"Tego się obawiałem". Rosja ulepszyła strategiczną broń

Dorota Hilger

Rosyjska armia zmodyfikowała stosowane na froncie wojny w Ukrainie drony Mołnia. Wzbogaciła je o system pozwalający na połączenie ich sterowania w jedną wspólną sieć. "Niestety, to jest dokładnie to, czego się obawiałem" - skomentował ukraiński ekspert ds. systemów łączności Siergiej "Flash" Bieskrestnow.

Uszkodzony bezzałogowy samolot leży na śniegu, wokół widoczne są ślady stóp. Po prawej stronie znajduje się powiększone zdjęcie wnętrza urządzenia elektronicznego zamontowanego w modelu, ukazujące szczegóły okablowania i komponentów.
Wojna w Ukrainie. Rosja opracowała nową broń, ekspert: Tego się obawiałemSiergiej "Flash" Bieskrestnow / Telegrammateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Ekspert ds. systemów łączności poinformował o modyfikacji rosyjskich dronów Mołnia.
  • Rosja zainstalowała w dronach modem siatkowy "mesh", by połączyć bezzałogowce w jedną sieć.
  • Rosyjscy żołnierze doświadczają problemów komunikacyjnych po wyłączeniu terminali Starlink i ograniczeniu Telegrama.
O nowych udoskonaleniach wprowadzonych przez rosyjską armię poinformował w mediach społecznościowych ekspert ds. systemów łączności i doradca ministra obrony Siergiej "Flash" Bieskrestnow.

Jak wskazał, o modyfikacji stosowanych przez Rosję dronów Mołnia dowiedział się, kiedy otrzymał zdjęcie jednego z nich od służącego w ukraińskiej armii kolegi.

Wojna w Ukrainie. Nowy pomysł Rosji, udoskonalili drony Mołnia

"Niestety, to jest dokładnie to, czego się obawiałem" - napisał ekspert. Jak wyjaśnił, na bezzałogowym statku powietrznym zainstalowano modem siatkowy "mesh", podobny do tych stosowanych w przypadku niesławnych Szahedów.

Jak wyjaśnił, oznacza to, że Rosjanie starają się połączyć systemy sterowania wszelkiego typu bezzałogowców w jedną wspólną sieć. "Rosja ujednolica urządzenia nadawcze i odbiorcze. Niestety, wróg działa w sposób systematyczny" - stwierdził.

Wojna w Ukrainie

    System "mesh" to sieć Wi-Fi, która zamiast pojedynczego, konwencjonalnego routera, składa się z kilku urządzeń - wyjaśnił Unian. W jej ramach z Internetem połączony jest jeden główny węzeł, komunikujący się z innymi rozproszonymi na określonym obszarze.

    "W przypadku utraty połączenia z jednym węzłem, telefon, laptop lub inne urządzenie wymagające dostępu do Internetu automatycznie przełącza się na najbliższy węzeł" - wskazał portal.

    Starlink. Ogromne kłopoty komunikacyjne Rosjan

    W ostatnich tygodniach rosyjscy żołnierze mierzą się z poważnymi problemami komunikacyjnymi w Ukrainie. Te mają z jednej strony związek z wyłączeniem terminali Starlink, a z drugiej z ograniczeniem przez Kreml możliwości korzystania z Telegrama.

    Ukraińscy partyzanci twierdzą, że rosyjskie jednostki we wschodniej i południowej Ukrainie nie mogą się komunikować, co prowadzi do paraliżu wśród dowództwa.

    Kanały zapasowe zawodzą, podczas gdy rosyjskie systemy walki elektronicznej zagłuszają nawet własne radiostacje. Jeden z incydentów w Zaporożu miał doprowadzić do śmierci 12 żołnierzy w wyniku bratobójczego ognia.

    Decyzja o przerwaniu działania terminali Starlink, podjęta przez SpaceX, firmę należącą do Elona Muska, doprowadziła do odcięcia dostępu do internetu na około tysiąc-kilometrowym odcinku linii frontu.

    Źródło: Unian

    Wojna w Ukrainie

