Samoloty bojowe przeleciały nisko nad głowami witających się przywódców.

Będące na miejscu mikrofony dziennikarzy odnotowały potężny huk pochodzący z silników odrzutowych.

W sieci pojawiły się komentarze o pokazie amerykańskiej siły. "Jak mówiłem, 'peace through strength' (pokój przez siłę - red.)" - napisał Mateusz Piotrowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i specjalista od spraw amerykańskich.

Samoloty B-2 i F-35 "powitały" Putina. Co to za maszyny?

Samolot B-2 jest amerykańskim bombowcem strategicznym o obniżonej wykrywalności. Jest on praktycznie "niewidoczny" dla radarów obrony przeciwlotniczej rywali USA. Samoloty te są przystosowane do przenoszenia bomb jądrowych.

O ich sile mogli przekonać się Irańczycy, którym tego typu maszyny poważnie uszkodziły instalacje jądrowe podczas niedawnej wojny z Izraelem.

F-35 to z kolei nowoczesny samolot wielozadaniowy piątej generacji. Jest on również w stanie unikać namierzenia przez radary przeciwlotnicze. Podobne maszyny zamówiła polska armia.

Spotkanie Trump - Putin. Ukraina głównym tematem rozmów

Waszyngton poinformował, że spotkanie ma odbywać się w formacie 3:3. USA reprezentują Donald Trump, sekretarz stanu Marco Rubio i wysłannik USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff.

Stronę rosyjską reprezentuje Władimir Putin, jego asystent Jurij Uszakow oraz minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

W rozmowie z dziennikarzami Donald Trump potwierdził, że będzie dążył do zawieszenia broni w Ukrainie. Wskazał, że w proces zaangażowani będą również przywódcy krajów europejskich, a także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Z kolei doradca Putina Kiriłł Dmitrijew przekazał dziennikarzom, że spotkanie ma posłużyć również przywróceniu stosunków dwustronnych USA i Rosji, a także omówieniu kwestii gospodarczych.

