskim po rosyjskim ataku zapaliły się produkty naftowe, powodując zadymienie miasta i nieprzyjemny zapach.
  • Specjaliści wstrzymali procesy technologiczne w obiekcie i podjęli działania ratunkowe wspólnie z lokalnymi służbami.
  • Odnotowano tymczasowe przekroczenie poziomu tlenku węgla, a mieszkańcom zalecono pozostanie w domach i zamknięcie okien.
"Ze względów bezpieczeństwa, aby chronić ludzi i zapobiec zanieczyszczeniu środowiska, specjaliści firmy natychmiast wstrzymali procesy technologiczne na obiekcie. Na miejscu pracują ratownicy Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych" - przekazał prezes zarządu Naftohazu Serhij Korecki.

Zgodnie z komunikatem działania ratunkowe są koordynowane z lokalnymi władzami i odpowiednimi służbami. Naftohaz zaznaczył, że jest to już piętnasty celowy atak na jego obiekty infrastruktury krytycznej od początku stycznia.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła tuż przy polskiej granicy

"Naftohaz kontynuuje pracę w warunkach ciągłego zagrożenia wojskowego, koncentrując się na bezpieczeństwie personelu, minimalizowaniu skutków ataków i utrzymaniu stabilności funkcjonowania systemu energetycznego" - zaznaczył koncern.

Jak informują ukraińskie media, zaatakowany obiekt był podłączony bezpośrednio do rurociągu "Przyjaźń", łączącego Syberię z Europą Środkową. Rurociąg, transportujący rosyjską ropę na Węgry i Słowację, pozostaje sprawny.

W przeszłości ukraińskie ataki na obiekty będące częścią rurociągu wielokrotnie wzbudzały napięcia na linii Kijów - Budapeszt.

    Rada Miejska Brodów powiadomiła, że w położonym w obwodzie lwowskim mieście zapaliły się po rosyjskim ataku produkty naftowe. Brody spowija dym, a w powietrzu unosi się nieprzyjemny zapach. Na miejscu pracują eksperci, którzy badają poziom zanieczyszczenia.

    "Rozpoczęliśmy pomiary powietrza w zamieszkanych obszarach pod kątem obecności szkodliwych produktów spalania. Wyniki zostaną udostępnione w najbliższym czasie" - poinformowano.

    Atak rosyjskiej armii w Brodach. Apel do mieszkańców

    Mieszkańcom zalecono pozostanie w domach i szczelne zamknięcie okien. Odwołano także zajęcia w lokalnych szkołach i poinformowano o wdrożeniu dodatkowych zasad bezpieczeństwa w przedszkolach.

    "W razie potrzeby należy założyć nawilżoną maskę lub respirator. Dotyczy to zwłaszcza osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego" - czytamy w komunikacie.

    Szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki poinformował, że specjaliści z Lwowskiego Obwodowego Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób odnotowali tymczasowe przekroczenie poziomu tlenku węgla w miejscowości Smolno w obwodzie lwowskim.

    Według niego, jest to związane z porannym atakiem rosyjskiego drona na obiekt infrastruktury w rejonie złoczowskim.

    Źródło: TCH, Ukraińska Prawda, PAP

