Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Taki atak się powtórzy? Mówi o kolejnym "prezencie" dla Putina, jest termin

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Rosja może powtórzyć zmasowany atak, podobny do tego, jaki miał miejsce w nocy z wtorku na środę - uważa ekspert wojskowy Oleg Żdanow. Jego zdaniem w czasie miesięcznej przerwy od ostatniego tak dużego uderzenia Moskwa zgromadziła zapas wystarczający na co najmniej 2-3 takie naloty. Ekspert ocenił też, ile może zająć Kremlowi przygotowanie kolejnego ataku na wzór nocnego "prezentu" dla Władimira Putina.

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Władimir Putin na tle wystrzałów z broni i zniszczeń po atakach w Ukrainie
Zdaniem eksperta Rosja może przeprowadzić kolejny zmasowany atak przeciwko UkrainieUKRAINE'S STATE EMERGENCY SERVICE/VYACHESLAV PROKOFYEV/OLGA MALTSEVAAFP

W skrócie

  • Według wojskowego eksperta Olega Żdanowa Rosja zgromadziła zapasy pozwalające na przeprowadzenie co najmniej 2–3 kolejnych zmasowanych ataków, podobnych do ostatniego nalotu.
  • W nocy z wtorku na środę Rosja przeprowadziła połączony atak na Ukrainę, w którym użyto około 75 rakiet i ponad 130 dronów bojowych, zginęło 28 osób.
  • Żdanow podkreśla, że Ukraina nie otrzymała jeszcze wszystkich niezbędnych dostaw sprzętu do systemów obrony powietrznej, co utrudnia obronę przed kolejnymi możliwymi atakami.
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W nocy z wtorku na środę Rosja przeprowadziła przeciwko Ukrainie połączony atak. Siły rosyjskie wystrzeliły około 75 rakiet oraz ponad 130 dronów bojowych.

W wyniku nocnego uderzenia w całym kraju zginęło 28 osób, w tym pięcioro dzieci. Zdjęcie ukraińskiego ratownika, który wyciągnął spod gruzów w Pryłukach małą dziewczynkę, obiegło cały świat.

Rosja odczekała miesiąc. Atak w dniu urodzin Putina

Według eksperta wojskowego Olega Żdanowa Moskwa odczekała niemal dokładnie miesiąc od ostatniego zmasowanego uderzenia, które miało miejsce 8 września. Jego zdaniem w nocy zgromadziła wszystko, co mogła przygotować do nowego ataku.

Żdanow podkreśla, że nalot nieprzypadkowo zbiegł się w czasie z 74. urodzinami prezydenta Rosji Władimira Putina, który obchodzi je 7 października. Ekspert twierdzi, że atak mógł być swego rodzaju krwawym "prezentem" dla Putina z okazji urodzin.

"Prezentem" dla Putina nocny atak nazwał także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

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Rosja atakowała ludność cywilną. "Chce zmusić do kapitulacji"

Zdaniem Żdanowa trafiania w budynki mieszkalne, jakie odnotowano minionej nocy, nie są nowym zjawiskiem podczas rosyjskich ataków na Ukrainę. Ekspert nazywa to "terroryzmem wobec ludności cywilnej".

- To nie pierwszy przypadek tego rodzaju. W tym konkretnym przypadku jest to w czystej postaci terror wobec ludności cywilnej mający na celu zmuszenie nas do kapitulacji - ocenia ekspert w rozmowie z serwisem tsn.ua.

Wspomina również o próbach wywołania w Ukrainie dyskusji na temat konieczności rozważenia kapitulacji wobec Rosji.

Ekspert o nocnym ataku Rosji. Wskazuje różnice

Żdanow zaznacza, że rakiety balistyczne skierowano głównie na Kijów i obwód kijowski, natomiast rakiety manewrujące wysłano przeciwko innym miast Ukrainy.

- Cechą charakterystyczną jest to, że rozdzielono je między inne miasta Ukrainy, gdzie obrona powietrzna z naszej strony jest słabsza - wyjaśnia ekspert.

Według niego tym razem w ataku praktycznie nie brały udziału samoloty Tu-95. Główną rolę w zastosowaniu rakiet manewrujących Ch-101 odegrały samoloty Tu-160. Za kolejną cechą charakterystyczną ataku ekspert uznał brak wystrzału rakiet Kalibr z akwenu Morza Czarnego.

- To dla nas dobra wiadomość, w rzeczywistości na Morzu Czarnym unieruchomiliśmy większość wyrzutni rakiet Kalibr - powiedział Żdanow.

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Rosja może powtórzyć "prezent" dla Putina? "Za 3-4 doby"

Oleg Żdanow twierdzi również, że Rosja nadal dysponuje zapasem pozwalającym na przeprowadzenie nowych zmasowanych ataków.

- Myślę, że mogą to powtórzyć, ponieważ gromadzili zapasy przez cały miesiąc i ogólnie rzecz biorąc, mają zapas wystarczający na co najmniej 2-3 takie uderzenia - mówi ekspert.

Według jego oceny przygotowanie nowego nalotu może zająć Rosji zaledwie kilka dni. - Czas potrzebny na przygotowanie kolejnego ataku to około 3-4 doby - ostrzega Żdanow.

Jesienna kampania Rosji. Ekspert alarmuje: Nie zdążyliśmy się przygotować

W rozmowie z serwisem tsn.ua ekspert podkreśla też, że Ukraina "nie do końca ma czym" się bronić. - Nie wszystkie partie sprzętu do systemów obrony powietrznej dotarły do Ukrainy - w tym właśnie tkwi problem. Nie zdążyliśmy się do tego przygotować właśnie z powodu problemów logistycznych po stronie naszych partnerów - wyjaśnia Żdanow i dodaje, że Ukraina czeka na nadejście pomocy.

Ekspert mówi też Rosja rozpoczęła już jesienną kampanię mającą na celu zniszczenie ukraińskiego sektora energetycznego i infrastruktury cywilnej. Dlatego - jego zdaniem - w przyszłości można spodziewać się kolejnych ataków na obiekty energetyczne.

Zaznacza, że rosyjskie wojska wybierają jako cel ataków między innymi podstację energetyczną w obwodzie kijowskim, która łączy stolicę z elektrownią jądrową, a także elektrownie cieplne. - Niestety, działają oni w ten sposób - ocenia Żdanow.

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