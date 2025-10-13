W skrócie Rosyjskie siły prowadzą intensywne ataki na kierunku Pokrowska i odnoszą lokalne sukcesy, przesuwając linię frontu.

Analizy ISW oraz relacje ukraińskich wojskowych wskazują na eskalację walk i wzmożoną aktywność rosyjskiej piechoty oraz pojazdów opancerzonych.

Strategiczne znaczenie Pokrowska sprawia, że ewentualny jego upadek otworzyłby Rosjanom drogę do dalszego natarcia na Kramatorsk i Słowiańsk.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W raporcie z frontu Instytut Studiów nad Wojną (ISW) wskazuje, że rosyjskie siły czynią postępy, atakując w kierunku Pokrowska.

Niedawno prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentował, że Rosjanie mieli dostać rozkaz zdobycia miasta "za wszelką cenę". - Wejdźcie też do miasta Pokrowsk - przypomina słowa Władimira Putina 2 października Reuters.

ISW, powołując się na nowe nagrania z regionu, odnotowuje, że okupant posunął się niedawno naprzód w południowo-wschodniej części miasta Rodynśke. Leży ono kilka kilometrów na północ od Pokrowska.

Wojna w Ukrainie. Walki o Pokrowsk - Rosja ma robić nowe postępy

Z niepotwierdzonych doniesień rosyjskich blogerów wynika z kolei, że okupant mógł opanować miejscowość Bałahan.

Ataki Rosjanie przypuszczać mają także w rejonach miejscowości na północny-wschód od Pokrowska: Myrolubiwka, Nowomykolaiwka, Krasnyi Łyman, Zatyshok, Nowoekonomiczne, Fedoriwka, Suchećke i Bojkiwka.

Na wschód od Pokrowska atakują w pobliżu osad: Promiń i Myrnohrad.

Starcia trwają też w rejonie miejscowości: Łysiwka, Nowopawliwka, Zwirowe, Udaczne, Kotlyne i Molodeckie - wymienia ISW.

Sytuacja w rejonie Pokrowska ISW materiał zewnętrzny

Wojskowy o walkach w Pokrowsku. Wskazuje nowe działania Rosjan

Jak opisują analitycy, uderzenia Rosjan nabierają na intensywności, ale nie oznacza to, że miasto padnie w kilka dni. Najprawdopodobniej walki potrwają przez kolejne tygodnie. Cel Rosjan ma być jasny - chcą odciąć Pokrowsk od północy i zachodu.

- Sytuacja na kierunku pokrowskim pozostaje trudna. Wróg zwiększa presję, próbując ostatecznie odciąć nas od logistyki, wrogie siły kontynuują natarcie - powiedział w EspresoTV dowódca pod pseudonimem Hus kierujący plutonem Szerszenie Dowbusza.

Sprawdź, jak przebiega wojna na Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Jak opisywał Hus, Rosjanie wysyłają jeszcze więcej grup piechoty. Dodał też, że bojownicy wroga zaczęli działać w sposób, którego nie widzieli od miesięcy.

- Odnotowano również więcej niż jedną lub dwie próby ataków przy użyciu pojazdów opancerzonych, co nie działo się od dawna. To raczej w ostatnim roku rzadkie zjawisko - ocenił Hus.

Pokrowsk to miasto strategicznie ważne ze względu na drogi i linie kolejowe, które przecinają te tereny. Ewentualny upadek miasta otworzyłby drogę Rosjanom do szturmu na Kramatorsk i Słowiańsk.

Źródła: ISW, EspresoTV, Reuters

Przemówienie Trumpa przerwane. Dwaj politycy musieli zostać wyprowadzeni z Knesetu ASSOCIATED PRESS INTERIA.PL