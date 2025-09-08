- Pewni europejscy przywódcy przyjadą do naszego kraju pojedynczo w poniedziałek i wtorek i myślę, że to rozwiążemy - przekazał Trump w niedzielę po wyjściu z samolotu Air Force One odnosząc się do wojny w Ukrainie. Na chwilę obecną nie wiadomo, kto ma przyjechać do Białego Domu, jednak tematem rozmów będzie prawdopodobnie nałożenie sankcji na państwa kupujące rosyjską ropę.

- Jesteśmy gotowi zwiększyć presję na Rosję, ale potrzebujemy wsparcia naszych europejskich partnerów - stwierdził w niedzielę sekretarz skarbu Scott Bessent. - Oglądamy wyścig między tym, co dłużej wytrzyma: ukraińska armia czy rosyjska gospodarka - powiedział.

- Jeśli Stany Zjednoczone i Unia Europejska nałożą kolejne sankcje, cła wtórne na państwa kupujące rosyjską ropę, rosyjska gospodarka całkowicie się zawali i to przyprowadzi prezydenta Putina do stołu negocjacyjnego - dodał.

Trump komentuje ataki na Ukrainę. "Nie jestem zadowolony"

Donald Trump zapowiedział również, że zamierza odbyć kolejną rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Zapytany o to, kiedy taka rozmowa może się odbyć stwierdził: - Bardzo niedługo. W najbliższych kilku dniach. Rozwiążemy tę sytuację rosyjsko-ukraińską.

Prezydent USA odniósł się również do rosyjskiego ataku, który miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę i był największym od początku wojny. Rosjanie uderzyli ponad 800 dronami i uszkodzili m.in. budynek ukraińskiego rządu w Kijowie.

- Nie jestem zachwycony tym, co się tam dzieje. Wierzę jednak, że to rozwiążemy. Nie jestem z nich zadowolony. Nie jestem zadowolony z niczego związanego z tą wojną - powiedział.

