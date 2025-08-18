Wołodymyr Zełenski przybył do Waszyngtonu. Tym razem na spotkanie z Donaldem Trumpem prezydent Ukrainy założył na siebie ciemną marynarkę oraz czarną koszulę. Jak podkreślały wcześniej media, ubiór Zełenskiego może być jednym czynników mających wpływ na atmosferę całego spotkania.

W trakcie zadawania pytań, jeden z dziennikarzy pochwalił strój Zełenskiego, mówiąc, że "świetnie wygląda w tej marynarce".

- Powiedziałem to samo - podkreślił Trump, klepiąc prezydenta Ukrainy po ramieniu.

USA. W co ubrał się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski?

Biały Dom zapytał stronę ukraińską, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski będzie miał na sobie garnitur podczas spotkania z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem w poniedziałek w Białym Domu - podał portal Axios, powołując się na źródła.

Jak przypomniał serwis, kwestia ubrania Zełenskiego została poruszona przed kłótnią, do jakiej doszło podczas jego poprzedniego spotkania z Trumpem pod koniec lutego w Białym Domu. Niektórzy amerykańscy urzędnicy uważają, że sprawa garnituru w pewnym sensie przyczyniła się do klęski tamtej rozmowy.

Spotkanie Zełenski - Trump. W co ubierze się prezydent Ukrainy?

Według źródeł Zełenski będzie w poniedziałek ubrany w tę samą czarną marynarkę, którą miał na sobie podczas szczytu NATO w Hadze w czerwcu. - To będzie w stylu garnituru, ale nie będzie to pełen garnitur - przekazał jeden z informatorów.

W czasie szczytu NATO Zełenski po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji na jego kraj w 2022 r. założył marynarkę w stylu biznesowym. Amerykańscy urzędnicy przekazali, że spodobało się to Trumpowi.

- Zełenski przyjechał jak normalny człowiek, a nie szaleniec i ubrany był jak ktoś, kto powinien być na szczycie NATO... Więc przeprowadzili dobrą rozmowę - przekazało wówczas Axiosowi źródło.

"Dobry znak w sprawie pokoju". Ubiór Wołodymyra Zełenskiego może być kluczowy

Jeden z doradców Trumpa, częściowo w żartach, powiedział Axiosowi, że "to by był dobry znak w sprawie pokoju", jeśli Zełenski miałby na sobie w poniedziałek garnitur. - Nie oczekujemy, że to zrobi - dodał.

Inne źródło przyznało, że dobrze by było, gdyby Zełenski miał na sobie krawat. Według źródeł Zełenski w poniedziałek nie będzie nosił krawatu.

Źródło przekazało, że poprzednim razem wiceprezydent USA J.D. Vance był bardziej zirytowany wyglądem i zachowaniem Zełenskiego niż sam Trump. Stacja ABC News powiadomiła, że Vance dołączy w poniedziałek do rozmów Trumpa z Zełenskim.

Axios podkreślił, że Trump jest wielkim zwolennikiem odpowiedniego wyglądu, co, w jego mniemaniu, w przypadku światowego przywódcy oznacza noszenie garnituru. Jednak niezadowolenie z Zełenskiego ostatnim razem nie wynikało wyłącznie z jego ubioru - twierdzą doradcy.

Źródła zapewniły, że tym razem spotkanie nie zakończy się awanturą.

Dworczyk: Trump podjął szereg działań, które osłabiają Rosję i wspierają Ukrainę Polsat News Polsat News