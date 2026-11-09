W skrócie Rosja skoncentrowała niemal wszystkie bombowce strategiczne Tu-160 i Tu-95MS w bazie "Ukrainka" na rosyjskim Dalekim Wschodzie.

Analitycy określają koncentrację kilkudziesięciu maszyn na jednym lotnisku jako "bezprecedensowe" posunięcie w trakcie trwającej wojny.

Przeniesienie samolotów wynika prawdopodobnie z opóźnień w budowie ochronnych hangarów w bazie Engels, które miały chronić rosyjskie lotnictwo.

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Rosja skoncentrowała znaczną część swoich bombowców strategicznych w bazie lotniczej "Ukrainka", położonej na rosyjskim Dalekim Wschodzie - informuje serwis Defence Express.

Według prezentowanych danych znajduje się tam 10 samolotów Tu-160 i 37 Tu-95MS. Rosyjska armia wykorzystuje te typy samolotów do przeprowadzania zmasowanych ataków rakietowych na Ukrainę.

Rosja przerzuca samoloty na jedno lotnisko. "Bezprecedensowe"

Jak podaje Defence Express, od początku listopada Rosja przerzuciła na to lotnisko dodatkowo osiem bombowców Tu-95MS i jeden Tu-160. Prawdopodobnie samoloty stacjonują na otwartej przestrzeni, bez specjalnych osłon.

Analitycy zwracają uwagę, że taka liczba samolotów strategicznych na jednym lotnisku "jest prawdopodobnie bezprecedensowa" w czasie trwającej pełnoskalowej inwazji. Przeniesienie bombowców na rosyjski Daleki Wschód może okazać się dla rosyjskiego dowództwa łatwiejszym rozwiązaniem niż budowa zabezpieczonych hangarów w bazie lotniczej Engels.

Prawie 5400 kilometrów w jedną stronę. Tak Rosja chce chronić samoloty?

Jak czytamy w publikacji, plany Rosji dotyczące budowy do 20 hangarów-schronów dla samolotów Tu-95MS i Tu-160 na lotnisku Engels były znane już w kwietniu 2025 roku. Pierwsze konkretne informacje na temat realizacji tego projektu pojawiły się w czerwcu 2026 roku. Zdjęcia satelitarne wykonane w październiku 2026 roku wskazują jednak, że prace budowlane nie wykroczyły jeszcze poza etap wznoszenie szkieletów przyszłych konstrukcji.

Według Defense Express najwyraźniej strona rosyjska - pomimo znacznej odległości - zdecydowała się jednak przenieść swoje samoloty strategiczne na odległe lotnisko. Jak szacuje serwis, obecnie podczas każdego zmasowanego ataku na Ukrainę bombowce muszą pokonywać prawie 5400 kilometrów w jedną stronę.

W ocenie Defence Express dla Rosji prawdopodobnie łatwiejszą opcją było wysłanie niewielkiej liczby samolotów na rosyjski Daleki Wschód niż zapewnienie im odpowiedniej ochrony w bazie lotniczej Engels.



