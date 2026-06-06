W skrócie Według doniesień Wołodymyr Zełenski mógł spotkać się z Romanem Abramowiczem podczas wizyty rosyjskiego oligarchy w Kijowie.

Ołeksij Honczarenko podał, że Abramowicz był posłańcem Kremla i przekazał Zełenskiemu informacje od Władimira Putina.

Dwa tygodnie po rzekomym spotkaniu Zełenski wystosował list do Putina, lecz przywódca Rosji odmówił spotkania w sprawie zakończenia wojny.

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Deputowany do ukraińskiej Rady Najwyższej Ołeksij Honczarenko twierdzi, że do spotkania doszło 21 maja w Kijowie na zaproszenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Według niego Władimir Putin wspomniał o tym podczas Forum Ekonomicznego w Petersburgu, komentując skierowany do niego list otwarty od ukraińskiego lidera. Do Kijowa - zgodnie z informacjami posła - miał przybyć rosyjski oligarcha Ołeksij Honczarenko. O spotkaniu wcześniej nie informowano, choć miało mieć istotną wagę polityczną.

Zełenski zaprosił rosyjskiego oligarchę do Kijowa? Doniesienia o spotkaniu

Abramowicz miał przyjechać do Kijowa, aby przekazać Zełenskiemu informacje od Putina; był swoistym posłańcem Kremla - twierdzi ukraiński deputowany we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Roman Abramowicz to rosyjski przedsiębiorca, miliarder - jeden z najbogatszych ludzi na świecie - i były właściciel klubu piłkarskiego Chelsea F.C. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Abramowicz był mediatorem między Kijowem a Moskwą.

Odrzucony list Zełenskiego do Putina. Sybiha: Stracił szansę

Jak wynika z doniesień ukraińskiego posła, Zełenski miał spotkać się z Abramowiczem dwa tygodnie przed publikacją listu otwartego do Putina. W ubiegły czwartek prezydent Ukrainy zaproponował przywódcy Rosji spotkanie w celu zakończenia wojny, czego jego ten odmówił.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha w sobotę skrytykował postawę Kremla wobec pokojowego gestu Kijowa i zaznaczył, że w ten sposób "Putin stracił szansę na wyjście z nieudanej wojny". Zagroził Rosji dalekosiężnymi atakami, przed którymi nie będą mieli gdzie się schować.





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