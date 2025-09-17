W skrócie Litwa otwiera pierwszą szkołę obsługi dronów, planując w sumie dziewięć takich placówek; w szkoleniach mogą wziąć udział dzieci i dorośli.

Celem programu jest nauczenie ponad 22 tysięcy osób pilotowania i konstruowania dronów.

Podobne inicjatywy edukacyjne w zakresie obsługi dronów wdrażają także Estonia i Łotwa.

Celem Litwy jest, aby do 2028 roku ponad 22 tys. osób - w tym 7 tys. dzieci - potrafiło pilotować i budować drony.

- Chodzi o budowanie zdolności obronnych, do czego Litwa podchodzi bardzo poważnie, żyjąc w sąsiedztwie Rosji i Białorusi - powiedział wiceminister obrony Tomas Godliauskas.

Uczestnicy szkolenia będą uczyć się obsługi dronów, takich jak First Person View (FPV), quadkopterów oraz maszyn ze skrzydłem stałym - przekazał nauczyciel Mindaugas Tamošaitis w rozmowie z agencją Reutera.

Litwa. Szkolenia z obsługi dronów dla cywilów

W ośrodku w Taurogach - miasta oddalonego o 20 km od obwodu kaliningradzkiego - dzieci ćwiczyły wirtualne loty na komputerach - relacjonuje Reuters. Na poligonie jeden z chłopców, pod okiem nauczycieli, trenował latanie miniaturowym dronem w górę i w dół, czasami rozbijając go o podłogę.

- Dzieci bardzo entuzjastyczne podchodzą do nauki - podkreślił Tamošaitis.

Jak podał litewski resort obrony, dzieci już od ok. 9. roku życia będą uczyć się budowy dronów poprzez "praktyczne gry i eksperymenty".

W grupie wiekowej 11-16 lat, uczniowie zaczną pilotować drony FPV w pomieszczeniach oraz budować je samodzielnie.

Na etapie szkoły średniej młodzież będzie projektować i wytwarzać części dronów w technologii 3D oraz brać udział w regionalnych i krajowych zawodach - wynika z planu litewskiego rządu, cytowanego przez portal Euronews.

Państwa bałtyckie przygotowują się na najgorsze

Litwa nie jest jedynym państwem bałtyckim, które podjęło inicjatywę szkoleniową w zakresie obsługi dronów dla dzieci i dorosłych.

Rząd Estonii zapowiedział, że do połowy 2026 roku wprowadzi program edukacyjny z obsługi dronów w ramach umowy koalicyjnej zawartej na początku tego roku.

Jak zauważa portal Euronews, dokument nie zawiera wielu szczegółów na temat programu kursów, ale przewiduje, że wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie otrzymają własne zestawy dronów.

Inicjatywa będzie częścią estońskiego programu nauczania z zakresu obrony narodowej, wprowadzonego w 2023 roku w celu "rozwijania świadomości obywatelskiej i gotowości do obrony Estonii" - podał rząd.

Tymczasem Łotwa zorganizowała w lipcu pierwszy obóz dla operatorów dronów. Szkolenie objęło 32 młodych kadetów, którzy poznawali podstawy latania i walki elektronicznej - poinformowały lokalne media.

Wszystkie trzy kraje budują również "ścianę dronową" na swoich wschodnich granicach z Rosją.

Estoński rząd zapowiedział, że do początku 2027 roku obejmie ona także budowę systemu "wczesnego wykrywania dronów" na granicy oraz w czterech największych miastach.

Z kolei Litwa zwróciła się do NATO o wzmocnienie obrony powietrznej wschodniej flanki sojuszu po tym, jak latem dwa rosyjskie drony spadły na jej terytorium, przekraczając granicę z Białorusią.

Źródła: Reuters, Euronews

