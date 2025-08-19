W skrócie Putin rzekomo domaga się wycofania nakazu aresztowania wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

Rosyjskie żądania obejmują także uznanie granic na okupowanych terytoriach Ukrainy, Krymu oraz złagodzenie sankcji.

Według nieoficjalnych informacji Putin ma narzekać na swoją międzynarodową izolację.

Do listy rosyjskich żądań Kremla dotarł Reuters. Chodzi o wycofanie się Ukrainy z regionów Ługańska i Doniecka w Donbasie, w tym z regionów, które nie są obecnie okupowane przez Moskwę. Władimir Putin chciałby również uznania granic wzdłuż aktualnej linii frontu w obwodach zaporoskim i chersońskim.

Oprócz tego Rosja domaga się uznania Krymu za swoje terytorium, zniesienia części amerykańskich sankcji, swobody języka rosyjskiego w Ukrainie oraz swobody działania Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

W kategoriach ustępstw Putin miałby się zgodzić na gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa, które zostałyby oparte na zasadzie podobnej do artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, ale bez przystąpienia Ukrainy do NATO.

Jednak według "Corriere della Sera" powyższa lista nie jest pełna.

Doniesienia z Kremla. Putin narzeka na międzynarodową izolację

Kolejnym żądaniem Putina miałoby być "odzyskanie wolności międzynarodowej" - wskazuje włoski dziennik. Chodzi o wycofanie zarzutów Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, które były podstawą do wydania nakazu aresztowania prezydenta Rosji.

"Prezydent Rosji podobno postawił Trumpowi nowy warunek zawarcia traktatu pokojowego z Kijowem (...). Według rzekomych źródeł wewnętrznych Putin wyjaśnił, w jaki sposób ta przeszkoda uniemożliwia mu nawet podróżowanie do niektórych zaprzyjaźnionych krajów, takich jak Republika Południowej Afryki czy Brazylia" - pisze "Corriere della Sera".

"Rzekomymi źródłami" są kanały w Telegramie, powołujące się na informacje ze szczytów rosyjskiej władzy. Dziennik opisuje je jako "kanały przekazujące szepty z Kremla".

Gazeta dodaje, że kremlowskie plotki "mogą mieć podstawy" i nazywa żądania Putina "słoniem w salonie", czyli sprawą, o której wszyscy wiedzą, ale nikt nie chce na jej temat rozmawiać.

Zarzuty dla prezydenta Rosji

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Władimira Putina 17 marca 2023 roku. Jednocześnie tożsamą decyzję śledczy z Hagi podjęli wobec Marii Lwowej-Biełowej, rosyjskiej komisarz ds. praw dzieci w biurze prezydenta Rosji.

Obu politykom MTK zarzuca zbrodnie wojenne dotyczące bezprawnej deportacje ukraińskich dzieci do Rosji.

"Istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Władimir Putin ponosi indywidualną odpowiedzialność karną za wyżej wymienione zbrodnie, za dokonanie tych czynów bezpośrednio, wspólnie z innymi oraz/lub za pośrednictwem innych osób, jak również za brak wystarczającej kontroli nad cywilnymi i wojskowymi podwładnymi, którzy popełnili te czyny lub zezwolili na ich popełnienie, a którzy to podlegali jego faktycznej władzy i kontroli" - zaznacza Międzynarodowy Trybunał Karny.

