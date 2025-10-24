Szturm na ukraińską twierdzę. Rosja próbowała przełamać obronę miasta
Pojazdami opancerzonymi, motocyklami, a nawet quadami siły rosyjskie próbowały wkroczyć do Czasiw Jaru w obwodzie donieckim. Natarcie powstrzymała obrona miasta. Strona ukraińska podaje, ilu Rosjan zginęło w nieudanym szturmie.
W skrócie
- Siły rosyjskie podjęły nieudaną próbę szturmu na Czasiw Jar, wykorzystując pojazdy opancerzone, motocykle i quady.
- Ukraińska obrona skutecznie powstrzymała natarcie, niszcząc sprzęt rosyjski i eliminując część żołnierzy.
- Walki o Czasiw Jar nadal trwają, a ukraińska armia odpiera rosyjskie ataki.
W poniedziałek siły ukraińskie powstrzymały kolejny atak wojsk rosyjskich na Czasiw Jar w obwodzie donieckim w Ukrainie.
"Rankiem 20 października Rosjanie podjęli nieudaną próbę przełamania linii obrony" - czytamy w komunikacie 24. samodzielnej brygady zmechanizowanej im. króla Daniela.
Rosja szturmowała Czasiw Jar. "Nie dotarli nawet do pozycji obrony"
Do szturmu rosyjscy żołnierze wykorzystali pojazdy opancerzone, motocykle i quady.
- Kolumna wrogich sił pancernych nie dotarła nawet do pozycji sił obronnych - skomentował płk Dmytro Zaporożec.
Ukraińskie wojsko poinformowało, że w trakcie natarcia zniszczono pojazdy opancerzone z ochroną przed dronami: MT-LB - radziecki, pływający transporter opancerzony oraz BMP-1 - radziecki bojowy wóz piechoty. Rosjanie stracili także dwa quady i trzy motocykle. Kolejne dwa pojazdy opancerzone zostały trafione i wycofały się.
Strona ukraińska podała, że Moskwa poza sprzętem straciła także swoich bojowników.
"20 okupantów zapłaciło własnym życiem za podpisanie kontraktu z armią rosyjską. Kolejnych 11 rannych wkrótce podzieli los swoich towarzyszy" - czytamy w komunikacie ukraińskiej jednostki.
Rosyjskie natarcie powstrzymali żołnierze 24. samodzielnej brygady zmechanizowanej im. króla Daniela, 18. brygady słowiańskiej, 101. samodzielnej brygady ochrony sztabu generalnego im. generała pułkownika Henadija Worobjowa i 427. oddzielnego pułku systemów bezzałogowych "RAROG".
Wojna w Ukrainie. Zacięte walki o Czasiw Jar
"Obrona miasta trwa" - poinformowało wojsko. Na nagraniu, które armia ukraińska zamieściła w sieci widać, jak drony niszczą rosyjski sprzęt wojskowy podczas szturmu na miasto.
- Jednostka 24. samodzielnej brygady zmechanizowanej aktywnie niszczyła wroga na podejściach do linii kontaktu bojowego. Z czego jesteśmy dumni. Działaliśmy aktywnie, odkrywaliśmy i niszczyliśmy. Walka o tę osadę wciąż trwa - podkreślił Zaporożec.
W połowie października 24. brygada opublikowała nagranie z miasta. Walkę przedstawiono z perspektywy czołgu T-72.
"Załoga działała na punkt skupienia okupantów w lesie i natrafiła na wóz bojowy dla wojsk powietrznodesantowych, który dostarczył szturmowców wroga na miejsce wyładunku. Nasi czołgiści zniszczyli wrogi BMD kilkoma strzałami z działa i przygwoździ piechotę w lesie" - podano wówczas w komunikacie.
Z końcem lipca resort obrony Rosji ogłosił zdobycie Czasiw Jaru, strona ukraińska zaprzeczyła tym twierdzeniom, przekonując, że walki na tym odcinku wciąż trwają.
Źródło: Ukraińska Prawda, armyinform.com