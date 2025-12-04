W skrócie Dmitrij Miedwiediew ostrzega przed konsekwencjami użycia rosyjskich aktywów przez UE na wsparcie Ukrainy.

W Unii Europejskiej trwa debata nad wykorzystaniem zamrożonych środków Rosji do finansowania Ukrainy, jednak brakuje jednomyślności w tej sprawie.

Komisja Europejska oraz państwa UE rozważają ryzyko prawne i polityczne związane z taką decyzją, zwłaszcza w kontekście sprzeciwu Belgii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Reakcja Dmitrija Miedwiediewa to pokłosie środowej propozycji Komisji Europejskiej. Ta przedstawiła dwie opcje dalszego finansowania zaatakowanej przez Rosję Ukrainy - z długu zaciągniętego przez Unię bądź z wykorzystaniem zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego.

W przypadku ewentualnego użycia aktywów Rosji jednomyślność nie jest konieczna, wystarczy większość kwalifikowana.

"Jeśli Unia Europejska ukradłaby rosyjskie aktywa na tak zwaną pożyczkę reparacyjną, możemy uznać to za casus belli (powód do wojny - red.) wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami dla Brukseli i poszczególnych krajów UE" - napisał w serwisie X były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew.

UE wykorzysta aktywa Rosji na rzecz Ukrainy? Dmitrij Miedwiediew oburzony

"Wtedy środki te musiałyby zostać zwrócone już nie na drodze sądowej, ale w formie rzeczywistych reparacji wypłaconych w naturze przez pokonanych wrogów Rosji" - grzmiał w sieci znany z prowokacyjnego tonu wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Sytuację i plany UE komentował też wcześniej prezes rosyjskiego kontrolowanego przez państwo banku VTB Andriej Kostin. - Wygodne jest prowadzenie wojny nie tylko cudzymi rękami, ale także cudzymi pieniędzmi, to finezja Europy - krytykował Kostin.

Tymczasem popierający pomysł wsparcia Ukrainy za pośrednictwem rosyjskich aktywów argumentują, że to rozwiązanie sprawiedliwe, bo Moskwa łamie prawo, prowadząc zbrodniczą, niesprowokowaną agresję.

"The Telegraph", analizując możliwości UE, wskazuje, że wykorzystanie rosyjskich środków mogłoby mieć dla Kijowa "strategiczne znaczenie".

Obecnie na kontach różnych europejskich instytucji finansowych znajduje się 230 miliardów euro, głównie w Euroclear w Brukseli, gdzie zgromadzone ma być 185 miliardów euro rosyjskich środków - opisuje brytyjski dziennik.

Autorzy tekstu wskazują, że rosyjskie aktywa to w rękach UE poważna karta przetargowa i "as w rękawie", która mogłaby pomóc Europie odzyskać swoją mocną pozycję. Dlaczego? Ich zdaniem europejskie kraje "słono płacą za swoją nieudolność" oraz "rozbicie swoich sił zbrojnych" i "rozbudowane systemy opieki społecznej". "Nic nie obnażyło słabości Europy bardziej niż spektakl, w którym USA i Rosja targują się nad ich głowami o los Ukrainy" - opisują.

Rosyjskie aktywa dla Ukrainy? W UE dyskusje i podziały

Tymczasem w Europie co do wykorzystania rosyjskich aktywów na rzecz wsparcia Ukrainy zgody nie ma.

W poprzednim tygodniu premier Belgii Bart De Wever wystosował do szefowej KE Ursuli von der Leyen i przywódców państw UE list sprzeciwiający się wykorzystaniu zamrożonych aktywów Rosji. Jego zdaniem taki ruch wiązałby się z "poważnymi zagrożeniami dla Belgii", gdzie ulokowana jest większość środków.

Zdaniem Barta De Wevera, który konsultował sytuację z prawnikami, wykorzystanie środków Moskwy byłoby naruszeniem międzynarodowego prawa.

- Nigdy nie będziemy w stanie dorównać poświęceniu narodu ukraińskiego, ale możemy dorównać jego determinacji i wytrwałości. Możemy wyposażyć Ukrainę w środki do obrony i prowadzenia negocjacji pokojowych z pozycji siły - argumentowała z kolei w środę szefowa KE.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje potrzeby Ukrainy na najbliższe dwa lata na 135 mld euro. - Proponujemy pokrycie dwóch trzecich potrzeb finansowych Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro - mówiła von der Leyen.

- Ważne było, by uwzględnić wszystkie obawy Belgii. Mamy absolutnie ten sam cel, co Belgia. Sądzimy, że ryzyko musi zostać podzielone między nas wszystkich. Musimy też wprowadzić mechanizmy chroniące wszystkie nasze państwa członkowskie i to oczywiście dotyczy też Belgii - podkreśliła szefowa KE. Prace nad propozycjami będą mogły rozpocząć teraz państwa członkowskie.

Źródła: "The Telegraph", Reuters, Interia

Burza po słowach premiera Tuska w Berlinie. Gramatyka w ''Graffiti'': Droga prawna do dochodzenia reparacji jest zamknięta Polsat News Polsat News