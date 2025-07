Telefon z Polski wpłynął na decyzję Trumpa. Brytyjski dziennik o kulisach

Po tej rozmowie wysłannik ds. Ukrainy miał zaapelować do Donalda Trumpa, by wznowił dostawy broni i amunicji dla Ukraińców, informując go o ataku na polski konsulat. Prezydent USA, po telefonie od Kelloga, osobiście nakazał Pentagonowi wznowienie dostaw systemów Patriot na Ukrainę, o czym poinformował następnie sekretarza obrony Pete'a Hegsetha, który wcześniej wstrzymał dostawy bez konsultacji z Białym Domem i Kongresem.