Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Takiego scenariusza Ukraińcy boją się najbardziej. "Przegrana sytuacja"

Paulina Sowa

Ukraińcy nie kryją rozczarowania. Najpierw zszokował ich widok czerwonego dywanu, jaki Amerykanie rozłożyli przed Władimirem Putinem, później - warunki zakończenia wojny. - To plucie w twarz całej Ukrainie - ocenia Antonina z Mikołajewa. Wśród naszych rozmówców słychać też głosy, że jeśli zapadną decyzja o oddaniu ziem, to wojna tak naprawdę się nie zakończy.

Ukraińcy oburzeni po spotkaniu Trumpa z Putinem na Alasce
Ukraińcy oburzeni po spotkaniu Trumpa z Putinem na Alasce

"Wołodymyr Zełenski może zakończyć wojnę z Rosją niemal natychmiast" - twierdzi Donald TrumpWizja ta jest efektem piątkowego spotkania prezydenta USA z Władimirem Putinem na Alasce.

Jest jednak kilka warunków, m.in. uznanie rosyjskiej zwierzchności nad anektowanym Krymem, oddanie Rosji całego Donbasu i brak członkostwa Ukrainy w NATO. W zamian Putin obiecał zamrozić linię frontu w obwodach chersońskim i zaporoskim, a także odstąpić znikome części obwodów chersońskiego i sumskiego nadal kontrolowane przez Rosję. Pojawiają się też nieoficjalne informacje dotyczące pewnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony Zachodu.

Amerykański przywódca przedstawi dziś szczegóły ewentualnego zakończenia wojny. Spotkanie Trump-Zełenski rozpocznie się w Waszyngtonie o godzinie 13 czasu lokalnego (19 w Polsce), po czym do prezydentów dołączą europejscy liderzy. Wołodymyr Zełenski zapewnił przed spotkaniem, że Ukraina i jej wszyscy sojusznicy "podzielają silne pragnienie szybkiego i niezawodnego zakończenia wojny".

Co o tych negocjacjach myślą sami Ukraińcy? Na ulicach ogarniętego wojną kraju słychać niepewność i rozczarowanie.

    "Plucie w twarz Ukrainie"

    Antonina z Mikołajowa działa jako wolontariuszka. Będąc w drodze z pomocą do Chersonia rozmawia z żołnierzami o spotkaniu Trumpa z Putinem. - Dla nas to jest zdrada. Sprzedają nasze ziemie, handlują nami jak niewolnikami bez naszego uczestnictwa - mówi wprost.

    Towarzyszy jej poczucie porzucenia. - Świat zaczął zapominać o Ukrainie, żołnierze są w szoku - dodaje Antonina. Najbardziej boli ją to, jak wiele osób oddało życie w tej wojnie. - I po co? Żeby teraz ktoś sprzedawał nasze ziemie? - zastanawia się.

    - Naród jest oburzony. Wojskowi umierają, a światowi liderzy ścielą przed Putinem czerwony dywan. To plucie w twarz całej Ukrainie i pokazanie, że bezkarnie można mordować - dodaje wolontariuszka.

    "Tu każdego dnia giną ludzie"

    Podobne głosy dochodzą z innych części kraju. Valeria Vinokurova mieszka obecnie we Lwowie, jej rodzice są w Zaporożu. Na pytanie, czy widzi szanse zakończenia wojny mówi, że nie ma na to nadziei. Nie widzi też sensu w rozmowach z Putinem, jej zdaniem rosyjski przywódca wcale nie chce zawierać pokoju. - Czy wtedy dalej na Ukrainę leciałyby pociski? - pyta.

    Widok z lotu ptaka na częściowo zniszczony budynek mieszkalny z zawalonym dachem i unoszącym się gęstym dymem, wokół budynku widoczne są liczne służby ratunkowe i pojazdy strażackie, okolica jest zdewastowana licznymi odłamkami.
    Atak w Charkowie HANDOUT/AFP/East NewsAFP

    Odessa, Charków, Zaporoże - wymienia kolejne miasta, w których w ostatnich dniach trwały ataki. - Rozmowy Trumpa z Putinem na Alasce to jakaś pomyłka, jak można dogadywać się z terrorystą - uważa Ukrainka.

    Valeria Vinokurova często słyszy zagranicą pytanie: czy wojna jeszcze trwa? - Trwa. Tu każdego dnia giną ludzie - mówi. Sama zna wiele osób, które straciły życie w wojnie z Rosją. Wśród nich są synowie jej przyjaciółek. - Każdy tu zna kogoś, kto zginął z rąk Rosjan - podkreśla.

    "Tego boimy się najbardziej"

    Ksenia Kyshyshian pochodzi z Chersonia, jednak obecnie mieszka w Kijowie. Na pytanie o nastroje w stolicy odpowiada, że "są napięte". - Te rozmowy pokojowe to taki teatr. Politycy grają emocjami Ukraińców - uważa.

    Wspomina, że gdy na Alasce trwał szczyt Putin-Trump, nad Ukrainę leciały kolejne rakiety. W poniedziałek ostrzelana została też dzielnica Charkowa, gdzie dawniej mieszkała. Wiele osób zginęło.

      - Czujemy, że decyzje są podejmowane bez nas. Żołnierze z którymi rozmawiam mówią wprost, że oni dalej będą robić swoje niezależnie od decyzji, które zapadną na arenie politycznej - mówi Interii Kyshyshian.

      Ona również zwróciła uwagę na rozłożony przed rosyjskim przywódcą czerwony dywan. - My tu próbujemy przetrwać i przeżyć, a tam tak witają mordercę - dodaje rozżalona.

      Kobieta przyznaje, że warunki, jakie postawił Putin są dla Ukraińców niedopuszczalne. - Tak wielu ludzi zginęło, a teraz mamy oddać swoje ziemie? Po to oni oddali życie? Takiego zakończenia wojny nie chcemy - podkreśla.

      Rozmówczyni Interii przyznaje, że w Ukrainie dużo mówi się o motywach, dla których Trump chce doprowadzić do zakończenia wojny. - Próbuje być bohaterem, który zakończy wojnę i otrzyma pokojową nagrodę Nobla. Dla niej chce się dogadać z terrorystą - ocenia.

      Ukrainka podkreśla, że jeśli zapadną decyzja o oddaniu ziem, to wojna tak naprawdę się nie zakończy. - To będzie zamrożenie konfliktu na najbliższe kilka lat. My cały czas będziemy żyć w strachu, tego boimy się najbardziej. To będzie przegrana sytuacja - komentuje.

      Paulina Sowa (paulina.sowa@firma.interia.pl) 

