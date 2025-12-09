Tak Rosjanie tuszują swoje zbrodnie. Wielka choinka obok miejsca tragedii
14-metrowa choinka stanęła w okupowanym przez Rosjan Mariupolu, tuż obok teatru, gdzie w trakcie walk o miasto zginęły setki cywilów szukających schronienia. "W miejscu, gdzie rosyjscy najeźdźcy zabili cywilów 16 marca 2022 roku, teraz będą tańczyć, bawić się i śpiewać" - napisano na profilu ukraińskiej Rady Miasta.
W skrócie
- Rosjanie ustawili ogromną choinkę obok teatru w Mariupolu, gdzie w 2022 roku zginęły setki cywilów.
- Celem działań jest według władz Mariupola zatarcie śladów zbrodni wojennych i napisanie historii miasta na nowo.
- Mieszkańcy miasta nie zapomnieli tragicznych wydarzeń i traktują choinkę jako symbol pamięci.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Jak informuje ukraińska Rada Miasta Mariupol, gigantyczna choinka została rozświetlona w ramach wydarzenia towarzyszącemu ponownemu otwarciu teatru, który w trakcie walk o miasto był miejscem śmierci setek osób.
"Tak zwana renowacja" obiektu zajęła trzy lata. Początkowo teren teatru został odgrodzony od otaczających go ulic wysokim płotem.
"Rosjanie chcieli zlikwidować ślady swojej zbrodni i ukryć rzeczywistą liczbę ofiar śmiertelnych wśród mieszkańców Mariupola. Następnie przystąpili do 'prac remontowych'" - czytamy.
Zdaniem autorów wpisu prawdziwym celem Rosji było "napisanie historii na nowo i przekształcenie teatru z miejsca masowego mordowania ludzi w symbol 'obudowy' i 'rosyjskiej kultury'".
Wojna w Ukrainie. Gigantyczna choinka obok miejsca tragicznej śmierci cywilów w Mariupolu
Aktualnie w teatrze trwają jeszcze ostatnie prace remontowe i wykończeniowe, między innymi montowanie foteli i żyrandola w głównej sali. Na miejsce przywieziono także kinkiety i lampy do innych pomieszczeń.
W pobliżu teatru z kolei zamontowano duże ekrany, na których, między innymi, wyświetlone ma zostać noworoczne przemówienie prezydenta Rosji Władimira Putina.
"Jednak mieszkańcy Mariupola pamiętają prawdę. Dla nich to nie choinka, a 14-metrowa świeca pamięci" - podkreślili ukraińscy przedstawiciele okupowanego miasta.
W marcu 2022 roku Rosjanie zrzucili na Teatr Dramatyczny w Mariupolu dwie 500-kilogramowe bomby. W obiekcie w tym czasie ukrywały się setki ukraińskich cywilów. Nie jest znana dokładna liczba ofiar tego uderzenia.
Przed i na obiekcie wisiały widoczne z powietrza tablice z napisem "Dzieci", które nie uchroniły jednak budynku przed bombardowaniem.
Walki o położony w obwodzie donieckim Mariupol trwały łącznie 82 dni i stanowią jedną z najkrwawszych bitew wojny w Ukrainie.
Źródło: Ukraińska Prawda, Rada Miasta Mariupol