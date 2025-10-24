W skrócie Siły rosyjskie podjęły nieudaną próbę szturmu na Czasiw Jar, wykorzystując pojazdy opancerzone, motocykle i quady.

Ukraińska obrona skutecznie powstrzymała natarcie, niszcząc sprzęt rosyjski i eliminując część żołnierzy.

Walki o Czasiw Jar nadal trwają, a ukraińska armia odpiera rosyjskie ataki.

W poniedziałek siły ukraińskie powstrzymały kolejny atak wojsk rosyjskich na Czasiw Jar w obwodzie donieckim w Ukrainie.

"Rankiem 20 października Rosjanie podjęli nieudaną próbę przełamania linii obrony" - czytamy w komunikacie 24. samodzielnej brygady zmechanizowanej im. króla Daniela.

Rosja szturmowała Czasiw Jar. "Nie dotarli nawet do pozycji obrony"

Do szturmu rosyjscy żołnierze wykorzystali pojazdy opancerzone, motocykle i quady.

- Kolumna wrogich sił pancernych nie dotarła nawet do pozycji sił obronnych - skomentował płk Dmytro Zaporożec.

Ukraińskie wojsko poinformowało, że w trakcie natarcia zniszczono pojazdy opancerzone z ochroną przed dronami: MT-LB - radziecki, pływający transporter opancerzony oraz BMP-1 - radziecki bojowy wóz piechoty. Rosjanie stracili także dwa quady i trzy motocykle. Kolejne dwa pojazdy opancerzone zostały trafione i wycofały się.

Strona ukraińska podała, że Moskwa poza sprzętem straciła także swoich bojowników.

"20 okupantów zapłaciło własnym życiem za podpisanie kontraktu z armią rosyjską. Kolejnych 11 rannych wkrótce podzieli los swoich towarzyszy" - czytamy w komunikacie ukraińskiej jednostki.

Rosyjskie natarcie powstrzymali żołnierze 24. samodzielnej brygady zmechanizowanej im. króla Daniela, 18. brygady słowiańskiej, 101. samodzielnej brygady ochrony sztabu generalnego im. generała pułkownika Henadija Worobjowa i 427. oddzielnego pułku systemów bezzałogowych "RAROG".

Wojna w Ukrainie. Zacięte walki o Czasiw Jar

"Obrona miasta trwa" - poinformowało wojsko. Na nagraniu, które armia ukraińska zamieściła w sieci widać, jak drony niszczą rosyjski sprzęt wojskowy podczas szturmu na miasto.

- Jednostka 24. samodzielnej brygady zmechanizowanej aktywnie niszczyła wroga na podejściach do linii kontaktu bojowego. Z czego jesteśmy dumni. Działaliśmy aktywnie, odkrywaliśmy i niszczyliśmy. Walka o tę osadę wciąż trwa - podkreślił Zaporożec.

W połowie października 24. brygada opublikowała nagranie z miasta. Walkę przedstawiono z perspektywy czołgu T-72.

"Załoga działała na punkt skupienia okupantów w lesie i natrafiła na wóz bojowy dla wojsk powietrznodesantowych, który dostarczył szturmowców wroga na miejsce wyładunku. Nasi czołgiści zniszczyli wrogi BMD kilkoma strzałami z działa i przygwoździ piechotę w lesie" - podano wówczas w komunikacie.

Z końcem lipca resort obrony Rosji ogłosił zdobycie Czasiw Jaru, strona ukraińska zaprzeczyła tym twierdzeniom, przekonując, że walki na tym odcinku wciąż trwają.

Źródło: Ukraińska Prawda, armyinform.com

