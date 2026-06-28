W skrócie Pułkownik Wołodymyr Kononnikow, dowódca 154. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej Sił Lądowych Ukrainy, został znaleziony martwy 28 czerwca.

Okoliczności śmierci oficera są wyjaśniane przez ukraińskie organy ścigania, a na miejscu nie stwierdzono śladów przemocy według wstępnych ustaleń.

Dowództwo Operacyjne 'Południe' apeluje o nierozpowszechnianie niezweryfikowanych informacji oraz uszanowanie prywatności rodziny zmarłego dowódcy.

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W komunikacie przekazano, że ciało dowódcy odnaleziono w niedzielę, 28 czerwca.

"Informujemy, że w niedzielę, 28 czerwca, odnaleziono bez oznak życia dowódcę 154. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej, pułkownika Wołodymyra Ołeksandrowycza Kononnikowa. Okoliczności śmierci oficera są wyjaśniane" - przekazało Dowództwo Operacyjne "Południe".

Według ukraińskiego wojska na miejscu pracują obecnie organy ścigania. Zarządzono również postępowanie, które ma wyjaśnić okoliczności śmierci oficera.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie stwierdzono śladów przemocy. Dowództwo podkreśliło jednak, że ostateczne wnioski zostaną przedstawione dopiero po zakończeniu prowadzonego postępowania.

Trwa śledztwo ws. śmierci ukraińskiego dowódcy

Dowództwo Operacyjne "Południe" zapewniło, że w pełni współpracuje z organami ścigania prowadzącymi czynności w tej sprawie.

Jednocześnie zaapelowano do mediów i opinii publicznej o niepublikowanie niepotwierdzonych informacji oraz uszanowanie prywatności rodziny zmarłego.

"Prosimy przedstawicieli mediów i opinię publiczną o powstrzymanie się od rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji oraz o uszanowanie prywatności rodziny zmarłego. Pułkownik Wołodymyr Kononnikow był oddanym Ukrainie i służbie wojskowej oficerem, odpowiedzialnym dowódcą, który dbał o żołnierzy i potrzeby swojego pododdziału" - przekazano.

Dowództwo oraz żołnierze Operacyjnego Dowództwa "Południe" złożyli kondolencje rodzinie, bliskim i współpracownikom oficera.

Śmierć dowódcy 154. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej

Z informacji dostępnych w otwartych źródłach wynika, że Wołodymyr Kononnikow objął dowództwo 154. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej w 2025 roku.

Na razie ukraińskie służby nie przekazały dodatkowych informacji dotyczących okoliczności jego śmierci.

Źródło: Unian





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