W skrócie Premier Węgier Viktor Orban i szef MSZ Peter Szijjarto pozytywnie oceniają spotkanie Trumpa z Putinem na Alasce, widząc w nim szansę na zwiększenie światowego bezpieczeństwa i dialogu między USA a Rosją.

Węgierscy politycy podkreślają, że wojna na Ukrainie może skończyć się tylko poprzez negocjacje i utrzymanie otwartych kanałów dyplomatycznych.

Po szczycie w Anchorage prezydenci Ukrainy i USA rozmawiali telefonicznie, a Wołodymyr Zełenski zapowiedział wizytę w Waszyngtonie, by omówić szczegóły dotyczące zakończenia wojny.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Premier Węgier Viktor Orban zabrał głos po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce. "Przez lata obserwowaliśmy, jak dwie największe potęgi atomowe likwidują ramy współpracy i wymieniają między sobą groźby. Teraz to się skończyło" - napisał w mediach społecznościowych.

"Świat jest dziś bezpieczniejszy niż wczoraj. Życzę wszystkim udanego weekendu" - podkreślił szef węgierskiego rządu.

Trump przyjął Putina na Alasce. Wymowne słowa szefa MSZ Węgier

Oprócz Viktora Orbana do piątkowego szczytu w Anchorage odniósł się szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto. Jak stwierdził minister, "świat jest bezpieczniejszym miejscem, gdy istnieje dialog USA-Rosja na najwyższym szczeblu".

"Dzisiaj po raz kolejny potwierdzono: wojna na Ukrainie nie zostanie rozstrzygnięta na polu walki, ale przy stole negocjacyjnym. Pokój można osiągnąć jedynie poprzez negocjacje, dialog i utrzymanie otwartych kanałów dyplomatycznych" - zaznaczył.

"Węgry opowiadają się za tym od 3,5 roku, w przeciwieństwie do Brukseli i prowojennych polityków europejskich" - podkreślił minister spraw zagranicznych Węgier.

Szczyt Trump-Putin na Alasce. Zełenski poleci do Waszyngtonu

Po szczycie w Anchorage na Alasce prezydenci Ukrainy i USA przeprowadzili rozmowę telefoniczną, na której omówili efekty piątkowego spotkania. Później Wołodymyr Zełenski poinformował o ustaleniach z rozmowy, publikując obszerny wpis w mediach społecznościowych.

Jak przekazał ukraiński przywódca, w poniedziałek uda się on z wizytą do amerykańskiej stolicy, aby spotkać się z prezydentem Trumpem.

"W poniedziałek spotkam się z prezydentem Trumpem w Waszyngtonie, aby omówić wszystkie szczegóły dotyczące zakończenia zabójstw i wojny. Jestem wdzięczny za zaproszenie" - napisał.

Rozmowa Trumpa z Zełenskim miała być "długa i merytoryczna", początkowo w formacie jeden na jeden, a następnie z udziałem europejskich liderów, w tym prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Trwała ponad półtorej godziny.

Magierowski o antypolskim banerze na meczu z izraelskim klubem: Uderzenie pięścią w stół byłoby wskazane Polsat News Polsat News