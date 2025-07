Od połowy do końca lat 90. zaledwie 7-14 proc. respondentów deklarowało, że stać ich na coś więcej niż zaspokojenie podstawowych potrzeb . Najwyższy odsetek osób, którym brakowało nawet na jedzenie, odnotowano w 1997 roku - było to wówczas ponad 55 proc.

Od początku XXI wieku sytuacja zaczęła się poprawiać : odsetek osób deklarujących komfort finansowy stopniowo wzrastał. W latach 2007-2008 wynosił on już 47 proc. Jednak po globalnym kryzysie finansowym, w 2009 roku, odsetek ten spadł do 37 proc.

Od 2010 do początku 2014 roku sytuacja finansowa Ukraińców stopniowo się poprawiała. Jednak po 2014 roku, wraz z początkiem rosyjskiej agresji, nastąpiło kolejne pogorszenie : odsetek respondentów, którzy deklarowali, że stać ich na więcej niż podstawowe potrzeby, spadł z 47 proc. w 2013 do 32 proc. w 2015 roku.

Sytuacja zaczęła się ponownie poprawiać w 2016 roku. Do 2021 roku 57 proc. respondentów twierdziło, że stać ich na więcej niż podstawowe wydatki. Inwazja na pełną skalę w 2022 roku nieznacznie obniżyła ten wskaźnik, do 53 proc., ale w latach 2023-2024 powrócił on do poziomu 59 proc.