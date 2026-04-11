W skrócie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o 469 naruszeniach zawieszenia broni po godz. 16 czasu kijowskiego, w tym o akcjach szturmowych, incydentach ostrzału i atakach dronów.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał, że "Rosja ponownie wybiera wojnę zamiast pokoju" i zapewnił, że Ukraina będzie działać symetrycznie.

Rosja oskarżyła Ukrainę o łamanie rozejmu wielkanocnego, podając m.in. informacje o rannych cywilach w wyniku ataków dronów i ostrzałów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Po godz. 16 (czasu kijowskiego) odnotowano 469 naruszeń zawieszenia broni" - poinformował w mediach społecznościowych Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Chodzi o 22 akcje szturmowe wroga, 153 incydenty ostrzału, 19 ataków dronów szturmowych i 275 nalotów bezzałgowców.

Portal Meduza podał, że mimo zawieszenia broni w obwodach zaporoskim i charkowskim zawyły syreny z powodu zagrożenia atakiem dronów.

Rozejm wielkanocny fikcją? Zełenski skomentował działania Rosji

Sytuację skomentował na platformie X prezydent Ukrainy. "Wielkanoc powinna być czasem bezpieczeństwa i pokoju. Słuszne byłoby, gdyby zawieszenie broni trwało również po świętach" - napisał.

"Rosja ponownie wybiera wojnę zamiast pokoju, po raz kolejny pokazuje światu, a w szczególności Stanom Zjednoczonym, kto tak naprawdę za czym się opowiada. Ukraina będzie działać symetrycznie" - zapewnił Wołodymyr Zełenski.

Rozwiń

Rosja grzmi, że Ukraina łamie rozejm. Rannych ma być kilka osób

Wcześniej podobne oskarżenia o łamanie rozejmu wielkanocnego formułowała strona rosyjska.

Ukraiński dron miał zaatakować stację benzynową w mieście Lgow w przygranicznym obwodzie kurskim w Rosji. - Trzy osoby zostały ranne, w tym dziecko - poinformował lokalny gubernator Aleksandr Chinsztejn.

Władze w okupowanej przez Rosjan Nowej Kachowce podały z kolei, że miasto zostało ostrzelane przez Ukraińców. Jedna osoba została poszkodowana.

Rannych po ukraińskim ostrzale mają być również dwie osoby z obwodu biełgorodzkiego. Gubernator Wiaczesław Gładkow podał tę informację w mediach społecznościowych po rozpoczęciu rozejmu, ale atak mógł mieć miejsce jeszcze przed zawieszeniem walk.

Wojna w Ukrainie. Ogłoszono 32-godzinny rozejm wielkanocny

W związku z obchodami prawosławnej Wielkanocy w ten weekend, zarówno Ukraina, jak i Rosja, uzgodniły 32-godzinne zawieszenie broni.

Moskwa poinformowała, że zawieszenie walk rozpocznie się w sobotę o godz. 16 czasu moskiewskiego i zakończy o północy w niedzielę.

Wołodymyr Zełenski przystał na tę propozycję. Ukraiński przywódca przypomniał, że sam kilkukrotnie apelował do przeciwnika o czasowe zawieszenie walk.

"Ludzie potrzebują Wielkanocy wolnej od zagrożeń i realnego ruchu w kierunku pokoju, a Rosja ma również szansę nie wracać do ataków po Wielkanocy" - napisał w czwartek na platformie X.

Źródło: Reuters, Meduza

