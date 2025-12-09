W skrócie Rosjanie ustawili ogromną choinkę obok teatru w Mariupolu, gdzie w 2022 roku zginęły setki cywilów.

Celem działań jest według władz Mariupola zatarcie śladów zbrodni wojennych i napisanie historii miasta na nowo.

Mieszkańcy miasta nie zapomnieli tragicznych wydarzeń i traktują choinkę jako symbol pamięci.

Jak informuje ukraińska Rada Miasta Mariupol, gigantyczna choinka została rozświetlona w ramach wydarzenia towarzyszącemu ponownemu otwarciu teatru, który w trakcie walk o miasto był miejscem śmierci setek osób.

"Tak zwana renowacja" obiektu zajęła trzy lata. Początkowo teren teatru został odgrodzony od otaczających go ulic wysokim płotem.

"Rosjanie chcieli zlikwidować ślady swojej zbrodni i ukryć rzeczywistą liczbę ofiar śmiertelnych wśród mieszkańców Mariupola. Następnie przystąpili do 'prac remontowych'" - czytamy.

Zdaniem autorów wpisu prawdziwym celem Rosji było "napisanie historii na nowo i przekształcenie teatru z miejsca masowego mordowania ludzi w symbol 'obudowy' i 'rosyjskiej kultury'".

Wojna w Ukrainie. Gigantyczna choinka obok miejsca tragicznej śmierci cywilów w Mariupolu

Aktualnie w teatrze trwają jeszcze ostatnie prace remontowe i wykończeniowe, między innymi montowanie foteli i żyrandola w głównej sali. Na miejsce przywieziono także kinkiety i lampy do innych pomieszczeń.

W pobliżu teatru z kolei zamontowano duże ekrany, na których, między innymi, wyświetlone ma zostać noworoczne przemówienie prezydenta Rosji Władimira Putina.

"Jednak mieszkańcy Mariupola pamiętają prawdę. Dla nich to nie choinka, a 14-metrowa świeca pamięci" - podkreślili ukraińscy przedstawiciele okupowanego miasta.

W marcu 2022 roku Rosjanie zrzucili na Teatr Dramatyczny w Mariupolu dwie 500-kilogramowe bomby. W obiekcie w tym czasie ukrywały się setki ukraińskich cywilów. Nie jest znana dokładna liczba ofiar tego uderzenia.

Przed i na obiekcie wisiały widoczne z powietrza tablice z napisem "Dzieci", które nie uchroniły jednak budynku przed bombardowaniem.

Walki o położony w obwodzie donieckim Mariupol trwały łącznie 82 dni i stanowią jedną z najkrwawszych bitew wojny w Ukrainie.

