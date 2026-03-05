W skrócie Przez ponad trzy tygodnie Ukraina nie miała wystarczającej liczby pocisków do myśliwców F-16.

W grudniu dostarczono Ukrainie kolejną partię pocisków AIM-9, co zakończyło kryzys.

Braki w dostawach pocisków wystąpiły na początku najcięższej zimy wojny, gdy Rosja atakowała infrastrukturę energetyczną.

O ile ukraińscy politycy chętnie i głośno podnoszą kwestię kluczowego znaczenia zachodnich dostaw broni dla ukraińskiej obrony w wojnie z Rosją, o tyle realne skutki niedoborów zwykle są trzymane w sekrecie.

Wojna w Ukrainie. Problemy z dostawami, F-16 bez pocisków

Przez niemal miesiąc, na przełomie listopada i grudnia zeszłego roku, Ukraina mierzyła się z poważnym brakiem pocisków do myśliwców F-16 - przekazały agencji Reutersa trzy niezależne źródła zaznajomione ze sprawą.

Zagraniczni partnerzy przekazali wtedy Ukrainie, że nie dysponują zapasami, którymi mogliby się z nią podzielić. Dziennikarzom nie udało się ustalić, czy wspomniani sojusznicy to Stany Zjednoczone czy Europa.

Jedno ze źródeł przekazało, że aby radzić sobie z niedoborami w ciągu dnia piloci F-16 próbowali wykorzystać do walki z rosyjskimi dronami i pociskami działka obrotowe. Większość ataków Rosji ma jednak miejsce w nocy, a przeprowadzanie tego typu operacji w ciemnościach jest zbyt niebezpieczne.

Rosja - Ukraina. Ukraińscy piloci walczyli z brakami pocisków

Inną strategią ukraińskich żołnierzy było ponowne wykorzystywanie pocisków, które nie wystrzeliły podczas poprzednich operacji. - W niektórych przypadkach to się udawało - stwierdził rozmówca Reutera.

Kryzys został zażegnany w grudniu, kiedy jeden z partnerów przekazał Ukrainie kolejną dostawę pocisków AIM-9, na krótko przed nasileniem rosyjskich ataków. Informatorzy agencji odmówili podania nazwy kraju lub krajów, które ostatecznie dostarczyły brakujący sprzęt, powołując się na tajemnicę wojskową.

Do wstrzymania dostaw doszło na początku najcięższej do tej pory zimy wojny w Ukrainie. Przez długie miesiące Rosjanie uderzali w kluczową infrastrukturę energetyczną kraju, pozostawiając tysiące cywili bez dostępu do prądu i ogrzewania w temperaturach sięgających kilkudziesięciu stopni poniżej zera.

Źródło: Reuters

