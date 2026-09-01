W skrócie Ukraińskie bezzałogowe działania bojowe opierają się na sztucznej inteligencji, Starlinku i komercyjnych dronach, jednak rośnie obawa przed utratą kontroli nad tymi technologiami przez decyzje zewnętrznych podmiotów.

Synergia terminali Starlink i amerykańskich dronów Hornet zapewnia Ukraińcom wysoką precyzję działań i odpowiada na ich potrzeby, lecz jednocześnie rodzi zależność technologiczną poza ich kontrolą.

Rosja rozwija system satelitarny Rassvet, który może wyrównać przewagę technologiczną Ukrainy, jeśli zostanie wdrożony na szeroką skalę do 2027 roku.

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Austriacki analityk wojskowy płk Markus Reisner podkreśla, że to właśnie synergia tych amerykańskich komponentów pozwala Ukraińcom prowadzić i utrzymywać tak wysoką precyzję ataku. Jednocześnie zależność ta tworzy punkt podatności na zewnątrznopolityczne naciski, nad którym Kijów nie ma żadnej kontroli.

"Jak będziemy działać bez Starlinka?". Zaniepokojenie w armii Ukrainy

Ukraińscy operatorzy dronów przyznają wprost, że brak dostępu do sieci Starlink zmieniłby charakter obecnych działań wojennych. Oficer o pseudonimie Jura złożył wymowną deklarację dotyczącą roli łączności satelitarnej.

"Wielu moich kolegów, podobnie jak ja, jest bardzo zaniepokojonych tym, jak będziemy działać bez Starlinka. Rozmawialiśmy o tym kilkakrotnie: co, jeśli Elon Musk albo ktoś ze SpaceX go wyłączy? Praca z systemem Starlink i bez niego to dwa zupełnie różne paradygmaty. Starlink pozwala uniknąć zgłębiania fizyki komunikacji radiowej. Upraszcza wszystko" - przekonuje.

Amerykański dron Hornet. Niskokosztowy kat rosyjskiej logistyki

Drugim filarem ukraińskiej kampanii uderzeniowej na południu stały się amerykańskie drony uderzeniowe Hornet, produkowane przez firmę Perennial Autonomy. Tylko w okresie letnim 2026 roku na pozycje wroga wystrzelono kilka tysięcy tych maszyn.

Amerykańskie bezzałogowce mają wiele cech idealnie wpasowujących się w potrzeby Ukraińców. Kosztują maksymalnie do 10 tysięcy dolarów za sztukę, ważą do 5 kilogramów i mają zasięg operacyjny do 150 kilometrów.

Mimo sporadycznych problemów technicznych z zapalnikami, które ukraińscy inżynierowie szybko modyfikują na poligonach, wojskowi oceniają drony Hornet jako bezkonkurencyjne pod względem stosunku ceny do niszczycielskich możliwości.

Projekt "Rassvet" zagrożeniem dla przewagi Kijowa

Analityk Gustav Gressel wskazuje, że połączenie dronów Hornet i terminali Starlink stanowi trzon ukraińskich operacji średniego zasięgu, ponieważ na rynku nie istnieją tanie alternatywy mogące zastąpić amerykańską technologię.

Gressel ostrzega jednak, że technologiczny monopol Kijowa w tym obszarze nie będzie trwał wiecznie. Rosja intensywnie pracuje nad własnym systemem satelitarnym Rassvet.

Jeśli Moskwa zdoła wdrożyć tę sieć na szeroką skalę do 2027 roku, rosyjskie wojska zlikwidują zaległości w łączności, odzyskując potencjał utracony na początku roku, co drastycznie wyrówna szanse na froncie.



