Szczyt w Berlinie, w którym wzięli udział europejscy liderzy oraz negocjatorzy ze strony USA i Ukrainy, zakończył się ustaleniami, stanowiącymi dla Kijowa ważny krok do wypracowania planu na pokój. Odkąd tylko zaczęły się negocjacje, strona ukraińska podkreśla, że z jej perspektywy kluczowe są dwie kwestie.

Rosja chce całego Donbasu

Pierwsza wiąże się z ustępstwami terytorialnymi na rzecz Rosji. Kreml chce całego Donbasu (obwody Ługański i Doniecki), w tym także ziem kontrolowanych przez ukraińską armię - około 10 proc. regionu.

Dla strony ukraińskiej oddanie tych terenów jest - jak wynika z przecieków - nie do przyjęcia. Po szczycie w Berlinie Wołodymyr Zełenski oficjalnie poinformował, że w tej kwestii nadal nie osiągnięto konsensusu.

Agencja Reutera, powołując się na źródło znające przebieg negocjacji, poinformowała, że amerykańscy negocjatorzy nalegają, by Ukraina oddała cały Donbas, który jest - w ich ocenie - "najważniejszą sprawą" dla Rosji.

Donbas jest bowiem niezwykle ważny z perspektywy dalszej ofensywy na zachód. Przede wszystkim są to tereny silnie ufortyfikowane. - Ukraina zbudowała tam zaporę podobną do naszej Tarczy Wschód - czyli zasieki, betonowe przeszkody - mówił w wywiadzie dla Interii gen. Bogusław Pacek. To także tereny istotne, jeśli chodzi o szlaki komunikacyjne. - Donbas to wrota do marszu na zachód - oceniał gen. Pacek.

Oddaniu całego Donbasu sprzeciwia się także większość narodu ukraińskiego. Sondaż na temat ewentualnego porozumienia pokojowego przeprowadził Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii. Wynika z niego, ze aż 75 proc. badanych sprzeciwia się porozumieniu, w ramach którego Ukraińcy całkowicie wycofaliby się z Donbasu oraz ograniczyli liczebność armii, przy jednoczesnym braku gwarancji bezpieczeństwa.

Ukraina z gwarancjami bezpieczeństwa. Co wiemy?

Gwarancje bezpieczeństwa to druga kluczowa kwestia w prowadzonych negocjacjach. Wołodymyr Zełenski wielokrotnie podkreślał, że bez solidnych gwarancji, Ukraina nie zgodzi się na pokój, bo Rosja nie będzie go przestrzegać.

Wieści płynące z Berlina wskazują, że w tej kwestii wypracowano rozwiązania, które zadowalają Ukrainę. Nie znamy szczegółów, ale ogólny zarys ustaleń. Według niego gwarancje dla Ukrainy mają polegać na:

- misji wojskowej do Ukrainy czyli tzw. koalicji chętnych, która będzie kierowana przez Europę i wspierana przez USA. Misja miałaby wspierać odbudowę ukraińskich sił zbrojnych oraz pomagać w utrzymaniu bezpieczeństwa w powietrzu i na morzu, m.in. poprzez działania na terytorium Ukrainy;

- wspieraniu Ukrainy w odbudowie sił zbrojnych, które w czasie pokoju powinny utrzymywać się na poziomie wynoszącym 800 tys. żołnierzy;

- ustanowienie kierowanego przez USA mechanizmu monitorowania i weryfikacji zawieszenia broni oraz podjęcie "działań w celu przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa w przypadku przyszłego ataku zbrojnego".

Analityk: Gwarancje dla Ukrainy wyglądają obiecująco

Analityk geopolityczny Krzysztof Wojczal uważa, że gwarancje wyglądają obiecująco, choć oceniać możemy jedynie zarys.

- Ewentualne rozmieszczenie europejskich sił na Ukrainie, zachodnie patrole ukraińskich: nieba i morza - to wszystko w teorii wygląda dobrze. Zwłaszcza w kontekście utrzymania 800-tysięcznej ukraińskiej armii, która będzie mogła być przezbrojona w sprzęt zachodni. Ten ostatni element byłby w zasadzie najbardziej niezawodnym mechanizmem bezpieczeństwa przed ewentualną trzecią inwazją Rosji - wylicza w rozmowie z Interią.

Kluczową wiadomością jest fakt, że jednym z gwarantów bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone. Ponadto Ukraina, obecna w Berlinie, zgodziła się na przyjęcie ustaleń, co oznacza, że szczegóły planu brzmią dla jej władz obiecująco.

