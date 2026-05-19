Tajna umowa Chin z Rosją. Raport ujrzał światło dzienne

Patryk Idziak

Chiny pod koniec ubiegłego roku potajemnie przeszkoliły 200 rosyjskich żołnierzy - ustaliła agencja Reutera. Część z wojskowych miała wrócić na wojnę z Ukrainą. Według kilku źródeł wywiadowczych, mimo deklaracji neutralności Pekinu, w lipcu 2025 roku zostało zawarte chińsko-rosyjska umowa treningowa.

Rosyjscy i chińscy żołnierze w mundurach słuchają dowódcy podczas ćwiczeń w Yinchuan, 2017 rok.
Zdj. ilustracyjne. Ćwiczenia rosyjskich i chińskich żołnierzy w Yinchuan w 2017 roku

  • Pod koniec 2025 roku 200 rosyjskich żołnierzy było szkolonych w Chinach, a niektórzy z nich powrócili do działań wojennych na Ukrainie - ustaliła agencja Reutera.
  • Źródła wywiadowcze podały, że 2 lipca 2025 roku podpisano chińsko-rosyjskie porozumienie w sprawie tajnych szkoleń wojskowych obejmujących m.in. drony, walkę elektroniczną oraz logistykę piechoty pancernej.
  • Wewnętrzne rosyjskie raporty wojskowe opisywały szkolenia z zakresu obsługi dronów, moździerzy, zagłuszaczy bezzałogowców oraz rozminowywania, które odbyły się w kilku chińskich ośrodkach szkoleniowych pod koniec 2025 roku.
Pekin wielokrotnie stawiał się w roli mediatora pokojowego, deklarując neutralność wobec Ukrainy. Jednakże od 2022 roku Chiny i Rosja przeprowadziły co najmniej kilka wspólnych ćwiczeń wojskowych - podała agencja Reutera.

Informacje przekazały źródła z trzech europejskich agencji wywiadowczych. Według nich 2 lipca 2025 roku Pekin zawarł z Moskwą porozumienie wprowadzające tajne sesje szkoleniowe dla ich wojsk.

Chińczycy mieli szkolić Rosjan. Media: Część żołnierzy wysłano na front z Ukrainą

Zgodnie z porozumieniem około 200 rosyjskich żołnierzy było szkolonych m.in. w bazach w Pekinie i Nankinie. W zamian setki chińskich żołnierzy miało przejść trening w Rosji.

Szkolenia miały obejmować obsługę dronów, rozwój technologii bezzałogowej, walkę elektroniczną, lotnictwo i logistykę piechoty pancernej. "Porozumienie zakazywało jakiegokolwiek relacjonowania wizyt w obu krajach i stanowiło, że osoby trzecie nie powinny być powiadomione" - ustaliła agencja Reutera.

Źródła w agencjach wywiadu twierdzą, że Chiny dysponują zaawansowanymi symulatorami lotu dronów i posiadają rozwinięty program ćwiczeń dla armii. Część z przeszkolonych rosyjskich żołnierzy otrzymało uprawnienia trenerskie i mogło przekazać wiedzę dalej.

Wojna Rosji z Ukrainą. Kompetencje dronowe przydatne na froncie

Jedna z agencji wywiadowczych poinformowała, że zidentyfikowała kilku rosyjskich wojskowych, którzy po szkoleniach w Chinach prawdopodobnie brali udział w walkach na froncie z Ukrainą. Mieli m.in. przyczynić się do operacji dronowych na Krymie i w obwodzie zaporoskim.

Według agencji Reutera wewnętrzne raporty sił zbrojnych Rosji, które przeanalizowali dziennikarze, opisują cztery sesje szkoleniowe w Chinach pod koniec 2025 roku.

Jak ustalono, w grudniu około 50 rosyjskich żołnierzy przebywało w oddziale Akademii Sił Lądowych Centrum Szkolenia Lotnictwa Wojskowego w Shijiazhuangu, gdzie uczyło się strzelać z moździerzy 82 mm z użyciem dronów. Inny dokument opisywał szkolenia z obsługi zagłuszaczy bezzałogowców w bazie Zhengzhou.

Trzeci odnosił się do pracy z dronami w Centrum Szkolenia Lotnictwa w Yibinie, gdzie symulowano loty oraz obsługę różnych typów jednostek bojowych, natomiast czwarty wspominał o listopadowym kursie przeprowadzonym na wydziale Inżynierii Wojskowej Piechoty na Chińskim Uniwersytecie Ludowym, który polegał na nauce m.in. rozminowywania niewybuchów.

Źródło: Reuters

