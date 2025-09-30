W skrócie Nie podjęto jeszcze decyzji o przekazaniu Ukrainie amerykańskich rakiet Tomahawk, które mogą znacząco zmienić przebieg konfliktu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas ostatniej wizyty w USA poprosił Donalda Trumpa o dostarczenie Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu

Gen. Keith Kellogg podkreśla, że ostateczna decyzja należy do prezydenta USA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem 23 września w Nowym Jorku poprosił o dostarczenie rakiet Tomahawk o zasięgu 2,5 tys. km.

Wiceprezydent USA J.D. Vance potwierdził w niedzielę, że Stany Zjednoczone rozważają sprzedaż pocisków Tomahawk Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. Kellogg o rakietach Tomahawk: Decyzja należy do Trumpa

Gen. Keith Kellogg pytany o tę kwestię podczas Warsaw Security Forum potwierdził, że kwestia rakiet Tomahawk została podniesiona przez Zełenskiego podczas spotkania z amerykańskim prezydentem, choć - jak zastrzegł - on sam nie brał udziału w tej rozmowie.

Specjalny wysłannik USA zaznaczył, że nie ma jeszcze żadnej decyzji potwierdzającej lub negującej gotowość Stanów Zjednoczonych do przekazania Ukrainie tych pocisków. Stwierdził przy tym, że to prawdopodobnie najpoważniejsza kwestia, która została poruszona podczas spotkania Trump-Zełenski.

Kellogg podkreślił, że rakiety Tomahawk to bardzo zaawansowany system rakietowy, który - jego zdaniem - jest "gamechangerem". Ostateczną decyzję - jak zastrzegł Kellogg - podejmie prezydent USA.

- Jeśli pozyskuje się tak zaawansowany system, zmienia to dynamikę konfliktu, ze względu na to, że dodaje to do równania pewien element pewności lub niepewności - mówił Kellogg.

Odwołał się też do komentarza rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa w tej sprawie, który zaznaczył, że rosyjscy specjaliści wojskowi monitorują kwestię ewentualnych dostaw amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu Ukrainie.

- Jeśli zwraca się uwagę Pieskowa, niezależnie od tego co powie, to wie się, że coś miało wpływ na ich psychikę - ocenił Kellogg.

Gen. Keith Kellogg: Niech Ukraina korzysta ze zdolności do uderzania w głąb

W niedzielę gen. Keith Kellogg mówił w telewizji Fox News, że prezydent USA zgodził się na ukraińskie ataki dalekiego zasięgu na cele w głębi terytorium Rosji.

- Sądząc po jego słowach, a także po wypowiedziach wiceprezydenta (USA J.D.) Vance'a i sekretarza (stanu Marca) Rubio, myślę, że odpowiedź brzmi: tak. Niech (Ukraina) korzysta ze zdolności do uderzania w głębi - wyjaśnił.

Pytany, czy wojska ukraińskie mają zgodę na wykorzystywanie amerykańskiej broni w taki sposób, Kellogg odparł: - Jest różnie. Czasem mają, czasem nie.

