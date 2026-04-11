Wojna w Ukrainie
Sztab Generalny zszokowany liczbą ataków. "Ponownie wybrali wojnę"

Dawid Szczyrbowski

Ukraina odnotowała blisko 500 przypadków naruszenia rozejmu wielkanocnego przez Rosję. Dane pochodzą z kilku godzin po ogłoszonym zawieszeniu walk. "Rosja ponownie wybiera wojnę zamiast pokoju" - przekazał Wołodymyr Zełenski. Moskwa nie pozostała dłużna i oskarża nieprzyjaciela o serię ataków na przygraniczne regiony. Poszkodowanych ma być kilkoro cywilów.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Samobieżna wyrzutnia rakietowa odpalająca pocisk nocą, otoczona suchymi krzewami, jasno oświetlona wystrzałem.
Ukraina podała bilans ataków z Rosji. Blisko 500 przypadków naruszeń wielkanocnego rozejmu.

W skrócie

  • Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o 469 naruszeniach zawieszenia broni po godz. 16 czasu kijowskiego, w tym o akcjach szturmowych, incydentach ostrzału i atakach dronów.
  • Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał, że "Rosja ponownie wybiera wojnę zamiast pokoju" i zapewnił, że Ukraina będzie działać symetrycznie.
  • Rosja oskarżyła Ukrainę o łamanie rozejmu wielkanocnego, podając m.in. informacje o rannych cywilach w wyniku ataków dronów i ostrzałów.
"Po godz. 16 (czasu kijowskiego) odnotowano 469 naruszeń zawieszenia broni" - poinformował w mediach społecznościowych Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Chodzi o 22 akcje szturmowe wroga, 153 incydenty ostrzału, 19 ataków dronów szturmowych i 275 nalotów bezzałgowców.

Portal Meduza podał, że mimo zawieszenia broni w obwodach zaporoskim i charkowskim zawyły syreny z powodu zagrożenia atakiem dronów.

Rozejm wielkanocny fikcją? Zełenski skomentował działania Rosji

Sytuację skomentował na platformie X prezydent Ukrainy. "Wielkanoc powinna być czasem bezpieczeństwa i pokoju. Słuszne byłoby, gdyby zawieszenie broni trwało również po świętach" - napisał.

"Rosja ponownie wybiera wojnę zamiast pokoju, po raz kolejny pokazuje światu, a w szczególności Stanom Zjednoczonym, kto tak naprawdę za czym się opowiada. Ukraina będzie działać symetrycznie" - zapewnił Wołodymyr Zełenski.

Rosja grzmi, że Ukraina łamie rozejm. Rannych ma być kilka osób

Wcześniej podobne oskarżenia o łamanie rozejmu wielkanocnego formułowała strona rosyjska.

Ukraiński dron miał zaatakować stację benzynową w mieście Lgow w przygranicznym obwodzie kurskim w Rosji. - Trzy osoby zostały ranne, w tym dziecko - poinformował lokalny gubernator Aleksandr Chinsztejn.

Władze w okupowanej przez Rosjan Nowej Kachowce podały z kolei, że miasto zostało ostrzelane przez Ukraińców. Jedna osoba została poszkodowana.

Rannych po ukraińskim ostrzale mają być również dwie osoby z obwodu biełgorodzkiego. Gubernator Wiaczesław Gładkow podał tę informację w mediach społecznościowych po rozpoczęciu rozejmu, ale atak mógł mieć miejsce jeszcze przed zawieszeniem walk.

Zobacz również:

Ukraina uszkodziła dwie rosyjskie platformy wiertnicze na Morzu Kaspijskim
Celny cios w infrastrukturę Rosji. Trafiono obiekty daleko od linii frontu

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz

Wojna w Ukrainie. Ogłoszono 32-godzinny rozejm wielkanocny

W związku z obchodami prawosławnej Wielkanocy w ten weekend, zarówno Ukraina, jak i Rosja, uzgodniły 32-godzinne zawieszenie broni.

Moskwa poinformowała, że zawieszenie walk rozpocznie się w sobotę o godz. 16 czasu moskiewskiego i zakończy o północy w niedzielę.

Wołodymyr Zełenski przystał na tę propozycję. Ukraiński przywódca przypomniał, że sam kilkukrotnie apelował do przeciwnika o czasowe zawieszenie walk.

"Ludzie potrzebują Wielkanocy wolnej od zagrożeń i realnego ruchu w kierunku pokoju, a Rosja ma również szansę nie wracać do ataków po Wielkanocy" - napisał w czwartek na platformie X.

Źródło: Reuters, Meduza

Zobacz również:

Gubernator obwodu kurskiego Aleksandr Chinsztejn oskarża Ukrainę o naruszenie rozejmu wielkanocnego
Ukraina miała naruszyć rozejm wielkanocny. Rosyjski gubernator oskarża

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski
