"Taktyka terroru". Rosjanie zmienili sposób ataków na Ukrainę

Marcin Jan Orłowski

Rosja przygotowuje kolejne, zmasowane ataki rakietowe w Ukrainie - twierdzi Oleg Żdanow. Najeźdźcy, zdaniem eksperta wojskowego, przeprowadzą serię ataków, których celem będzie sparaliżowanie życia w miastach, jednocześnie udowadniając przewagę na froncie.

Rosjanie stosują "taktykę terroru" wobec Ukraińców
Rosjanie stosują "taktykę terroru" wobec Ukraińców

O potencjalnych działaniach rosyjskich wojsk w Ukrainie Oleg Żdanow mówił na łamach portalu TSN.ua. Zdaniem analityka, ostatnie ataki Rosjan, które prowadzone były w godzinach popołudniowych, pokazują, że Kreml chce sparaliżować normalne funkcjonowanie ukraińskich miast.

    Według Żdanowa, ataki w środku dnia mają wpłynąć na społeczeństwo w taki sposób, aby zaakceptowało opcję "lepszy zły pokój niż dobra wojna".

    - W Kijowie praktycznie nic teraz nie działa. Zwłaszcza instytucje państwowe, instytucje finansowe. Niektóre sklepy są otwarte, ale na własne ryzyko, dopóki nie zostaną ukarane. Czysta taktyka terroru - stwierdził.

    Wojna w Ukrainie. Ekspert o ograniczeniach obrony przeciwlotniczej

    W dalszej części rozmowy Oleg Żdanow zwrócił uwagę na działanie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Ekspert przyznał, że ukraińskie jednostki w przypadku ataków prowadzonych w ciągu dnia, są zmuszone do ograniczania swojej aktywności.

    Rosjanie, zdaniem analityka, wykorzystują ten fakt i celują w strategicznie ważne obiekty, między innymi elektrownie i elektrociepłownie.

    - Im bliżej zimy, tym bardziej będą próbowali ponownie wpędzić nas w blackout. Zwłaszcza, że jeśli zdecydują się na taktykę terroru, to jest to najskuteczniejszy sposób wywierania presji - tłumaczył Żdanow.