- Bez odpowiedniego zabezpieczenia podpisywanie czegokolwiek nie miałoby sensu. Więc na ten moment trzeba zdać się na decyzję władz z Kijowa. Ich akceptacja osiągniętego konsensusu w tym zakresie sugeruje, że mechanizm wygląda solidnie - mówi Interii Wojczal.

Aktualna wersja traktatu pokojowego w zasadzie uznaje klęskę Rosji w kontekście osiągnięcia przez nią celu strategicznego, jakim z pewnością wciąż jest przejęcie kontroli nad całą Ukrainą.

Zachód i Ukraina wreszcie ustaliły, co chcą osiągnąć

Jednocześnie analityk przestrzega przed optymizmem w myśleniu o przyszłym pokoju, zwracając uwagę na wielkiego nieobecnego przy stole, czyli Rosję i jej zapędy.

- Bez akceptacji Kremla z pokoju będą nici. Natomiast należy docenić fakt, że wypracowano jakieś wspólne stanowisko Zachodu i Ukrainy na temat tego, jaki kształt pokoju zadowalałby zarówno Ukrainę, jak i jej partnerów z USA czy Europy. To jest - wbrew pozorom - nie do przecenienia i to nawet, gdy aktualny proces negocjacyjny nie zakończy się pokojem. Oto bowiem, po raz pierwszy od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji, zarysowano wspólny dla wszystkich cel minimum, który można uznać za realistyczny - wskazuje rozmówca Interii.

Nikt nie ma już złudzeń, że ceną pokoju muszą być ustępstwa ze strony Ukrainy. Narracja o nieoddawaniu Ukrainie ani metra ziemi odeszła w niepamięć, ale to wcale nie oznacza, że Rosja będzie mogła odtrąbić sukces.

- Kreśląc bardziej realistyczny cel zakończenia wojny, Zachód i Ukraina wiedzą już co chcą osiągnąć i jakich mechanizmów zamierzają użyć, by po ewentualnym zawarciu pokoju nie był on tymczasowy. To bardzo istotne, bowiem już teraz można będzie te mechanizmy przygotowywać na przyszłość, a jednocześnie lepiej koordynować działania na linii USA-Europa-Ukraina, by zmusić Rosję do zawarcia pokoju. Innymi słowy, by doprowadzić do jej porażki. Bowiem aktualna wersja traktatu pokojowego w zasadzie uznaje klęskę Rosji w kontekście osiągnięcia przez nią celu strategicznego, jakim z pewnością wciąż jest przejęcie kontroli nad całą Ukrainą - mówi Wojczal.

Strategicznym celem Putina było włączenie Ukrainy w swoją strefę wpływów. Nie bez przyczyny Rosji tak bardzo zależy na jak najszybszym zorganizowaniu wyborów w Ukrainie. Jak mówił Interii gen. Bogusław Pacek, "Rosjanie są gotowi na to, by móc wpływać na ich wynik".

Optymizm kończy się na pytaniu, czy Rosja będzie w stanie przystać na pokój z gwarancjami bezpieczeństwa, które nie będą fasadą a realnym mechanizmem odstraszającym?

Wojczal uważa, że nie, bo skoro Władimir Putin ma nadzieję na całkowite zwycięstwo, to podpisywanie umowy, zgodnie z którą Rosja jest traktowana jako przegrany, byłoby bezcelowe.

Rosja nie chce wojsk NATO w Ukrainie. Pat na horyzoncie

Wiceszef rosyjskiego MSZ Siergiej Riabkow poinformował, że "Rosja pod żadnym pozorem nie zgodzi się na rozmieszczenie wojsk NATO w Ukrainie".

Na horyzoncie zatem rysuje się pat. Z jednej strony Ukraina nie może zgodzić się na tak dramatyczne ustępstwa jak oddanie całego Donbasu, bez naprawdę solidnych gwarancji.

Z drugiej strony gwarancje te z perspektywy Rosji przekreślają możliwość osiągnięcia celu strategicznego, jakim byłoby przejęcie kontroli nad Kijowem, a co za tym idzie zmiana architektury bezpieczeństwa w Europie.

- Rosjanie - nawet jeśli potrzebują przerwy w działaniach wojennych - to zgodziliby się na taką przerwę tylko w sytuacji, w której widzieliby możliwość zaatakowania Ukrainy po raz trzeci. W warunkach bardziej dogodnych niż mają dzisiaj. Co wymagałoby osłabienia Ukrainy, a nie jej wzmacniania przez państwa zachodnie - kwituje analityk.

Szef Kancelarii Sejmu w ''Gościu Wydarzeń'' o ustawach prezydenta: Nikt ich nie zamraża. Będziemy je oceniać Polsat News Polsat News