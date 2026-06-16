W skrócie Donald Trump ocenił, że sytuacja na froncie w Ukrainie jest szaleństwem i stwierdził, że Rosja powinna zawrzeć porozumienie pokojowe.

Trump poinformował o rozmowach z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz z Władimirem Putinem i wyraził przekonanie, że obaj przywódcy są otwarci na negocjacje.

Podczas szczytu G7 przywódcy europejscy poruszali temat presji na Rosję w sprawie pokoju na warunkach Kijowa, a w kolejnej sesji omawiano zagadnienia związane z Iranem.

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Donald Trump przybył w poniedziałek do Evian-les-Bains we Francji, gdzie odbywa się szczyt grupy G7. Przed obradami, które zaplanowano na następny dzień, wyraził optymizm związany z zakończeniem wojny w Ukrainie.

Trump oświadczył, że w niedzielę odbył "bardzo dobrą" rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodomyrem Zełenskim. Tak samo określił swą oddzielną rozmowę z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. - Myślę, że możemy coś tutaj zrobić, naprawdę tak sądzę, myślę, że obaj są otwarci - mówił amerykański przywódca.

We wtorek rano odbyła się sesja grupy G7 dotycząca Ukrainy. Według agencji AFP podczas szczytu przywódcy europejscy chcieli przypomnieć Trumpowi, jak ważne jest wywieranie presji na Rosję. Liderzy mieli zaakcentować, że Moskwa musi zaakceptować pokój na warunkach Kijowa.

Wojna w Ukrainie. Trump: Rosja musi zawrzeć porozumienie

Po zakończeniu tej części obrad Trump wygłosił oświadczenie, w którym stwierdził, że "Rosja musi zawrzeć porozumienie (pokojowe - red.)".

- Rosja straciła ogromną liczbę ludzi, podobnie jak Ukraina. W zeszłym miesiącu stracili łącznie 35 tysięcy żołnierzy. Średnio było to 25 tysięcy osób, głównie żołnierzy, młodych, wspaniałych ludzi. To, co się tam dzieje, to po prostu szaleństwo - powiedział podczas spotkania z dziennikarzami.

Prezydent USA przekazał również, że odbył rano "bardzo dobre" spotkanie z Zełenskim i zapowiedział, że spotka się z nim ponownie jeszcze tego samego dnia. Stwierdził też, że pomiędzy prezydentem Ukrainy i Władimirem Putinem istnieje "ogromna wrogość".

Przed przybyciem do Evian Zełenski zaapelował do przywódców G7 o "zdecydowaną i konkretną" odpowiedź po ostatniej fali rosyjskich ataków. Przekazała także, że zaproponował spotkanie z Putinem na szczycie G7, ale Moskwa "nie była na to gotowa". Tego samego dnia rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powtórzył, że Rosja jest gotowa zorganizować takie spotkanie, ale w Moskwie.

Szczyt grupy G7. Państwa arabskie pytają o porozumienie z Iranem

Po obradach dotyczących Ukrainy, odbyła się sesja grupy G7 poświęcona Iranowi, w której wzięli udział przedstawiciele państw arabskich: prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi, emir Kataru Tamim ibn Hamad ibn Chalifa Al Sani i prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich szejk Muhammad ibn Zajid Al Nahajjan.

Uczestnicy szczytu mają zadać Trumpowi pytania dotyczące porozumienia kończącego wojnę z Iranem. Wcześniej republikanin zapowiedział, że w piątek, czyli w dzień podpisania oficjalnej umowy, zostanie w pełni otwarta cieśnina Ormuz.

Źródło: Sky News, AFP



