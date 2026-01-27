W skrócie W Brodach w obwodzie lwowskim po rosyjskim ataku zapaliły się produkty naftowe, powodując zadymienie miasta i nieprzyjemny zapach.

Specjaliści wstrzymali procesy technologiczne w obiekcie i podjęli działania ratunkowe wspólnie z lokalnymi służbami.

Odnotowano tymczasowe przekroczenie poziomu tlenku węgla, a mieszkańcom zalecono pozostanie w domach i zamknięcie okien.

"Ze względów bezpieczeństwa, aby chronić ludzi i zapobiec zanieczyszczeniu środowiska, specjaliści firmy natychmiast wstrzymali procesy technologiczne na obiekcie. Na miejscu pracują ratownicy Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych" - przekazał prezes zarządu Naftohazu Serhij Korecki.

Zgodnie z komunikatem działania ratunkowe są koordynowane z lokalnymi władzami i odpowiednimi służbami. Naftohaz zaznaczył, że jest to już piętnasty celowy atak na jego obiekty infrastruktury krytycznej od początku stycznia.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła tuż przy polskiej granicy

"Naftohaz kontynuuje pracę w warunkach ciągłego zagrożenia wojskowego, koncentrując się na bezpieczeństwie personelu, minimalizowaniu skutków ataków i utrzymaniu stabilności funkcjonowania systemu energetycznego" - zaznaczył koncern.

Jak informują ukraińskie media, zaatakowany obiekt był podłączony bezpośrednio do rurociągu "Przyjaźń", łączącego Syberię z Europą Środkową. Rurociąg, transportujący rosyjską ropę na Węgry i Słowację, pozostaje sprawny.

W przeszłości ukraińskie ataki na obiekty będące częścią rurociągu wielokrotnie wzbudzały napięcia na linii Kijów - Budapeszt.

Rada Miejska Brodów powiadomiła, że w położonym w obwodzie lwowskim mieście zapaliły się po rosyjskim ataku produkty naftowe. Brody spowija dym, a w powietrzu unosi się nieprzyjemny zapach. Na miejscu pracują eksperci, którzy badają poziom zanieczyszczenia.

"Rozpoczęliśmy pomiary powietrza w zamieszkanych obszarach pod kątem obecności szkodliwych produktów spalania. Wyniki zostaną udostępnione w najbliższym czasie" - poinformowano.

Atak rosyjskiej armii w Brodach. Apel do mieszkańców

Mieszkańcom zalecono pozostanie w domach i szczelne zamknięcie okien. Odwołano także zajęcia w lokalnych szkołach i poinformowano o wdrożeniu dodatkowych zasad bezpieczeństwa w przedszkolach.

"W razie potrzeby należy założyć nawilżoną maskę lub respirator. Dotyczy to zwłaszcza osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego" - czytamy w komunikacie.

Szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki poinformował, że specjaliści z Lwowskiego Obwodowego Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób odnotowali tymczasowe przekroczenie poziomu tlenku węgla w miejscowości Smolno w obwodzie lwowskim.

Według niego, jest to związane z porannym atakiem rosyjskiego drona na obiekt infrastruktury w rejonie złoczowskim.

Źródło: TCH, Ukraińska Prawda, PAP

