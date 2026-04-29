W skrócie Według ukraińskiego ministerstwa obrony w marcu zestrzelono ponad 33 tysiące rosyjskich dronów, co jest nowym miesięcznym rekordem.

Minister Mychajło Fiodorow podkreślił, że drony przechwytujące są tańsze od systemów rakietowych i efektywnie wykorzystywane.

Ukraina przeprowadziła w kwietniu trzy ataki na rosyjską rafinerię w Tuapse, a Władimir Putin stwierdził, że mogą one spowodować poważne konsekwencje dla środowiska.

Ukraina podaje, że w marcu zestrzeliła 33 tys. rosyjskich dronów, co stanowi nowy miesięczny rekord - poinformowała stacja NBC News, powołując się na ukraińskie ministerstwo obrony.

"Drony dowiodły już swojej skuteczności w warunkach bojowych i znacznie wzmocniły obronę przeciwlotniczą. Zmniejszają obciążenie rakietowej obrony przeciwlotniczej, umożliwiając skoncentrowanie jej zasobów na przeciwdziałaniu wrogim pociskom" - napisał na Telegramie ukraiński minister obrony Mychajło Fiodorow.

Ukraińskie drony pobiły rekord. Pokonały tysiące rosyjskich maszyn

"Drony przeciwdziałające bezzałogowcom kamikadze są technologiczną odpowiedzią na działania wroga. Są one setki razy tańsze od systemów rakietowych i dziesiątki razy tańsze od samych dronów kamikadze, co pozwala na maksymalnie efektywne wykorzystanie środków budżetowych" - zauważył Fiodorow.

Minister podkreślił, że "efekt jest już odczuwalny". "W marcu drony przechwytujące zestrzeliły rekordową liczbę ponad 33 tys. wrogich bezzałogowych statków powietrznych różnego typu" - napisał.

NBC News zaznacza, że poprawiły się również możliwości ofensywne Ukrainy. Tamtejsze ministerstwo obrony poinformowało we wtorek, że od czasu inwazji na pełną skalę w lutym 2022 r. zasięg uderzeń w głębi terytorium Rosji zwiększył się ponad dwukrotnie.

Siły ukraińskie były w stanie uderzyć w cele wojskowe oddalone o około 630 kilometrów - poinformowało ministerstwo. "Obecnie atakowane są cele oddalone nawet o około 1750 kilometrów za linią wroga" - dodał resort w oświadczeniu.

Kłęby dymu nad rosyjską rafinerią. Putin o "poważnych konsekwencjach"

Stacja NBC News przypomina, że Ukraina w kwietniu trzy razy atakowała rosyjską rafinerię ropy naftowej w porcie Tuapse nad Morzem Czarnym. Dwa ataki z początku tego miesiąca zniszczyły 24 zbiorniki na ropę i uszkodziły cztery inne - informowała strona ukraińska.

Na nagraniu z miasta Tuapse, opublikowanym we wtorek przez gubernatora obwodu krasnodarskiego Wieniamina Kondratjewa, widać kłęby czarnego dymu unoszące się nad rafinerią. Urzędnik podawał, że ewakuowano mieszkańców okolic rafinerii. Nie podał jednak, ilu osób dotyczyła ta akcja, ani jak długo trwała.

Propagandowa agencja Interfax przekazała natomiast, że Władimir Putin, mówiąc o atakach w Tuapse, stwierdził, iż mogą one "spowodować poważne konsekwencje dla środowiska".

Putin powiedział również, że Kondratjew informował go, że rzekomo w mieście nie ma żadnych poważnych zagrożeń, a ludzie "radzą sobie z wyzwaniami, z którymi spotykają się na miejscu".

Źródło: NBC News, Interfax

"Wydarzenia": Nielegalne wysypisko. W Parczewie powołano sztab kryzysowy Polsat News