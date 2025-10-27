W skrócie Szwecja i Ukraina podpisały wstępne porozumienie w sprawie dostawy nawet do 150 samolotów bojowych JAS 39 Gripen E.

Saab planuje otworzyć fabrykę montażową Gripenów na Ukrainie oraz rozważa ekspansję w Europie i Kanadzie.

Gripeny zostały zaprojektowane do walki z rosyjskim lotnictwem, są łatwe w obsłudze polowej i niedrogie w eksploatacji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Szwecja i Ukraina zawarły wstępne porozumienie w sprawie zakupu przez Kijów nawet do 150 samolotów bojowych JAS 39 Gripen E, czyli ich najnowszej wersji.

Dyrektor generalny Saaba Micael Johansson w rozmowie z Reutersem przekazał, że już teraz koncern zwiększa moce i wkrótce ma być zdolny do produkcji od 20 do 30 maszyn rocznie. Jednak jeśli umowa z Ukrainą zostanie potwierdzona, Szwedzi będą musieli jeszcze podwoić swoje możliwości.

W poniedziałek w rozmowie z "Financial Times" Johansson zakomunikował, że w takim przypadku Saab jest gotowy otworzyć fabrykę na Ukrainie.

"W czasie wojny nie jest to łatwe, ale byłoby wspaniale stworzyć w Ukrainie przynajmniej moce produkcyjne do końcowego montażu i testów, a być może do częściowej produkcji" - oznajmił dyrektor generalny szwedzkiej firmy zbrojeniowej.

Saab rozpatruje możliwość otwarcia fabryk także w innych państwach Europy oraz w Kanadzie.

Ukraina stawia na Gripeny. Podpisanie umowy wstępnej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Szwecji Ulf Kristersson podpisali w środę wstępne porozumienie w sprawie zakupu przez Ukrainę od 100 do 150 samolotów bojowych JAS 39 Gripen E, czyli najnowszej wersji tych maszyn.

Uroczystość odbyła się w zakładach producenta koncernu Saab w mieście Linkoeping w południowej Szwecji.

Według Kristerssona porozumienie nie zakłada żadnych nowych darowizn. - Chodzi raczej o długoterminową współpracę w zakresie obrony powietrznej i możliwość zawarcia bardzo dużej umowy w sektorze obronnym - podkreślił.

Zdaniem premiera Szwecji, "jeśli porozumienie zostanie zrealizowane, będzie to największa umowa dotycząca szwedzkich myśliwców w historii". - Rozważane są różne opcje długoterminowego finansowania - uściślił.

Kristersson dopytywany o te opcje przez dziennikarzy wymienił jako przykład zamrożone rosyjskie aktywa albo wkład tzw. koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę.

Zełenski pytany o to, dlaczego chciałby pozyskać Gripeny, odpowiedział, że "te myśliwce są fantastyczne". - Mamy nadzieję pozyskać co najmniej 100 takich samolotów. Rozumiemy, że to długi proces, również finansowy - podkreślił.

Prezydent Ukrainy powiedział też, że rozpoczęły się już szkolenia ukraińskich pilotów, którzy mają latać na tych samolotach. Może to oznaczać, że pierwsze maszyny tego typu (prawdopodobnie starszych wersji C/D - red.) trafią na Ukrainę w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

JAS 39 Gripen E. "Powstał do walki z rosyjskim lotnictwem"

JAS 39 Gripen E to nowa generacja myśliwca Gripen z agentem AI. Pierwszy taki samolot został dostarczony w poniedziałek szwedzkiemu lotnictwu - opisuje Unian.

Według sił zbrojnych Szwecji JAS 39 Gripen E jest nie tylko ulepszoną wersją dotychczasowego myśliwca, ale, pod wieloma względami, to zupełnie nowy rodzaj samolotu - posiada bowiem większy zasięg i udźwig uzbrojenia.

Jak podkreślono, nowy myśliwiec wyróżnia się przede wszystkim systemem operacyjnym nowej generacji z agentem AI. Wyposażenie to ma pozwolić pilotowi na zapoznanie się z większą liczbą informacji. "Samolot został zaprojektowany tak, by mógł działać na obszarze, nad którym nie mamy kontroli" - wyjaśniono.

Juliusz Sabak, redaktor prowadzący Portalu Obronnego powiedział, że te samoloty "powstał w Szwecji dokładnie do walki z lotnictwem rosyjskim, zgodnie z koncepcją, w ramach której kraj ten musiałby się bronić samodzielnie przed przeważającym przeciwnikiem".

Sabak dodał, że jest to maszyna o dużych możliwościach, a przy tym stosunkowo tania i prosta w eksploatacji, przystosowana do obsługi w warunkach polowych, co wynika ze szwedzkiej koncepcji rozproszenia lotnictwa. - Może działać z drogowych odcinków lotniskowych, a samoloty w ciągu kilku minut można uzbroić i zatankować z użyciem minimalnej ilości sprzętu naziemnego - zaznaczył.

Źródło: Unian

"Prezydenci i premierzy": Starcie PiS i KO na konwencje Polsat News