Tak Kijów może zaszachować Putina. Padły słowa o amerykańskich żołnierzach

Dorota Hilger

Kijów rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem na temat możliwej obecności wojsk amerykańskich na Ukrainie w ramach gwarancji bezpieczeństwa - przekazał Wołodymyr Zełenski. Wcześniej o takiej możliwości mówił premier Donald Tusk. Ukraiński przywódca zadeklarował także gotowość spotkania z Władimirem Putinem.

Dwóch mężczyzn na pierwszym planie, z poważnymi minami, stoi na tle mapy przedstawiającej obszar Ukrainy z zaznaczonymi punktami strategicznymi. Na mapie widoczne są granice państw oraz oznaczenia miejscowości.
Wojna na Ukrainie. Zełenski: Rozmawialiśmy z Trumpem o żołnierzach USA w UkrainieWin McNamee / Staff / Global Images UkraineGetty Images

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski poinformował o rozmowach z Donaldem Trumpem na temat możliwej obecności wojsk amerykańskich na Ukrainie.
  • Premier Donald Tusk potwierdził gotowość Stanów Zjednoczonych do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa, włącznie z wysłaniem żołnierzy na Ukrainę.
  • Zełenski zadeklarował gotowość do dalszych rozmów pokojowych i ewentualnego spotkania z Władimirem Putinem.
Informacje o dyskusjach z prezydentem Stanów Zjednoczonych na temat rozmieszczenia w Ukrainie amerykańskich żołnierzy Wołodymyr Zełenski przekazał we wtorek.

"Może to potwierdzić prezydent USA - są to wojska amerykańskie, dlatego to właśnie Ameryka podejmuje takie decyzje. Oczywiście omawiamy to zarówno z prezydentem Trumpem, jak i z przedstawicielami koalicji chętnych. Byłaby to silna pozycja w ramach gwarancji bezpieczeństwa" - stwierdził Zełenski.

Ukraiński przywódca dodał również, że Kijów jest zdecydowany kontynuować rozmowy na temat sposobu zakończenia wojny, a on sam jest gotowy spotkać się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem "w dowolnej formie".

    Wcześniej tego samego dnia o gotowości Donalda Trumpa do wysłania amerykańskich wojsk do Ukrainy mówił Donald Tusk przed rozpoczęciem posiedzenia polskiego rządu.

    Wojna w Ukrainie. Kijów rozmawiał z Trumpem o amerykańskich żołnierzach

    Premier przypomniał, że Stany Zjednoczone wyraziły gotowość uczestniczenia w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, "włącznie z obecnością amerykańskich wojsk, np. na granicy albo linii kontaktowej między Ukrainą i Rosją".

    Słowa szefa polskiego rządu padły niedługo po zakończeniu rozmowy z europejskimi liderami, premierem Kanady oraz sekretarzem generalnym NATO.

    - Te jednoznaczne deklaracje pojawiły się po raz pierwszy. Zobaczymy, na ile konsekwentni będą nasi partnerzy z drugiej strony Atlantyku. Ale to daje nadzieję na zakończenie tych rozmów sukcesem - podkreślił.

    W niedzielę doszło do spotkania Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa w rezydencji amerykańskiego prezydenta w Mar-a-Lago na Florydzie. Jednym z poruszanych na nim tematów były gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

