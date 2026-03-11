W skrócie Wołodymyr Zełenski skrytykował wezwania Viktora Orbana do zniesienia sankcji nałożonych na Rosję, uznając je za "absolutnie niesprawiedliwe".

Prezydent Ukrainy poinformował o wysłaniu trzech ukraińskich zespołów na Bliski Wschód oraz o rozmowach z Niemcami na temat wsparcia wojskowego.

Zełenski podkreślił znaczenie zaangażowania Niemiec i Unii Europejskiej w negocjacjach pokojowych w kontekście odbudowy Ukrainy oraz jej członkostwa w UE.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z przewodniczącą niemieckiego Bundestagu Julią Klöckner. W mediach społecznościowych ukraiński przywódca odniósł się m.in. do pojawiających się głosów wzywających do zniesienia sankcji nałożonych na Rosję po inwazji na Ukrainę.

Ukraina odpowiada na wezwania Węgier. "To oznaczałoby, że wybaczamy"

"Europa, Stany Zjednoczone i cały cywilizowany świat nałożyły sankcje na Rosję za jej agresję. Moim zdaniem, zniesienie tych sankcji oznaczałoby uznanie przez nas legalności tej agresji - to znaczy, że to czy inne państwo wybacza Rosji tę zbrodnię" - napisał Zełenski w serwisie X.

Podkreślił, że "jako prezydent kraju, który jest ofiarą tej wojny i jako ktoś, kto w gruncie rzeczy rozumie, że agresja nie może pozostać bezkarna, uważa to za absolutnie niesprawiedliwe".

Premier Węgier Viktor Orban informował w poniedziałek, że zaapelował w piśmie do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, by w związku ze wzrostem cen energii w Unii Europejskiej zniosła unijne sankcje energetyczne nałożone na Rosję za inwazję na Ukrainę. Zwracał przy tym uwagę na wstrzymanie dostaw rurociągiem "Przyjaźń" oraz wojnę na Bliskim Wschodzie, która skutkowała zablokowaniem przez Iran cieśniny Ormuz.

W środę prezydent FrancjiEmmanuel Macron po spotkaniu grupy G7 przekazał, że blokada cieśniny Ormuz nie uzasadnia cofnięcia sankcji wobec Rosji. Jak relacjonował, kraje "wielkiej siódemki" są zgodne, że nie należy zmieniać stanowiska wobec Rosji i trzeba nadal wspierać Ukrainę.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Ruch Ukrainy

Tymczasem Zełenski przekazał w serwisie X, że trzy ukraińskie zespoły udały się na Bliski Wschód.

"Silne zespoły - z ekspertami, personelem wojskowym i inżynierami. Wojsko już dziś komunikuje się i pracuje. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNO), Rustem Umerow, przybył dziś do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aby omówić obszary współpracy. Odwiedzi również kilka innych krajów, w tym Arabię Saudyjską" - zapowiedział prezydent Ukrainy.

Gwarancje bezpieczeństwa i sprzęt wojskowy. Zełenski zwrócił się do Niemiec

W odpowiedzi na pytanie o oczekiwania odnośnie wsparcia ze strony niemieckiego parlamentu, Zełenski wspomniał o spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu na początku roku.

"Podjęto decyzję w sprawie gwarancji bezpieczeństwa - a konkretnie tej części, która zależy od naszych europejskich kolegów. Państwa współprzewodniczące - Wielka Brytania i Francja - podpisały stosowną deklarację. Deklaracja ta jest następnie przekazywana parlamentom krajów europejskich, które są gotowe ją poprzeć na swoim szczeblu. Mamy nadzieję, że niemieccy parlamentarzyści poprą udział Niemiec w gwarancjach bezpieczeństwa po zakończeniu wojny" - oznajmił Zełenski.

"Po drugie, wsparcie finansowe. Niemcy są największym sponsorem naszej armii. Takie decyzje zależą od zgody parlamentu. Istnieje inicjatywa PURL, dzięki której możemy kupować pociski rakietowe do systemów Patriot. To stałe przydzielanie środków, a decyzje podejmowane są zarówno na szczeblu rządowym, jak i parlamentarnym. Dla nas jest to bardzo ważne" - zaznaczył prezydent Ukrainy.

Negocjacje pokojowe. Prezydent Ukrainy wskazuje na Niemcy i UE

Zełenski poinformował też, że Kijów przygotowuje plan energetyczny, aby chronić ukraiński sektor energetyczny, "ze szczególnym naciskiem na decentralizację systemu energetycznego w celu obrony przed Rosją".

"Potrzebna jest ochrona w różnych formach: dodatkowe dostawy gazu i energii elektrycznej, budowa interkonektorów. Istnieje również potrzeba technicznego zwiększenia zdolności importowych z Europy na wypadek niedoborów. Poza tym mamy do czynienia z kotłowniami, elektrowniami wiatrowymi i słonecznymi i wieloma innymi. Liczymy na wsparcie Niemiec w tym obszarze" - zauważył Zełenski.

Ukraiński przywódca podkreślił, że "równie ważne jest zaangażowanie Unii Europejskiej i Niemiec w proces negocjacyjny, ponieważ obejmuje takie tematy, jak odbudowa Ukrainy, europejska infrastruktura bezpieczeństwa i członkostwo Ukrainy w UE". "Każda z tych kwestii jest istotna i oczekujemy poparcia w ich sprawie. Zależy to od parlamentów, ponieważ odzwierciedla to stanowisko kraju" - ocenił Zełenski.

"Polityczny WF": PiS kontra Konfederacja. Jaką misję ma Czarnek? INTERIA.PL