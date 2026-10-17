W skrócie Rosja zamierza znacząco pogorszyć warunki życia Ukraińców poprzez działania polegające na przerywaniu dostaw prądu i wody.

Według ukraińskiego wywiadu rosyjska strategia skupia się na atakowaniu infrastruktury energetycznej oraz komunalnej, mając na celu wywołanie kryzysu w ukraińskich miastach.

Unian informuje, że Rosja już rozpoczęła ataki na elektrownie i infrastrukturę energetyczną w obwodzie kijowskim, a plan przewiduje poważne ograniczenie dostaw energii do Kijowa zimą.

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Ukraiński wywiad przechwycił w zeszłym miesiącu dwa dokumenty, w których zawarty jest tajny plan Rosji - podaje "The Guardian".

Wymieniono w nich wrażliwe cele ukraińskiego systemu energetycznego i tabele z liczbą broni potrzebną do zniszczenia każdego obiektu. Celem rosyjskiej strategii jest "znaczne pogorszenie jakości życia Ukraińców" oraz wywołanie kryzysu w infrastrukturze komunalnej.

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Z dokumentów, na które powołuje się "The Guardian", wynika, że Rosja planuje uderzać przede wszystkim w systemy wytwarzania energii elektrycznej, ogrzewania, zaopatrywania w wodę oraz kanalizacji. Zniszczenie przynajmniej jednego z nich ma poskutkować znaczącym obniżeniem jakości życia w ukraińskich miastach. Ataki mają przyczynić się do wywołania kryzysu, który będzie jednym z czynników zmuszających Kijów do poddania się.

Agencja Unian zauważa, że Rosja już zaczęła wprowadzać tę strategię w życie. W ostatnim czasie zaatakowała trzy elektrownie w obwodzie kijowskim - TPP-4, TPP-5 oraz Trypolską Elektrownię Cieplną. Uderzyła też w podstację elektroenergetyczną, przesyłającą energię z dwóch elektrowni jądrowych.

Wymienione obiekty pomagają dostarczać energię z całego kraju do stolicy. Wspomniana agencja ocenia, że jeśli plan Putina się powiedzie, może doprowadzić do katastrofy humanitarnej w trzymilionowym mieście. Tajny dokument przewiduje pozbawienie Kijowa 90 proc. planowanych dostaw energii w zimie. W takim scenariuszu przerwy w dostawie prądu mogłyby trwać do 20 godzin dziennie, nim nie naprawiono by uszkodzonego sprzętu.

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Unian podkreśla, że Rosja coraz chętniej i częściej "kara ukraińską ludność" w większych miastach. Według agencji Putin przestał wierzyć w czysto militarne zwycięstwo. Zmienił więc taktykę i zamiast zdobyć Ukrainę, chce doszczętnie zniszczyć ukraińską infrastrukturę.

"W zeszłym roku byliśmy naprawdę na krawędzi, ale w tym roku ryzyko będzie jeszcze większe, więc plan ataku na ukraińską infrastrukturę wygląda realistycznie. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Rosja spróbuje nas złamać tej zimy" - powiedział politolog Wołodymyr Fesenko cytowany przez wspomnianą agencję.

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Źródła: Unian, "The Guardian"



