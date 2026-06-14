W skrócie Ukraińskie służby wywiadowcze zdobyły dokumenty, które trafiają bezpośrednio do Władimira Putina, co potwierdził Wołodymyr Zełenski.

Z dokumentów wynika, że niezadowolenie społeczne w Rosji oraz nastroje protestacyjne stale się nasilają, a poparcie dla rządu rosyjskiego wykazuje tendencję spadkową.

Według sondaży poparcie dla Putina jest najniższe od początku wojny z Ukrainą z powodu takich czynników jak blokowanie Telegramu, ograniczenia internetu, rosnące ceny i zmęczenie wojną w Ukrainie.

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Wołodymyr Zełenski w opublikowanym na platformie X wpisie podziękował przede wszystkim "przyjaciołom Ukrainy oraz wszystkim, którzy pomagają zdobywać ważne informacje i wspierają działania ukraińskiego wywiadu".

"Nasze służby wywiadowcze przedstawiły wyniki swoich prac mających na celu ocenę sytuacji wewnętrznej w Rosji oraz pozyskanie dokumentów, które trafiają na biurko rosyjskiego przywódcy" - ujawnił.

Ukraińcy dotarli do dokumentów dostarczanych Putinowi. "Nie da się powstrzymać"

Zełenski zaznaczył przy tym, że strona ukraińska zdaje sobie sprawę z faktu, iż Władimir Putin "rzadko otrzymuje informacje, które są całkowicie prawdziwe i nieupiększone". Mimo to - jak ocenił - dokumenty, do których dotarł wywiad, pozwalają wyciągnąć pewne wnioski.

"W szczególności tzw. prognozowane wskaźniki niezadowolenia Rosjan z Putina będą nadal systematycznie rosły, a on sam jest już przygotowywany do zaakceptowania faktu, że tego rosnącego niezadowolenia nie da się powstrzymać i że wskaźnik ten nie ustabilizuje się do września, kiedy to w Rosji zaplanowano wybory parlamentarne" - wyjaśnił prezydent Ukrainy.

Zełenski ujawnił jednocześnie, że poparcie dla rosyjskiego rządu odnotowuje "stałą tendencję spadkową", co oznacza, że koniecznie będą "znacznie większe oszustwa wyborcze" niż do tej pory.

Wojna w Ukrainie. Wywiad ujawnia dane z Rosji

Ukraiński lider ocenił, że doniesienia te wskazują również na znaczny wzrost nastrojów protestacyjnych. "Uważamy, że raporty te nie uwzględniają jeszcze potencjalnych wydarzeń z czerwca, lipca i sierpnia, które z pewnością będą miały dalszy wpływ na sytuację w Rosji" - podkreślił.

Z wpisu prezydenta Ukrainy wynika też, że związana z wojną międzynarodowa i krajowa presja na Putina może jeszcze bardziej pogorszyć wskaźniki poparcia rosyjskiego prezydenta. Strona ukraińska twierdzi, że dane te powinny przekonać go do zakończenia konfliktu i osiągnięcia porozumienia. Z tego powodu Kijów po raz kolejny zaproponował "negocjacje w sprawie godnego pokoju".

"Oczywiście trendy się nie zmienią, a z czasem może to oznaczać, że porozumienie trzeba będzie zawrzeć z kimś innym z Rosji - kimś, kto nie odetnie się od rzeczywistości. Chwała Ukrainie" - zakończył prezydent Ukrainy.

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Poparcie Rosjan dla Putina na najniższym poziomie do początku pełnoskalowej wojny

Dodajmy, że według prorządowego rosyjskiego ośrodka sondażowego VCIOM - na który powołał się serwis RBC-Ukraina - wskaźnik poparcia dla rosyjskiego prezydenta Władimira Putina wśród Rosjan spadł do najniższego poziomu od początku szeroko zakrojonej wojny z Ukrainą. 24,1 proc. Rosjan nie ufa bowiem Putinowi, a kolejne 23,3 proc. nie pochwala jego działalności jako prezydenta.

Powodami takiego stanu rzeczy są - w ocenie ośrodka - m.in. blokowanie popularnego serwisu Telegram, ograniczenia dostępu do mobilnego internetu, rosnące ceny i zmęczenie wojną wśród Rosjan.

Sytuacji nie poprawiają też trwające ukraińskie ataki w głębi Rosji oraz na terenach okupowanych. W sobotę informowaliśmy o uderzeniu w mosty prowadzące na Krym, co znacząco utrudniło komunikację między półwyspem a innymi regionami okupowanymi przez Rosję.

W sobotę Ukraińcy przeprowadzili też udaną skoordynowaną akcję, która doprowadziła do poważnych uszkodzeń strukturalnych największego kompleksu przeładunkowego węglowodorów w południowej Rosji - Tamanneftegas na Półwyspie Tamańskim.

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