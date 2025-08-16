Ukraina Rosja
Tego zażądał Putin na spotkaniu z Trumpem. Są najnowsze przecieki

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Przywrócenie języka rosyjskiego jako urzędowego i poważne ustępstwa terytorialne Ukrainy - takie żądania, zdaniem amerykańskich mediów, miał przedstawić dyktator Władimir Putin na rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W zamian Putin ma zgodzić się na zamrożenie konfliktu i objęcie Ukrainy gwarancjami bezpieczeństwa.

Rosyjski przywódca Władimir Putin po rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem
Rosyjski przywódca Władimir Putin po rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem

  • Putin postawił żądania wobec Ukrainy, w tym przywrócenie języka rosyjskiego jako urzędowego i poważne ustępstwa terytorialne w zamian za zamrożenie konfliktu.
  • Trump przedstawił propozycje Putina europejskim politykom i Wołodymyrowi Zełenskiemu.
  • Ukraina i Unia Europejska stanowczo sprzeciwiają się większym ustępstwom terytorialnym.
Rosja żąda gwarancji, że po wojnie język rosyjski stanie się językiem urzędowym na Ukrainie, a Rosyjska Cerkiew Prawosławna będzie mogła swobodnie działać na terytorium Ukrainy - przekazał "New York Times".

Amerykańska gazeta powołała się na anonimowych urzędników, którzy zdradzili, że Trump przedstawił żądania Putina podczas wideokonferencji z europejskimi politykami.

Przywódca USA miał też rozmawiać na ten temat z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Donbas w zamian za rozejm. UE i Ukraina są przeciw

Według dziennika Trump powiedział przywódcom europejskim, że popiera plan Władimira Putina, zakładający oddanie kontrolowanych przez Ukrainę części Donbasu w zamian za zawieszenie broni i zamrożenie linii frontu. Takie żądanie miał wysunąć dyktator podczas rozmów przywódców.

Putin ma być jednak otwarty na kompromisy, w tym terytorialne, jeśli jego główne żądania zostałyby spełnione.

Plan ten ma być przedmiotem rozmowy prezydentów USA i Ukrainy, lecz według "NYT" Kijów chce poznać więcej szczegółów i "nie rozumie", dlaczego Trump zrezygnował z postulatu natychmiastowego zawieszenia broni.

    "Zełenski i europejscy przywódcy stanowczo sprzeciwiają się takiemu odstąpieniu niezamieszkanych terenów, które również zawierają ważne linie obronne i są bogate w minerały. Ukraińscy urzędnicy stwierdzili, że ostateczne porozumienie nie może zakładać zgody Kijowa na trwałe oddanie jakiegokolwiek ukraińskiego terytorium suwerennego, co naruszałoby ukraińską konstytucję" - wskazuje dziennik.

    Doniesienia "NYT" potwierdza również "Financial Times", który także pisze o propozycji oddania obwodu donieckiego za rozejm i obietnicę powstrzymania się od dalszych ataków.

    Wydaje się, że jest to ta sama propozycja, którą według "Wall Street Journal" Putin miał złożyć w rozmowie z wysłannikiem Trumpa, Steve'em Witkoffem, jeszcze nieco ponad tydzień temu.

    Według cytowanego przez gazetę byłego urzędnika Kremla Putin nie porzucił swoich żądań zajęcia się "podstawowymi przyczynami" wojny, co w praktyce oznacza "zakończenie państwowości Ukrainy w jej obecnej formie".

    "FT" donosi, że Zełenski nie zgodzi się na wycofanie z obwodu donieckiego, ale jest otwarty na dyskusję o sprawach terytorialnych.

    Spotkanie Trumpa z Putinem. Wnioski po szczycie na Alasце

