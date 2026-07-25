"To się musi skończyć". Sojusznik zaskoczył Putina, powiedział wprost

W skrócie Prezydent Kazachstanu podczas spotkania z Władimirem Putinem zaproponował zamrożenie konfliktu w Ukrainie, wyrażając niezrozumienie dla przyczyn wojny.

Kasym-Żomart Tokajew zwrócił uwagę na brak jasności co do genezy konfliktu i podkreślił, że śmierć żołnierzy w Ukrainie jest powodem do wstydu.

Władimir Putin w odpowiedzi na publiczną wypowiedź Tokajewa zapowiedział przekazanie szczegółów dotyczących sytuacji w Ukrainie podczas rozmowy prywatnej.

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Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew spotkał się w Omsku podczas XXII Forum Współpracy Międzyregionalnej z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Podczas oficjalnej rozmowy z przedstawicielami mediów, nagranej i upublicznionej przez rosyjskich dziennikarzy, polityk zwrócił się do swojego rosyjskiego odpowiednika, siedzącego obok, z bezpośrednim apelem o "zamrożenie" wojny w Ukrainie.

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Jak stwierdził, "otrzymał wiele sygnałów" z Europy i Stanów Zjednoczonych, dotyczących faktycznego stanu konfliktu, które przekazał Putinowi telefonicznie. Podkreślił także, że przyczyny, które stoją za wybuchem konfliktu, nie są dla niego zrozumiałe.

- Nie mówimy tu o żadnej wojnie domowej. Zawsze szanowaliśmy naród ukraiński, jego kulturę, język. W naszej ocenie natura tego konfliktu nie jest dla wielu do końca jasna - nie jest jasna również dla nas - powiedział rosyjskiemu dyktatorowi.

W tym kontekście przywołał przykład sporu między Azerbejdżanem a Armenią. - Gdyby doszło do walk, istota tego konfliktu, jego geneza, byłyby dla nas całkowicie jasne. Sięgają one głęboko w historię. Ale tutaj jest to bardzo trudne do zrozumienia - wskazał.

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Kazachski polityk wrócił także do ostatnich negocjacji między Moskwą a Kijowem, do których doszło dzięki pośrednictwu USA.

- Być może warto zamrozić ten konflikt i powrócić do formuły stambulskiej 2.0, skoro osiągnięto tam znaczące rezultaty. Oczywiście, dzięki gwarancjom wielkich mocarstw, w tym Rosji, możemy nadal zmierzać w kierunku długo oczekiwanego pokoju - dodał.

- To wstyd, że młodzi ludzie umierają. Oni należą do bratnich narodów - Rosji i Ukrainy. To wszystko musi się skończyć, bo to, co się dzieje, jest na rękę i służy uciesze wrogów Rosji i państwa ukraińskiego - podsumował Tokajew.

Sam Putin, prawdopodobnie zaskoczony deklaracją sojusznika, przez całą wypowiedź wyraźnie unikał wzroku rozmówcy. Kiedy Tokajew skończył mówić, stwierdził tylko, że będzie go informować o obecnej sytuacji w Ukrainie.

Źródła: Meduza, Ukraińska Prawda





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