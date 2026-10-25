Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

To teraz najniebezpieczniejszy szlak morski na świecie. "Sytuacja jest po prostu niewiarygodna"

Mateusz Balcerek

Mateusz Balcerek

Morze Czarne staje się najniebezpieczniejszym szlakiem morskim na świecie w związku z wojną na Ukrainie - twierdzi "Financial Times". W tym roku na akwenie tym zginęło więcej marynarzy niż na jakimkolwiek innym. "Sytuacja jest po prostu niewiarygodna" - tak skalę eskalacji komentują eksperci. I mówią o jej druzgocącym wpływie na handel morski.

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Płonący statek towarowy na Morzu Czarnym, z którego unosi się gęsty czarny dym, zdjęcie ilustracyjne.
Ostrzelany tankowiec na Morzu Czarnym. Zdjęcie ilustracyjneNina LiashonokAFP

W skrócie

  • Morze Czarne stało się najniebezpieczniejszym akwenem na świecie, wyprzedzając pod względem liczby ofiar śmiertelnych Zatokę Perską oraz cieśninę Ormuz.
  • W bieżącym roku na Morzu Czarnym odnotowano ataki na ponad 570 statków, w wyniku których zginęło 40 marynarzy, podczas gdy w cieśninie Ormuz śmierć poniosły 24 osoby.
  • Rosja odpowiada za około 90 procent ataków na statki przeprowadzonych w ciągu ostatnich 45 dni na wodach Morza Czarnego.
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W tym roku na Morzu Czarnym zginęło więcej marynarzy niż na jakimkolwiek innym akwenie, przewyższając liczbę ofiar śmiertelnych w Zatoce Perskiej - donosi Financial Times.

Morze Czarne, kluczowy korytarz dla zboża i rosyjskiej ropy, jest bardziej ryzykowne dla statków niż Bliski Wschód - twierdzą armatorzy i grupy morskie.

Morze Czarne najniebezpieczniejszym akwenem na świecie

"Załogi tankowców, statków towarowych i transportowców zbożowych wpływających na Morze Czarne w pobliżu terytoriów UE i NATO są zmuszone do walki z gradem ataków dronów, pocisków rakietowych lub łodzi wyładowanych materiałami wybuchowymi, ponieważ Rosja i Ukraina zaostrzają walkę o ten kluczowy szlak. Według niektórych szacunków liczba ataków na Morzu Czarnym jest ponad sześciokrotnie wyższa niż w Zatoce Perskiej" - czytamy w publikacji.

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"Moim zdaniem żegluga po Morzu Czarnym i wpływanie do ukraińskich portów to niemal samobójstwo. Panuje powszechne przekonanie, że zagrożenie życia jest stałe" - powiedział przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Transportu Morskiego Ukrainy Ołeh Hryhoriuk.

Wojna w Ukrainie. Fala ataków na Morzu Czarnym. "Sytuacja niewiarygodna"

Według firmy Ambrey, zajmującej się bezpieczeństwem morskim, oraz Międzynarodowej Organizacji Morskiej, w tym roku na Morzu Czarnym zaatakowano ponad 570 statków, w wyniku czego zginęło 40 marynarzy. W cieśninie Ormuz odnotowano 24 ofiary śmiertelne - czytamy.

Kokpit myśliwca podczas odpalania pocisku nad morzem o zachodzie słońca, z wyraźnym śladem ognia ciągnącym się w kierunku horyzontu.
Ujęcie z rumuńskiego F-16 podczas akcji w celu zneutralizowania drona nad Morzem CzarnymMAPN / ROMANIAN DEFENCE MINISTRYAFP

Niektóre statki znalazły się w ogniu krzyżowym, inne padły ofiarą celowych ataków. W trzecim kwartale średnio dochodziło do ponad czterech ataków dziennie - opisuje firma.

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"Sytuacja jest po prostu niewiarygodna. Moim zdaniem każdy atak na statek, to atak z zamiarem pozbawienia życia. Jeśli uderzysz w obszar zamieszkały dwa razy w tym samym miejscu, to celem jest pozbawienie życia wielu osób" - powiedział Salvatore Adorno, zastępca kierownika ds. lądowych w Sicilship, firmie obsługującej Wine Trader.

Za 90 proc. ataków na statki odpowiada Rosja

Prezydent Rumunii Nicos Dan oskarżył Rosję o eskalację wojny na granicy z terytorium NATO. W ostatnich tygodniach doszło bowiem do groźnych incydentów tuż przy rumuńskim wybrzeżu.

Z taką tezą zgadzają się niezależni badacze i przedsięborcy. "To zupełnie inna sytuacja. Od lat śledzę wpływ wojny na handel morski, ale nigdy czegoś takiego nie widziałam" - powiedziała Bridget Diakun, dyrektor ds. badań w Lloyd's List Intelligence.

Firma Ambrey podała, że między lipcem a wrześniem zaatakowano około 387 statków, czyli pięć razy więcej niż w poprzednim kwartale. Dodano również, że w ciągu ostatnich 45 dni Rosja odpowiadała za około 90 proc. ataków na statki.

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Źródło: Unian, "Financial Times"

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