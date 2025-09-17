Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Szykują się na najgorsze. Kraj NATO uruchamia specjalne szkolenia dla dzieci

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Litewskie Ministerstwo Obrony otworzyło pierwszą z planowanych dziewięciu szkół obsługi dronów. Zarówno dzieci, jak i dorośli będą mogli nauczyć się pilotowania, składania i programowania dronów. - Chodzi o budowanie zdolności obronnych, do czego Litwa podchodzi bardzo poważnie, żyjąc w sąsiedztwie Rosji i Białorusi - powiedział wiceminister obrony Tomas Godliauskas.

Na Litwie powstają szkoły obsługi dronów / zdjęcie ilustracyjne
Na Litwie powstają szkoły obsługi dronów / zdjęcie ilustracyjneJuliane Sonntag / Photothek Media Lab / dpa Picture-Alliance AFP

W skrócie

  • Litwa otwiera pierwszą szkołę obsługi dronów, planując w sumie dziewięć takich placówek; w szkoleniach mogą wziąć udział dzieci i dorośli.
  • Celem programu jest nauczenie ponad 22 tysięcy osób pilotowania i konstruowania dronów.
  • Podobne inicjatywy edukacyjne w zakresie obsługi dronów wdrażają także Estonia i Łotwa.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Celem Litwy jest, aby do 2028 roku ponad 22 tys. osób - w tym 7 tys. dzieci - potrafiło pilotować i budować drony.

- Chodzi o budowanie zdolności obronnych, do czego Litwa podchodzi bardzo poważnie, żyjąc w sąsiedztwie Rosji i Białorusi - powiedział wiceminister obrony Tomas Godliauskas.

Uczestnicy szkolenia będą uczyć się obsługi dronów, takich jak First Person View (FPV), quadkopterów oraz maszyn ze skrzydłem stałym - przekazał nauczyciel Mindaugas Tamošaitis w rozmowie z agencją Reutera.

Zobacz również:

Gen. Alexus Grynkewich
Świat

Litwa otrzyma wsparcie wojskowe. Jest decyzja NATO

Paulina Eliza Godlewska
Paulina Eliza Godlewska

    Litwa. Szkolenia z obsługi dronów dla cywilów

    W ośrodku w Taurogach - miasta oddalonego o 20 km od obwodu kaliningradzkiego - dzieci ćwiczyły wirtualne loty na komputerach - relacjonuje Reuters. Na poligonie jeden z chłopców, pod okiem nauczycieli, trenował latanie miniaturowym dronem w górę i w dół, czasami rozbijając go o podłogę.

    - Dzieci bardzo entuzjastyczne podchodzą do nauki - podkreślił Tamošaitis.

    Jak podał litewski resort obrony, dzieci już od ok. 9. roku życia będą uczyć się budowy dronów poprzez "praktyczne gry i eksperymenty".

    W grupie wiekowej 11-16 lat, uczniowie zaczną pilotować drony FPV w pomieszczeniach oraz budować je samodzielnie.

    Na etapie szkoły średniej młodzież będzie projektować i wytwarzać części dronów w technologii 3D oraz brać udział w regionalnych i krajowych zawodach - wynika z planu litewskiego rządu, cytowanego przez portal Euronews.

    Zobacz również:

    Łotwa wprowadza ograniczenia w przestrzeni powietrznej
    Świat

    Kraj NATO częściowo zamyka przestrzeń powietrzną. Minister potwierdza

    Paulina Eliza Godlewska
    Paulina Eliza Godlewska

      Państwa bałtyckie przygotowują się na najgorsze

      Litwa nie jest jedynym państwem bałtyckim, które podjęło inicjatywę szkoleniową w zakresie obsługi dronów dla dzieci i dorosłych.

      Rząd Estonii zapowiedział, że do połowy 2026 roku wprowadzi program edukacyjny z obsługi dronów w ramach umowy koalicyjnej zawartej na początku tego roku.

      Jak zauważa portal Euronews, dokument nie zawiera wielu szczegółów na temat programu kursów, ale przewiduje, że wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie otrzymają własne zestawy dronów.

      Inicjatywa będzie częścią estońskiego programu nauczania z zakresu obrony narodowej, wprowadzonego w 2023 roku w celu "rozwijania świadomości obywatelskiej i gotowości do obrony Estonii" - podał rząd.

      Tymczasem Łotwa zorganizowała w lipcu pierwszy obóz dla operatorów dronów. Szkolenie objęło 32 młodych kadetów, którzy poznawali podstawy latania i walki elektronicznej - poinformowały lokalne media.

      Wszystkie trzy kraje budują również "ścianę dronową" na swoich wschodnich granicach z Rosją.

      Estoński rząd zapowiedział, że do początku 2027 roku obejmie ona także budowę systemu "wczesnego wykrywania dronów" na granicy oraz w czterech największych miastach.

      Z kolei Litwa zwróciła się do NATO o wzmocnienie obrony powietrznej wschodniej flanki sojuszu po tym, jak latem dwa rosyjskie drony spadły na jej terytorium, przekraczając granicę z Białorusią.

      Źródła: Reuters, Euronews

      Zobacz również:

      Ukraina strzela do rosyjskich dronów z karabinów i dział przeciwlotniczych, UE używa drogich rakiet. "Financial Times" pisze o "krytycznej luce". Zdj. ilustracyjne
      Ukraina - Rosja

      Wraca sprawa wydarzeń nad Polską. Media o "krytycznej luce"

      Dawid Szczyrbowski
      Dawid Szczyrbowski
      "Wydarzenia": "Czyśćcie maszyny i drogi". Burmistrz apeluje do rolnikówPolsat News

      Najnowsze