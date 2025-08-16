"Teraz to się skończyło". Orban przemówił po spotkaniu Trumpa z Putinem
"Świat jest dziś bezpieczniejszy niż wczoraj" - napisał Viktor Orban, komentując piątkowe spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Węgierski premier podkreślił przy tym, że przez lata USA i Rosja wymieniały między sobą groźby, ale "teraz to się skończyło". Wcześniej głos zabrał także szef MSZ Węgier Peter Szijjarto.
W skrócie
- Premier Węgier Viktor Orban i szef MSZ Peter Szijjarto pozytywnie oceniają spotkanie Trumpa z Putinem na Alasce, widząc w nim szansę na zwiększenie światowego bezpieczeństwa i dialogu między USA a Rosją.
- Węgierscy politycy podkreślają, że wojna na Ukrainie może skończyć się tylko poprzez negocjacje i utrzymanie otwartych kanałów dyplomatycznych.
- Po szczycie w Anchorage prezydenci Ukrainy i USA rozmawiali telefonicznie, a Wołodymyr Zełenski zapowiedział wizytę w Waszyngtonie, by omówić szczegóły dotyczące zakończenia wojny.
Premier Węgier Viktor Orban zabrał głos po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce. "Przez lata obserwowaliśmy, jak dwie największe potęgi atomowe likwidują ramy współpracy i wymieniają między sobą groźby. Teraz to się skończyło" - napisał w mediach społecznościowych.
"Świat jest dziś bezpieczniejszy niż wczoraj. Życzę wszystkim udanego weekendu" - podkreślił szef węgierskiego rządu.
Trump przyjął Putina na Alasce. Wymowne słowa szefa MSZ Węgier
Oprócz Viktora Orbana do piątkowego szczytu w Anchorage odniósł się szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto. Jak stwierdził minister, "świat jest bezpieczniejszym miejscem, gdy istnieje dialog USA-Rosja na najwyższym szczeblu".
"Dzisiaj po raz kolejny potwierdzono: wojna na Ukrainie nie zostanie rozstrzygnięta na polu walki, ale przy stole negocjacyjnym. Pokój można osiągnąć jedynie poprzez negocjacje, dialog i utrzymanie otwartych kanałów dyplomatycznych" - zaznaczył.
"Węgry opowiadają się za tym od 3,5 roku, w przeciwieństwie do Brukseli i prowojennych polityków europejskich" - podkreślił minister spraw zagranicznych Węgier.
Szczyt Trump-Putin na Alasce. Zełenski poleci do Waszyngtonu
Po szczycie w Anchorage na Alasce prezydenci Ukrainy i USA przeprowadzili rozmowę telefoniczną, na której omówili efekty piątkowego spotkania. Później Wołodymyr Zełenski poinformował o ustaleniach z rozmowy, publikując obszerny wpis w mediach społecznościowych.
Jak przekazał ukraiński przywódca, w poniedziałek uda się on z wizytą do amerykańskiej stolicy, aby spotkać się z prezydentem Trumpem.
"W poniedziałek spotkam się z prezydentem Trumpem w Waszyngtonie, aby omówić wszystkie szczegóły dotyczące zakończenia zabójstw i wojny. Jestem wdzięczny za zaproszenie" - napisał.
Rozmowa Trumpa z Zełenskim miała być "długa i merytoryczna", początkowo w formacie jeden na jeden, a następnie z udziałem europejskich liderów, w tym prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Trwała ponad półtorej godziny.