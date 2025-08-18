Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Tak Zełenski ubrał się na spotkanie z Trumpem. Inaczej niż poprzednio

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Wołodymyr Zełenski pojawił się na spotkaniu z Donaldem Trumpem ubrany w czarną koszulę i ciemną marynarkę - możliwe, iż tę samą, którą założył na czerwcowy szczyt NATO w Hadze. Wcześniej amerykański portal Axios podkreślał, że prezydent USA zwraca szczególną uwagę na strój innych przywódców. Przypomniano, że brak garnituru u lidera Ukrainy podczas ostatniego spotkania z w Białym Domu był jedną z przyczyn karczemnej kłótni.

Tak Zełenski ubrał się na spotkanie z Trumpem
Tak Zełenski ubrał się na spotkanie z TrumpemANDREW CABALLERO-REYNOLDSAFP

Wołodymyr Zełenski przybył do Waszyngtonu. Tym razem na spotkanie z Donaldem Trumpem prezydent Ukrainy założył na siebie ciemną marynarkę oraz czarną koszulę. Jak podkreślały wcześniej media, ubiór Zełenskiego może być jednym czynników mających wpływ na atmosferę całego spotkania.

W trakcie zadawania pytań, jeden z dziennikarzy pochwalił strój Zełenskiego, mówiąc, że "świetnie wygląda w tej marynarce".

- Powiedziałem to samo - podkreślił Trump, klepiąc prezydenta Ukrainy po ramieniu.

Zobacz również:

Wołodymyr Zełenski spotkał się w Waszyngtonie z Keithem Kelloggiem
Ukraina - Rosja

Kolejne nazwisko wśród rozmówców Zełenskiego. Postać z otoczenia Trumpa

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    USA. W co ubrał się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski?

    Biały Dom zapytał stronę ukraińską, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski będzie miał na sobie garnitur podczas spotkania z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem w poniedziałek w Białym Domu - podał portal Axios, powołując się na źródła.

    Jak przypomniał serwis, kwestia ubrania Zełenskiego została poruszona przed kłótnią, do jakiej doszło podczas jego poprzedniego spotkania z Trumpem pod koniec lutego w Białym Domu. Niektórzy amerykańscy urzędnicy uważają, że sprawa garnituru w pewnym sensie przyczyniła się do klęski tamtej rozmowy.

    Spotkanie Zełenski - Trump. W co ubierze się prezydent Ukrainy?

    Według źródeł Zełenski będzie w poniedziałek ubrany w tę samą czarną marynarkę, którą miał na sobie podczas szczytu NATO w Hadze w czerwcu. - To będzie w stylu garnituru, ale nie będzie to pełen garnitur - przekazał jeden z informatorów.

    W czasie szczytu NATO Zełenski po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji na jego kraj w 2022 r. założył marynarkę w stylu biznesowym. Amerykańscy urzędnicy przekazali, że spodobało się to Trumpowi.

    - Zełenski przyjechał jak normalny człowiek, a nie szaleniec i ubrany był jak ktoś, kto powinien być na szczycie NATO... Więc przeprowadzili dobrą rozmowę - przekazało wówczas Axiosowi źródło.

    Zobacz również:

    Wołodymyr Zełenski podczas kłótni z Donaldem Trumpem i J.D. Vancem
    Świat

    Będzie awantura? Media: Vance weźmie udział w rozmowach Trump-Zełenski

    Piotr Białczyk
    Piotr Białczyk

      "Dobry znak w sprawie pokoju". Ubiór Wołodymyra Zełenskiego może być kluczowy

      Jeden z doradców Trumpa, częściowo w żartach, powiedział Axiosowi, że "to by był dobry znak w sprawie pokoju", jeśli Zełenski miałby na sobie w poniedziałek garnitur. - Nie oczekujemy, że to zrobi - dodał.

      Inne źródło przyznało, że dobrze by było, gdyby Zełenski miał na sobie krawat. Według źródeł Zełenski w poniedziałek nie będzie nosił krawatu.

      Źródło przekazało, że poprzednim razem wiceprezydent USA J.D. Vance był bardziej zirytowany wyglądem i zachowaniem Zełenskiego niż sam Trump. Stacja ABC News powiadomiła, że Vance dołączy w poniedziałek do rozmów Trumpa z Zełenskim.

      Axios podkreślił, że Trump jest wielkim zwolennikiem odpowiedniego wyglądu, co, w jego mniemaniu, w przypadku światowego przywódcy oznacza noszenie garnituru. Jednak niezadowolenie z Zełenskiego ostatnim razem nie wynikało wyłącznie z jego ubioru - twierdzą doradcy.

      Źródła zapewniły, że tym razem spotkanie nie zakończy się awanturą.

      Zobacz również:

      Trudne zadanie Zełenskiego w Waszyngtonie
      Ukraina - Rosja

      "Akceptowalne kompromisy". Tak ma negocjować Zełenski w USA

      Marcin Jan Orłowski
      Marcin Jan Orłowski
      Dworczyk: Trump podjął szereg działań, które osłabiają Rosję i wspierają UkrainęPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze