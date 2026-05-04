Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Szykują się do wielkiej parady. Eksplozja kilka kilometrów od Kremla

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

W nocy w Moskwie słychać było eksplozję, której przyczyną - według lokalnych władz - był atak drona. Z doniesień wynika, iż uszkodzony został budynek oddalony od Kremla o zaledwie sześć kilometrów. Z powodu zagrożenia nalotami ograniczono prace dwóch moskiewskich lotnisk: Domodiedowo i Wnukowo. Do incydentu doszło kilka dni przed planowaną paradą wojskową w stolicy Rosji.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Skutki ataku w Moskwie, obok: widok na Kreml
Atak w Moskwie, kilka kilometrów od KremlaHAO JIANWEI / XINHUAAFP

W skrócie

  • W nocy w Moskwie doszło do eksplozji spowodowanej atakiem drona, który uderzył w budynek mieszkalny oddalony o około sześć kilometrów od Kremla.
  • Z powodu zagrożenia nalotami wprowadzono częściowe ograniczenia pracy na lotniskach Domodiedowo i Wnukowo, które funkcjonują tymczasowo w trybie nadzwyczajnym.
  • Rosyjskie ministerstwo obrony ogłosiło, że parada 9 maja na Placu Czerwonym odbędzie się w skróconej formie i bez udziału sprzętu wojskowego.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W nocy z niedzieli na poniedziałek w Moskwie słychać było eksplozję, którą rosyjskie źródła przypisują atakowi drona.

Rosja: Eksplozja w Moskwie. Lotniska wstrzymują prace

Według doniesień rosyjskich kanałów Telegram, w tym Baza, Astra i Mash, eksplozję słychać było w rejonie ulicy Mosfilmowskiej. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia zniszczonego budynku mieszkalnego, który miał zostać uszkodzony w wyniku ataku bezzałogowego statku powietrznego.

Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że usłyszeli głośną eksplozję, po której na miejscu pojawiły się służby ratunkowe.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin potwierdził później, że w stolicy Rosji doszło do incydentu. Według niego dron uderzył w budynek w rejonie ulicy Mosfilmowskiej. "Według wstępnych danych nie ma ofiar. Na miejscu pracują odpowiednie służby" - zaznaczył.

Zobacz również:

Ukraina reaguje na ofertę Putina w sprawie rozejmu. Zełenski zapowiada zbadanie sprawy, w tle strach Putina
Wojna w Ukrainie

Nagła oferta z Rosji podszyta strachem. Błyskawiczna reakcja Ukrainy

Karolina Głodowska
Karolina Głodowska

Atak drona kilka kilometrów od Kremla

W związku z zagrożeniem atakami dronów w Moskwie wprowadzono częściowe ograniczenia na lotniskach Domodiedowo i Wnukowo.

Federalna Agencja Transportu Lotniczego (Rosawiacja) ogłosiła, że w warunkach zwiększonego zagrożenia lotniska funkcjonują tymczasowo w trybie nadzwyczajnym. Przyloty i odloty samolotów odbywają się wyłącznie za zgodą odpowiednich organów.

Według analiz kanału Astra odległość między Kremlem a budynkiem uszkodzonym przez drona wynosi około sześciu kilometrów.

Zobacz również:

Zdj. ilustracyjne. Żołnierze podczas manewru NATO "Steadfast Dart 26" na wybrzeży Bałtyku
Świat

Rosja zaniepokojona manewrami w pobliżu Królewca. "Wyraźnie są nieświadomi"

Patryk Idziak
Patryk Idziak

Parada w Moskwie bez sprzętu wojskowego

Rosyjskie ministerstwo obrony ogłosiło już wcześniej, że na paradzie 9 maja na Placu Czerwonym nie pojawi się kolumna sprzętu wojskowego - po raz pierwszy od 2007 roku.

Następnie Kreml ogłosił, że przemarsz odbędzie się "w skróconej formie" ze względu na "zagrożenie terrorystyczne" ze strony Ukrainy, a także dlatego, że tegoroczne obchody nie wypadają w "okrągłą" rocznicę.

Źródło: TSN, Interia

Zobacz również:

Rosja rekrutowała ludzi w Peru. Setki osób podstępem rzucono na wojnę w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosja podstępem rekrutowała na wojnę. Wybrali setki osób z jednego kraju

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski
Wicemarszałek Senatu w "Gościu Wydarzeń" o inicjatywie prezydenta: Nie wierzę w skutecznośćPolsat News

Najnowsze