Toksyczny dym nad ukraińskim miastem. Rosja uderzyła przy polskiej granicy
Rosja zaatakowała obiekt infrastruktury krytycznej w Brodach, w położonym przy granicy z Polską obwodzie lwowskim. Uderzenie wywołało duży pożar, nad miastem unosi się chmura dymu. Ukraińskie media poinformowały, że zaatakowany obiekt był podłączony bezpośrednio do rurociągu "Przyjaźń".
W skrócie
- W Brodach w obwodzie lwowskim po rosyjskim ataku zapaliły się produkty naftowe, powodując zadymienie miasta i nieprzyjemny zapach.
- Specjaliści wstrzymali procesy technologiczne w obiekcie i podjęli działania ratunkowe wspólnie z lokalnymi służbami.
- Odnotowano tymczasowe przekroczenie poziomu tlenku węgla, a mieszkańcom zalecono pozostanie w domach i zamknięcie okien.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
"Ze względów bezpieczeństwa, aby chronić ludzi i zapobiec zanieczyszczeniu środowiska, specjaliści firmy natychmiast wstrzymali procesy technologiczne na obiekcie. Na miejscu pracują ratownicy Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych" - przekazał prezes zarządu Naftohazu Serhij Korecki.
Zgodnie z komunikatem działania ratunkowe są koordynowane z lokalnymi władzami i odpowiednimi służbami. Naftohaz zaznaczył, że jest to już piętnasty celowy atak na jego obiekty infrastruktury krytycznej od początku stycznia.
Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła tuż przy polskiej granicy
"Naftohaz kontynuuje pracę w warunkach ciągłego zagrożenia wojskowego, koncentrując się na bezpieczeństwie personelu, minimalizowaniu skutków ataków i utrzymaniu stabilności funkcjonowania systemu energetycznego" - zaznaczył koncern.
Jak informują ukraińskie media, zaatakowany obiekt był podłączony bezpośrednio do rurociągu "Przyjaźń", łączącego Syberię z Europą Środkową. Rurociąg, transportujący rosyjską ropę na Węgry i Słowację, pozostaje sprawny.
W przeszłości ukraińskie ataki na obiekty będące częścią rurociągu wielokrotnie wzbudzały napięcia na linii Kijów - Budapeszt.
Rada Miejska Brodów powiadomiła, że w położonym w obwodzie lwowskim mieście zapaliły się po rosyjskim ataku produkty naftowe. Brody spowija dym, a w powietrzu unosi się nieprzyjemny zapach. Na miejscu pracują eksperci, którzy badają poziom zanieczyszczenia.
"Rozpoczęliśmy pomiary powietrza w zamieszkanych obszarach pod kątem obecności szkodliwych produktów spalania. Wyniki zostaną udostępnione w najbliższym czasie" - poinformowano.
Atak rosyjskiej armii w Brodach. Apel do mieszkańców
Mieszkańcom zalecono pozostanie w domach i szczelne zamknięcie okien. Odwołano także zajęcia w lokalnych szkołach i poinformowano o wdrożeniu dodatkowych zasad bezpieczeństwa w przedszkolach.
"W razie potrzeby należy założyć nawilżoną maskę lub respirator. Dotyczy to zwłaszcza osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego" - czytamy w komunikacie.
Szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki poinformował, że specjaliści z Lwowskiego Obwodowego Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób odnotowali tymczasowe przekroczenie poziomu tlenku węgla w miejscowości Smolno w obwodzie lwowskim.
Według niego, jest to związane z porannym atakiem rosyjskiego drona na obiekt infrastruktury w rejonie złoczowskim.
Źródło: TCH, Ukraińska Prawda, PAP