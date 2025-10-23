Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

"To akt wojny przeciwko Rosji". Miedwiediew grzmi po decyzji Trumpa

Adrianna Rymaszewska

Adrianna Rymaszewska

- Decyzje Trumpa ws. Rosji są niczym akt wojny przeciwko nam - oświadczył w czwartek wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew. Były prezydent skomentował w ten sposób decyzję Waszyngtonu o nałożeniu na Rosję dotkliwych sankcji. Głos zabrało też rosyjskie MSZ, które odniosło się do odwołania szczytu w Budapeszcie.

Kreml komentuje sankcje nałożone przez USA na Rosję
Kreml komentuje sankcje nałożone przez USA na RosjęMIKHAIL METZEL AFP

W skrócie

  • Dmitrij Miedwiediew skrytykował decyzję Donalda Trumpa o nałożeniu sankcji na rosyjskie koncerny, uznając je za akt wojny przeciwko Rosji.
  • Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało gotowość do dialogu z USA mimo odwołania szczytu Trump-Putin, jednak podkreślono, że cele Rosji w Ukrainie pozostają niezmienne.
  • Nowe, ostre sankcje USA są skierowane nie tylko przeciw Łukoilowi i Rosnieftowi, lecz także wszystkim podmiotom z dużymi udziałami w tych spółkach, co Kreml nazwał bezproduktywnym.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Dmitrij Miedwiediew postanowił skomentować środową decyzję Donalda Trumpa, który w związku z brakiem postępów ws. pokoju w Ukrainie postanowił nałożyć na rosyjskie koncerny Łukoil i Rosnieft sankcje.

- Decyzje Trumpa ws. Rosjiniczym akt wojny przeciwko nam - stwierdził bliski współpracownik Władimira Putina, dodając, że postrzega Stany Zjednoczone jako oponenta Rosji.

USA nakładają sankcje na rosyjskie koncerny. Kreml oburzony

Ostra retoryka Miedwiediewa dotknęła także bezpośrednio samego Donalda Trumpa, który do tej pory nie był tak jawnie krytykowany przez Kreml.

- Prezydent Trump wkroczył na wojenną ścieżkę z Rosją. Zbratał się z szaloną Europą - ocenił Miedwiediew.

Zobacz również:

Przechwycili rozmowę Rosjan w Pokrowsku. Wstrząsający rozkaz
Wojna w Ukrainie

Przechwycili rozmowy Rosjan pod oblężonym miastem. Wstrząsające szczegóły

Karolina Głodowska
Karolina Głodowska

    Głos zabrało także rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, deklarujące, że mimo odwołania szczytu Trump-Putin w Budapeszcie, jest gotowe, by utrzymywać kontakty z Departamentem Stanu USA. Jak jednak podkreślono, cele Rosji w Ukrainie "pozostają niezmienne".

    - To punkt wyjścia do dialogu ze Stanami Zjednoczonymi - przekazał resort dyplomacji, wskazując na konieczność "usunięcia pierwotnych przyczyn konfliktu".

    "Bezproduktywne". Moskwa ostrzega Waszyngton przed porażką

    Zdaniem rosyjskiego MSZ nakładanie sankcji na Rosję nie ma sensu z punktu widzenia zaprowadzenia pokoju w Ukrainie. - To bezproduktywne. Jeśli USA pójdą drogą poprzedniej administracji, poniosą porażkę - ostrzeżono.

    Zobacz również:

    Eksplozja w Kopiejsku na Uralu w zakładach produkujących materiały wybuchowe i amunicję
    Wojna w Ukrainie

    Seria eksplozji w głębi Rosji. Zakłady zbrojeniowe w ogniu

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger

      Jednocześnie Kreml wyraził przekonanie, że europejskie elity "nie mogą zaakceptować tego, że ich sankcje nie działają".

      - Tak naprawdę są one wymierzone w samą Unię Europejską - przekazano.

      Trump traci cierpliwość. Potężny cios w Rosję

      Ogłoszone przez Departament Skarbu USA sankcje dotyczą nie tylko wspomnianych koncernów, ale też wszystkich podmiotów, które posiadają w nich 50 proc. lub więcej udziałów.

      To pierwszy tak drastyczny i zdecydowany krok w czasie drugiej kadencji administracji Donalda Trumpa.

      Co więcej, minister skarbu USA Scott Bessent zagroził, że jego departament jest gotowy na to, by podjąć kolejne kroki mające wymusić na Moskwie natychmiastowe wyrażenie zgody na zawieszenie broni w Ukrainie.

      Z kolei Donald Trump oświadczył tego samego dnia, że odwołał spotkanie z Putinem w Budapeszcie, bo uznał, że "nie było to w porządku", a rozmowy z Putinem choć "dobre", to prowadzą "donikąd".

      Wskazał też, że ma nadzieję, że nałożone sankcje zostaną wkrótce zniesione. - To ogromne sankcje. I mamy nadzieję, że nie potrwają długo. Mamy nadzieję, że wojna zostanie rozstrzygnięta - powiedział Trump.

      Zobacz również:

      Świadkowie donoszą o 10 eksplozjach w rosyjskim Riazaniu. Płonie lokalna rafineria, do wybuchów miało dojść również w okolicy lotniska Diagilewo
      Wojna w Ukrainie

      Seria eksplozji w Rosji. Ukraina przypuściła atak, płonie rafineria

      Dawid Szczyrbowski
      Dawid Szczyrbowski
      Bundeswehra... Ktoś chętny?Tomasz LejmanINTERIA.PL

      Najnowsze