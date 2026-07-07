W skrócie Sławomir Mentzen stwierdził, że jego działania nie są wspieraniem Donalda Tuska, lecz krytyką hipokryzji PiS.

Przemysław Czarnek zasugerował, że Mentzen pomaga Tuskowi i zapytał, którego polityka Konfederacji uważać za wiarygodnego.

Według informacji MON, Polska przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości około 16,5 mld zł od 2022 roku.

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W programie "Graffiti" na antenie Polsat News we wtorek poseł Przemysław Czarnek został zapytany o wpis Sławomira Mentzena. Lider Konfederacji stwierdził w mediach społecznościowych, że PiS krytykuje obecny rząd, a w poprzedniej kadencji sami oddali "strategiczne uzbrojenie Ukrainie".

- Panie Mentzen, jeśli pan chce iść w koalicję z Tuskiem, to proszę to powiedzieć otwarcie Polakom, żeby wiedzieli, z kim mają do czynienia. Mentzen dzisiaj pomaga Tuskowi - mówił Czarnek.

Przemysław Czarnek: Który Mentzen jest prawdziwy?

Kandydat PiS na premiera tłumaczył, że wojna w Ukraina miała wcześniej zupełnie inną fazę niż obecnie. - Ten sam Mentzen na początku wojny (...) mówił, że musimy pomagać Ukrainie po to, żeby dała sobie radę z Rosją. To gdzie jest Mentzen? Który Mentzen jest prawdziwy? I kim chce być Mentzen po wyborach? Koalicjantem Tuska? Bardzo dobry kierunek, panie Mentzen - ironizował.

Według Czarnka Mentzen "powinien się zastanowić, gdzie jest kierunek jego części Konfederacji". - Bo wydaje mi się, że on jest dzisiaj po to, że pomagać Tuskowi, a to nie jest dobry kierunek - dodał.

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Sławomir Mentzen: To nie jest granie na rzecz Tuska

Sławomir Mentzen odpowiedział na słowa Przemysława Czarnka w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

- Dosyć tej hipokryzji PiS-owskiej, tej bezczelności PiS-owskiej: wszystko, co PiS robi jest dobre z zasady, wszystko, co robi ten rząd jest złe z zasady, nawet jeżeli robi dokładnie to samo, co wcześniej robił PiS - ironizował Mentzen. - Mam dosyć tej argumentacji - dodał.

- To nie jest granie na rzecz Tuska. To jest pokazywanie po prostu, jaką jesteście bezczelną partią hipokrytów - podkreślił lider Konfederacji.

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Co Polska przekazała Ukrainie?

Z informacji MON wynika, że łączny koszt polskich donacji dla Ukrainy od 2022 r. to około 16,5 mld zł.

Polska w latach 2022-2026 przekazała Ukrainie m.in.: czołgi T72, PT-91 i Leopard 2A4; transportery opancerzone i bojowe wozy piechoty Rosomak, BRDM i BWP-1; sprzęt artyleryjski: AHS KRAB, 2S1 Goździk, BM21, moździerze 120mm i 60mm; bezzałogowe statki powietrzne Warmate i FlyEye.

Wśród przekazanego sprzętu znalazły się też samoloty MiG-29; śmigłowce Mi-24; przeciwlotniczy zestaw rakietowy WEGA S-200; wyrzutnie NEWA S-125SC; zestawy przeciwlotnicze ZSU-23-4 (Szyłka) i ZSU-23-2; zestawy OSA wraz z rakietami, rakiety do zestawów KUB; amunicję czołgową; amunicję artyleryjską; amunicję moździerzową; karabinki GROT, PKM, AKMS i SWD oraz wyposażenie osobiste żołnierzy. Łączna wartość przekazanego sprzętu w latach 2022-2023 to 14,9 mld zł.

Przekazano także bezpilotowy system "Scan Eagle", pociski rakietowe, bomby lotnicze, przeciwpancerne pociski kierowane, pociski od granatników, aparaturę, osprzęt i części zamienne do techniki lotniczej i pancernej oraz systemów przeciwlotniczych "NEWA", a także: amunicję czołgową, artyleryjską i moździerzową oraz wyposażenie indywidualne żołnierza.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej szef MONWładysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że wśród sprzętu przekazanego Ukrainie w ostatnich latach znalazły się również pociski PAC-3 do Patriotów.





Błaszczak w "Gościu Wydarzeń" o pomocy Ukrainie: Czasy się zmieniły Polsat News Polsat News